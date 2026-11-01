Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh sơn Trần Văn Quang SN 1990

| | Sống

Trần Văn Quang bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Ngày 29/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Quang (SN 1990, trú TDP Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam) về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Nguyễn Hòai Anh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo năm 2026 - Ảnh 1.

Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện sơn Jotun không có hoá đơn chứng từ tại cửa hàng sơn nước Quang Diễm. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo thông tin từ cơ quan Công an, lúc 13h45’ ngày 12/09/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh và Công an phường An Nhơn Nam tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Trần Văn Quang tại “Cửa hàng sơn nước Quang Diễm”, địa chỉ TDP Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam do ông Trần Văn Quang là chủ hộ kinh doanh.

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh sơn Trần Văn Quang SN 1990 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cửa hàng để xác định nguồn gốc của số hàng không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: Công an Gia Lai

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có bày bán 53 thùng sơn JOTUN và 49 bao bột trét JOTUN không có hoá đơn chứng từ, có dấu hiệu là hàng giả. Số hàng hoá vi phạm trên đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành tạm giữ, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
bắt giữ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đúng hôm nay - 1/11, lần đầu tiên giá điện giảm sau 4 lần tăng liên tiếp, còn bao nhiêu?

Từ đúng hôm nay - 1/11, lần đầu tiên giá điện giảm sau 4 lần tăng liên tiếp, còn bao nhiêu? Nổi bật

Nam MC lần đầu tiên dẫn Chung kết Olympia là cựu sinh viên trường Báo, từng làm BTV thể thao VTV

Nam MC lần đầu tiên dẫn Chung kết Olympia là cựu sinh viên trường Báo, từng làm BTV thể thao VTV Nổi bật

Bác sĩ tim mạch nói thẳng: Loại củ giá rẻ này đặc biệt tốt cho động mạch, hiệu quả “đáng kinh ngạc”

Bác sĩ tim mạch nói thẳng: Loại củ giá rẻ này đặc biệt tốt cho động mạch, hiệu quả “đáng kinh ngạc”

15:11 , 01/11/2026
Chia sẻ của mẹ Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026: Con cứ mạnh dạnh bước vào biển lớn

Chia sẻ của mẹ Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026: Con cứ mạnh dạnh bước vào biển lớn

14:48 , 01/11/2026
Căn nhà 2 tầng 5 phòng ngủ với giá gần 13 tỷ đồng: Hé lộ bí mật được chủ cũ che giấu dưới lòng đất suốt hơn 20 năm

Căn nhà 2 tầng 5 phòng ngủ với giá gần 13 tỷ đồng: Hé lộ bí mật được chủ cũ che giấu dưới lòng đất suốt hơn 20 năm

14:35 , 01/11/2026
Làm điều này với củ khoai tây, người đàn ông 35 tuổi giảm 11kg chỉ trong 2 tháng

Làm điều này với củ khoai tây, người đàn ông 35 tuổi giảm 11kg chỉ trong 2 tháng

14:20 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên