Trúng số 190 tỷ đồng, người đàn ông đem gửi ngân hàng, vẫn đi làm như chưa có gì xảy ra

Brandon G. - Một người đàn ông sống tại King City, tỉnh Ontario (Canada), bất ngờ trở thành triệu phú sau khi trúng giải độc đắc trị giá 10 triệu CAD (khoảng 190 tỷ đồng) từ xổ số Lotto Max. Dù nhận được một khoản tiền khổng lồ, người đàn ông này cho biết chưa có ý định nghỉ việc. Thay vào đó, anh muốn gửi số tiền trúng thưởng vào ngân hàng, cùng gia đình xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn để đảm bảo tương lai.

Điều thú vị là Brandon không hề biết mình đã trúng giải. Phải mất khoảng 2-3 tuần, anh mới phát hiện ra tin vui trong một lần kiểm tra email khi đang ngồi trên khán đài theo dõi giải đấu bóng chày của một thành viên trong gia đình.

Brandon cho biết anh có thói quen mua vé Lotto Max và Lotto 6/49 hằng tuần thông qua trang web OLG.ca. Tuy nhiên, anh chỉ đăng nhập tài khoản khi nhận được email thông báo từ đơn vị xổ số. Hôm đó, khi nhận thấy hộp thư có nhiều email từ OLG hơn bình thường, anh ban đầu còn nghĩ một số thư có thể là tin nhắn rác.

Khi đăng nhập kiểm tra, Brandon tưởng mình vừa trúng 10.000 CAD (khoảng 190 triệu đồng). Nhưng sau khi nhìn kỹ dãy số, anh nhận ra có thêm nhiều số 0 và giải thưởng thực tế lên tới 10 triệu CAD (khoảng 190 tỷ đồng).

Phát hiện mình trở thành triệu phú giữa nơi đông người, Brandon cố gắng giữ bình tĩnh vì xung quanh có rất nhiều khán giả. Anh chờ đến khi về nhà mới báo tin cho vợ. Cả hai đều không giấu được sự kinh ngạc, thậm chí vẫn cảm thấy khó tin rằng mình thực sự sở hữu số tiền lớn đến vậy. Brandon chia sẻ họ chỉ có thể tin chắc mọi chuyện là thật khi khoản tiền 10 triệu CAD được chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Brandon G.

Dù vừa có trong tay số tiền đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống, Brandon khẳng định anh chưa nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm. Người đàn ông cho biết mình vẫn còn trẻ và còn nhiều năm làm việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu. Anh muốn tiếp tục công việc hiện tại, đồng thời xem khoản tiền thưởng như một nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân và gia đình.

Về kế hoạch sử dụng số tiền, Brandon dự định trước mắt sẽ gửi tiết kiệm toàn bộ khoản tiền trúng số, sau đó cùng gia đình nghiên cứu phương án đầu tư dài hạn. Anh chưa vội đưa ra quyết định chi tiêu lớn mà muốn có thời gian cân nhắc cách quản lý tài sản sao cho phù hợp với tương lai.

Tuy nhiên, chiến thắng bất ngờ cũng mở ra cơ hội để gia đình Brandon thực hiện một số dự định trước đây. Vì có nhiều thành viên yêu thích thể thao, cả nhà muốn đến Mỹ tham quan những sân vận động bóng chày nổi tiếng. Họ cũng dự định tới Edmonton, Canada, để xem đội khúc côn cầu trên băng Edmonton Oilers thi đấu, đặc biệt là màn trình diễn của vận động viên Connor McDavid.

Bên cạnh những chuyến đi gắn với sở thích thể thao, một kỳ nghỉ cùng gia đình tại Hy Lạp hoặc Italy cũng đang được cân nhắc. Brandon cho biết khoản tiền trúng thưởng sẽ giúp anh giảm bớt áp lực công việc và có thêm thời gian chất lượng bên những người thân yêu.

Chia sẻ trong video do Công ty Xổ số và Trò chơi Ontario (OLG) đăng tải, Brandon cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất sau chiến thắng không chỉ nằm ở số tiền nhận được, mà còn là khoảnh khắc được trở về nhà cùng gia đình và lên kế hoạch cho cuộc sống phía trước. Anh gọi đây là mộtn vận may thay đổi cuộc đời.

Theo thông tin từ OLG, tấm vé Lotto Max trúng giải độc đắc 10 triệu CAD của Brandon được mua trực tuyến trên nền tảng OLG.ca. Với người đàn ông này, khoản tiền thưởng lớn không đồng nghĩa với việc phải lập tức thay đổi lối sống hay từ bỏ công việc. Trước mắt, anh vẫn lựa chọn đi làm như bình thường, gửi tiền vào ngân hàng và dành thời gian cùng gia đình tính toán những bước đi tiếp theo.

(Nguồn: Yahoo!News)