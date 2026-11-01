Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác sĩ tim mạch nói thẳng: Loại củ giá rẻ này đặc biệt tốt cho động mạch, hiệu quả “đáng kinh ngạc”

| | Sống

Bác sĩ tim mạch nói thẳng: Loại củ giá rẻ này đặc biệt tốt cho động mạch, hiệu quả “đáng kinh ngạc”

Một bác sĩ tim mạch chỉ ra loại củ giá rẻ mà ông khuyên mọi người nên ăn để bảo vệ trái tim, bởi nó đặc biệt có lợi cho động mạch.

Một bác sĩ tim mạch đã chỉ ra một loại củ có lợi ích đáng chú ý đối với sức khỏe tim mạch. Có nhiều thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn tốt cho trái tim, chẳng hạn như các loại đậu và cá béo. Khi nói đến rau củ, bác sĩ Francesco Lo Monaco, chuyên gia tim mạch làm việc tại một phòng khám ở London, cho biết củ dền có những lợi ích đặc biệt.

Loại củ này có giá khá rẻ (26.450 đồng cho 500 gram tại Lotte Mart) là thực phẩm có thể "tác động đến hệ tim mạch theo những cách đáng kinh ngạc".

Theo bác sĩ Lo Monaco, củ dền rất giàu nitrat tự nhiên. Khi vào cơ thể, chất này được chuyển hóa thành oxit nitric - một phân tử phát tín hiệu giúp các mạch máu giãn ra. Ông giải thích: "Điều này đồng nghĩa với việc tuần hoàn máu tốt hơn, huyết áp thấp hơn và lớp nội mạc - lớp lót bên trong mạch máu - khỏe mạnh hơn".

"Củ dền giúp động mạch duy trì độ đàn hồi", ông nói thêm. "Đây là điều mà chỉ dùng thuốc đôi khi không thể đạt được".

"Với những tình trạng như tăng huyết áp, tiểu đường, viêm và nồng độ homocysteine cao, củ dền có thể hỗ trợ nhiều cơ chế vốn bị rối loạn ở người mắc các bệnh này".

Chuyên gia cho biết củ dền rất tốt cho sức khoẻ tim mạch.

Trên thực tế, Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết củ dền chứa hàm lượng nitrat cao. Các nghiên cứu cho thấy chất này có thể cải thiện sức khỏe tim mạch theo nhiều cách. Trong khi đó, một số nghiên cứu gần đây gợi ý rằng việc bổ sung nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp và tăng lưu lượng máu.

"Củ dền chủ động hỗ trợ quá trình phục hồi mạch máu, duy trì sự trẻ trung của động mạch và cải thiện hoạt động của tim theo những cách mà phần lớn mọi người chưa từng nghe đến", bác sĩ Lo Monaco nói thêm. "Những thay đổi nhỏ như vậy chính là cách giúp cải thiện khả năng duy trì sức khỏe lâu dài và kéo dài tuổi thọ".

Ông cho biết việc bổ sung củ dền vào chế độ ăn không hề khó, bởi loại rau này vẫn giữ được các dưỡng chất có lợi khi được chế biến dưới nhiều hình thức, bao gồm nước ép hoặc dạng đóng gói hút chân không bán tại siêu thị.

Nghiên cứu nói gì?

Năm 2022, Quỹ Tim mạch Anh tài trợ và công bố một nghiên cứu tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Anh. Kết quả cho thấy uống một cốc nước ép củ dền thường xuyên có thể làm giảm các dấu hiệu viêm trong mạch máu - tình trạng vốn gia tăng ở những người mắc bệnh mạch vành.

"Viêm là phản ứng quan trọng giúp bảo vệ cơ thể trước tổn thương và nhiễm trùng. Tuy nhiên, ở những người mắc bệnh mạch vành, tình trạng viêm kéo dài có thể khiến mảng bám tích tụ trong động mạch nghiêm trọng hơn, làm bệnh tiến triển và tăng nguy cơ đau tim", bác sĩ Asad Shabbir, nghiên cứu viên lâm sàng tại Đại học Queen Mary London, cho biết vào thời điểm đó.

Ông nói thêm: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày có thể là một cách bổ sung nitrat vô cơ vào chế độ ăn, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng viêm có hại".

Theo Trà My (Theo Express)

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đúng hôm nay - 1/11, lần đầu tiên giá điện giảm sau 4 lần tăng liên tiếp, còn bao nhiêu?

Từ đúng hôm nay - 1/11, lần đầu tiên giá điện giảm sau 4 lần tăng liên tiếp, còn bao nhiêu? Nổi bật

Nam MC lần đầu tiên dẫn Chung kết Olympia là cựu sinh viên trường Báo, từng làm BTV thể thao VTV

Nam MC lần đầu tiên dẫn Chung kết Olympia là cựu sinh viên trường Báo, từng làm BTV thể thao VTV Nổi bật

Chia sẻ của mẹ Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026: Con cứ mạnh dạnh bước vào biển lớn

Chia sẻ của mẹ Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026: Con cứ mạnh dạnh bước vào biển lớn

14:48 , 01/11/2026
Căn nhà 2 tầng 5 phòng ngủ với giá gần 13 tỷ đồng: Hé lộ bí mật được chủ cũ che giấu dưới lòng đất suốt hơn 20 năm

Căn nhà 2 tầng 5 phòng ngủ với giá gần 13 tỷ đồng: Hé lộ bí mật được chủ cũ che giấu dưới lòng đất suốt hơn 20 năm

14:35 , 01/11/2026
Làm điều này với củ khoai tây, người đàn ông 35 tuổi giảm 11kg chỉ trong 2 tháng

Làm điều này với củ khoai tây, người đàn ông 35 tuổi giảm 11kg chỉ trong 2 tháng

14:20 , 01/11/2026
Người đàn ông 42 tuổi suy thận cấp vì ngày nào cũng ăn loại rau... cực tốt cho sức khỏe

Người đàn ông 42 tuổi suy thận cấp vì ngày nào cũng ăn loại rau... cực tốt cho sức khỏe

13:58 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên