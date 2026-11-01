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Thi hành lệnh bắt tạm giam shipper Nguyễn Văn Thiện SN 2005

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Nguyễn Văn Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tham ô tài sản".

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng tận nơi (shipper) ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này có nhiều diễn biến phức tạp. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo về thủ đoạn tham ô tài sản xảy ra tại các doanh nghiệp, bưu cục kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra giải quyết án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ án mà nhân viên giao hàng lợi dụng nhiệm vụ để chiếm đoạt tiền thu hộ (COD).

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Đối tượng Thiện (thứ 2 từ trái sang) bị tạm giam. Ảnh: Công an Gia Lai

Liên tiếp 02 nhân viên giao hàng của cùng một hệ thống chuyển phát nhanh tại Gia Lai đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tham ô tài sản" với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 164,6 triệu đồng từ 134 đơn hàng. Cụ thể, vào tháng 10/2026, cơ quan chức năng đã tạm giam N.V.T (SN 2005, trú phường Diên Hồng) do chiếm đoạt 23.612.259 đồng tiền thu hộ (COD) của 10 đơn hàng giao thành công. Trước đó, tháng 8/2026, một shipper khác của công ty này là C.Q.K (SN 2004, trú phường Pleiku) cũng bị bắt giữ vì hành vi lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt hơn 141 triệu đồng từ 124 đơn hàng.

Tháng 6/2025: Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam 02 nhân viên giao hàng tại khu vực thị trấn Kbang chiếm đoạt gần 54 triệu đồng tiền COD của khách hàng.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
shipper

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