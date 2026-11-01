Bí kíp học giỏi và khả năng đặc biệt của Quán Quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức khép lại, vòng nguyệt quế đã tìm thấy chủ nhân là bạn Đoàn Lê Anh Đức (SN 2009), đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, với 240 điểm.

Ngay lúc này, những thông tin liên quan đến Đoàn Lê Anh Đức nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, tìm kiếm.

Trong đó, có một đoạn clip cậu bạn trả lời phỏng vấn trên sóng VTV3 hot trở lại. Với câu hỏi: “Nhiều người thắc mắc Anh Đức ăn gì mà học giỏi thế?”. Cậu bạn không chần chừ đáp ngay: “Em ăn cơm mẹ nấu”. Câu trả lời ngắn gọn, có phần hài hước này nhanh chóng khiến nhiều người thích thú.

Cậu bạn cũng tiết lộ bí kíp học giỏi của mình là vừa đi bộ khắp nơi, vừa học và nhẩm lại bài. Anh Đức chia sẻ: “Ví dụ như khi ở trường thì mình vừa có thể vừa học vừa đi bộ khắp các hành lang, vì khi đi bộ như thế mình có thể vừa học, vừa có thể nhìn ngắm những cảnh đẹp xung quanh và khiến cho mình có tinh thần thoải mái, thư thái hơn để dễ tiếp thu kiến thức”.

Ngoài ra, Anh Đức còn có một khả năng khá đặc biệt là hát được quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới. Sở thích này được nam sinh chia sẻ ngay trong một cuộc thi tuần của Olympia và khiến cả trường quay bất ngờ. Tại chương trình, cậu bạn từng thể hiện một số đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives.

Nói về sở thích này, Anh Đức cho biết bản thân thích phiêu lưu, khám phá và du lịch. Với cậu bạn, âm nhạc cũng là một cách để tìm hiểu thêm về những vùng đất và con người ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là lý do nam sinh dành thời gian tìm hiểu và ghi nhớ quốc ca của nhiều quốc gia.

Không chỉ có tài lẻ thú vị, thành tích học tập trước đó của nhà vô địch Olympia cũng khiến nhiều người chú ý. Khi còn học lớp 9A5 tại Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), Anh Đức từng đỗ 4 trường chuyên gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với môn Lịch sử và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với môn tiếng Nga. Bên cạnh đó, nam sinh còn đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Với môn Lịch sử, Anh Đức cũng từng đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi. Nam sinh hiện là học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đồng thời xem Lịch sử là một trong những thế mạnh của mình.

Tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, hành trình của Anh Đức cũng có những màn bứt phá đáng chú ý. Nam sinh từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm, sau đó giành chiến thắng cuộc thi tháng với 330 điểm. Đến trận Quý IV, Anh Đức tiếp tục có màn lội ngược dòng để giành vòng nguyệt quế với 220 điểm, qua đó trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết năm.

Ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải, Anh Đức có khởi đầu chưa quá cách biệt khi kết thúc phần thi Khởi động với 80 điểm. Tuy nhiên, nam sinh dần lấy lại phong độ ở những phần thi tiếp theo. Đặc biệt, màn thể hiện tại phần Tăng tốc giúp cậu bạn vươn lên dẫn đầu với 190 điểm.

Bước vào phần Về đích, Anh Đức tiếp tục cho thấy sự tự tin và khả năng tận dụng cơ hội. Dù có một số câu trả lời chưa chính xác và để mất điểm đáng tiếc, nam sinh vẫn giữ được lợi thế, kết thúc cuộc thi với 240 điểm và chính thức trở thành nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Một trong những người có mặt tại điểm cầu Hà Nội để cổ vũ cho Anh Đức là ông nội của nam sinh. Chia sẻ tại chương trình, ông Đoàn Quốc Hùng cho biết cháu trai có trí nhớ rất tốt, giàu cảm xúc và đã quyết tâm chuẩn bị cho cuộc thi từ hai năm trước. Với gia đình, việc Anh Đức có mặt tại trận chung kết đã là niềm tự hào lớn.