Nhà nào đang để bồn nước trên sân thượng nên biết 4 điều quan trọng`

Ở nhiều gia đình, sân thượng gần như là vị trí mặc định để đặt bồn nước. Vừa không chiếm diện tích sinh hoạt, vừa tạo độ cao để nước có thể cấp xuống các tầng phía dưới. Vì bồn nằm tách khỏi không gian sống nên sau khi lắp đặt, nhiều người cũng ít khi để ý tới nó. Tuy nhiên, nếu nhà bạn đang có một chiếc bồn nước trên sân thượng, 4 điều dưới đây rất đáng để kiểm tra lại.

1. Bồn 1.000 lít đầy nước đã nặng khoảng 1 tấn

Nhìn một chiếc bồn rỗng, nhiều người khó hình dung được tải trọng thực tế khi sử dụng. Nước có khối lượng xấp xỉ 1 kg/lít, vì vậy riêng lượng nước trong bồn 1.000 lít khi đầy đã khoảng 1.000 kg, chưa kể trọng lượng của bồn và chân đỡ. Bồn 1.500 lít tương ứng khoảng 1,5 tấn nước, còn loại 2.000 lít là khoảng 2 tấn. Vì vậy, vị trí đặt bồn không thể chỉ dựa vào việc sân thượng còn chỗ trống hay không mà cần bảo đảm kết cấu có khả năng chịu tải phù hợp. Đặc biệt với nhà cũ, sân thượng đã cải tạo hoặc gia đình muốn đổi sang chiếc bồn dung tích lớn hơn trước, không nên tự suy đoán khả năng chịu lực mà cần kiểm tra kết cấu khi cần thiết.

2. Chỗ kê bồn phải phẳng và chắc chắn, đừng tùy tiện kê thêm cho cao

Một sai lầm khác là muốn tăng áp lực nước nên tìm cách kê bồn lên cao hơn bằng những kết cấu tự chế không phù hợp. Trong khi đó, bồn chứa hàng trăm đến hàng nghìn lít nước cần được đặt trên hệ chân đỡ phù hợp, bề mặt bằng phẳng và chắc chắn theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nếu chân đỡ nghiêng, biến dạng, ăn mòn hoặc vị trí kê không ổn định, một khối lượng nước rất lớn phía trên sẽ khiến vấn đề càng đáng lưu ý. Gia đình nên kiểm tra khu vực này định kỳ, nhất là sau thời gian dài sử dụng hoặc sau những đợt thời tiết xấu. Nếu cần nâng cao bồn, phương án đỡ cũng phải được tính toán phù hợp thay vì kê thêm gạch, đá hoặc tự chế một chiếc giá chỉ vì thấy bồn vẫn đứng được.

3. Đặt ngoài trời lâu ngày vẫn phải kiểm tra cả bồn, nắp và nước bên trong

Bồn nước trên sân thượng phải tiếp xúc với nắng, mưa và môi trường ngoài trời quanh năm, nhưng phần nước bên trong lại rất ít khi được nhìn thấy. Theo thời gian, cặn từ nguồn nước có thể tích tụ dưới đáy; nắp bồn, đường ống và các đầu nối cũng có thể xuất hiện vấn đề. Vì vậy, đừng lấy việc nước từ vòi nhìn vẫn trong làm căn cứ duy nhất để kết luận chiếc bồn không cần kiểm tra. Gia đình nên quan sát tình trạng bồn, bảo đảm nắp được đậy đúng cách, kiểm tra các điểm kết nối và vệ sinh bồn khi có cặn bẩn hoặc theo hướng dẫn phù hợp với nguồn nước và thiết bị đang sử dụng. Nếu nước đột nhiên đổi màu, xuất hiện mùi hoặc cặn bất thường thì càng cần tìm nguyên nhân thay vì tiếp tục sử dụng như bình thường.

4. Thấy nước từ sân thượng chảy xuống nhiều lần thì nên lên kiểm tra

Một vệt nước chảy từ sân thượng xuống đôi khi bị bỏ qua vì mọi người cho rằng bồn đầy nên nước tràn là bình thường. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xảy ra liên tục, hãy kiểm tra thay vì để nước tự chảy hết. Phao hoặc van kiểm soát mực nước hoạt động không đúng có thể khiến nước tiếp tục cấp khi bồn đã đầy; ngoài ra, nước còn có thể xuất phát từ đường ống, đầu nối hoặc vị trí rò rỉ khác. Không chỉ gây lãng phí, nước xuất hiện thường xuyên trên sân thượng còn khiến khu vực này liên tục ẩm ướt. Bởi vậy, khi thấy nước chảy bất thường, việc đầu tiên nên làm là xác định nó đến từ đường tràn hay một vị trí rò rỉ rồi xử lý đúng nguyên nhân.

Bồn nước nằm trên sân thượng nên rất dễ trở thành thứ chỉ được nhớ tới khi mất nước, nước yếu hoặc xảy ra sự cố. Thế nhưng đây lại là thiết bị chứa một khối lượng nước rất lớn và hoạt động gần như mỗi ngày. Kiểm tra vị trí đặt, chân đỡ, tình trạng bồn và hệ thống cấp thoát nước định kỳ sẽ thực tế hơn nhiều so với chờ đến khi có dấu hiệu rõ ràng mới bắt đầu quan tâm.