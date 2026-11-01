Càng có tuổi càng hiểu tiền nên tiêu vào đâu: 4 khoản đừng tiếc, 5 thứ mua nhiều chỉ phí tiền

Từng mua sắm không tiếc tay, đến tuổi trung niên mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều

“Bạn càng ngày càng keo kiệt đấy. Đến một cốc trà sữa cũng không muốn mua nữa sao?”, đó là câu nói mà một người phụ nữ trung niên thường xuyên nghe từ bạn bè.

Trước đây, bà cũng là người thích mua sắm, đặc biệt dễ bị thu hút bởi những chương trình giảm giá. Quần áo giảm một nửa giá, mỹ phẩm mua hai tặng một hay những món đồ gia dụng đang được quảng cáo rầm rộ đều khiến bà muốn mở ví.

Thế nhưng, sau nhiều năm, bà nhận ra phần lớn những món đồ từng khiến mình hào hứng lại không thực sự cần thiết.

Tủ quần áo ngày càng chật nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy không có gì để mặc. Mỹ phẩm chưa dùng hết đã hết hạn. Các ứng dụng trả phí tự động gia hạn hằng tháng dù gần như không sử dụng.

Bà bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền bạc, không còn mua sắm chỉ vì giá rẻ hay chạy theo xu hướng.

Trước mỗi quyết định chi tiêu, bà tự hỏi hai câu: “Mình sẽ sử dụng món đồ này trong bao lâu?” và “Nó có thực sự giúp cuộc sống tốt hơn không?”.

Chính hai câu hỏi đơn giản ấy giúp bà hạn chế đáng kể những lần mua sắm bốc đồng.

4 khoản tiền nên mạnh tay chi, không cần quá tiết kiệm

Theo kinh nghiệm của người phụ nữ này, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc luôn chọn món đồ rẻ nhất. Có những khoản chi càng cố cắt giảm càng dễ khiến bản thân thiệt thòi về lâu dài.

Thứ nhất, đầu tư cho sức khỏe và giấc ngủ.

Một chiếc nệm có khả năng nâng đỡ tốt, đôi giày vừa chân hay những bữa ăn đủ dinh dưỡng đều là khoản chi xứng đáng.

Trước đây, bà thường chọn đồ dùng theo giá bán. Sau này, bà nhận ra một sản phẩm chất lượng, phù hợp nhu cầu và sử dụng được nhiều năm đôi khi kinh tế hơn việc liên tục thay thế những món đồ rẻ tiền.

Đặc biệt, khi bước vào tuổi trung niên, việc duy trì sức khỏe tốt còn giúp giảm nguy cơ phát sinh những khoản chi không cần thiết.

Thứ hai, chi tiền để học hỏi và nâng cao kỹ năng.

Người phụ nữ này sẵn sàng trả tiền cho một khóa học thực sự hữu ích, tài liệu chuyên môn hoặc những hoạt động giúp bản thân phát triển.

Bà cho rằng kiến thức có thể tạo ra giá trị lâu dài, thậm chí mở thêm cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, chỉ nên đăng ký những khóa học có mục tiêu rõ ràng, tránh mua theo phong trào rồi bỏ dở.

Thứ ba, đầu tư vào những vật dụng sử dụng hằng ngày.

Thay vì mua nhiều món đồ giá rẻ, bà ưu tiên sản phẩm có chất lượng tốt và sử dụng thường xuyên.

Chẳng hạn, một đôi giày thoải mái có thể dùng trong hai năm, một chiếc ghế làm việc phù hợp hay thiết bị gia dụng giúp tiết kiệm thời gian đều đáng cân nhắc.

Điều quan trọng không phải món đồ đắt hay rẻ mà là giá trị nhận được trong suốt thời gian sử dụng.

Thứ tư, dành tiền cho quỹ dự phòng và tiết kiệm dài hạn.

Đây là khoản bà luôn ưu tiên trước khi nghĩ đến mua sắm.

Dù thu nhập nhiều hay ít, việc duy trì một khoản tiền dự phòng giúp bà chủ động hơn trước các tình huống bất ngờ như mất việc, sửa chữa nhà cửa hoặc phát sinh chi phí y tế.

Với bà, cảm giác có tiền trong tài khoản để ứng phó khi cần thiết đáng giá hơn nhiều món đồ xa xỉ.

5 thứ càng hạn chế mua, tài khoản càng dễ có tiền dư

Bên cạnh những khoản đáng đầu tư, người phụ nữ trung niên cũng chủ động cắt giảm năm nhóm chi tiêu từng khiến mình thất thoát tiền bạc.

1. Đồ uống và món ăn mua theo cảm hứng: Bà không loại bỏ hoàn toàn trà sữa, cà phê hay đồ ăn vặt, nhưng không còn mua chúng như một thói quen mỗi ngày. Những khoản tiền nhỏ, nếu lặp lại liên tục, có thể trở thành con số đáng kể cuối tháng.

2. Quần áo chạy theo xu hướng: Thay vì mua nhiều, bà lựa chọn trang phục cơ bản, dễ phối và phù hợp với phong cách cá nhân. Bà cũng không còn mua một món đồ chỉ vì đang giảm giá.

3. Mỹ phẩm và đồ gia dụng tích trữ: Những chương trình khuyến mãi không còn đủ sức thuyết phục bà mua thêm khi đồ cũ vẫn chưa sử dụng hết. Bởi mua nhiều nhưng để hỏng hoặc hết hạn thực chất không phải tiết kiệm.

4. Các gói thành viên và dịch vụ ít sử dụng: Bà thường xuyên kiểm tra những khoản phí tự động trừ hằng tháng, từ ứng dụng giải trí đến các dịch vụ trực tuyến. Gói nào không thực sự cần thiết sẽ được hủy bỏ.

5. Những khoản chi để giữ thể diện: Bà không còn cố mua đồ đắt tiền chỉ để giống bạn bè, cũng không cảm thấy phải tham gia mọi cuộc tụ tập hay chạy theo những xu hướng tiêu dùng mới.

Theo bà, việc người khác sở hữu món đồ gì không quyết định chất lượng cuộc sống của mình.

Tiết kiệm thông minh là biết giữ tiền cho những điều quan trọng

Sau khi thay đổi thói quen, người phụ nữ nhận ra cuộc sống không hề thiếu thốn như bà từng lo ngại. Ngược lại, nhà cửa gọn gàng hơn, việc mua sắm trở nên đơn giản và áp lực tài chính cũng giảm bớt.

Bà vẫn tận hưởng những sở thích cá nhân, vẫn sẵn sàng chi tiền cho các trải nghiệm ý nghĩa, nhưng mọi khoản chi đều được cân nhắc dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính thực tế.

Điều bà tâm đắc nhất là sự khác biệt giữa tiết kiệm và keo kiệt. Người keo kiệt có thể không muốn chi tiền ngay cả khi thực sự cần, còn người tiết kiệm thông minh biết cắt giảm những thứ ít giá trị để dành nguồn lực cho điều quan trọng hơn.

Ở tuổi trung niên, mục tiêu tài chính không nhất thiết phải là kiếm thật nhiều tiền để mua sắm thoải mái. Đôi khi, biết sử dụng tốt số tiền mình đang có cũng đủ tạo nên một cuộc sống ổn định.

Bởi sau cùng, sự dư dả không chỉ nằm ở số tiền kiếm được mỗi tháng, mà còn ở khả năng giữ lại bao nhiêu và sử dụng số tiền ấy có thực sự xứng đáng hay không.