Gia đình rao bán biệt thự 8 phòng ngủ gần 490 tỷ đồng sau 40 năm: 20 ngày sau có người trả gấp 1,5 lần, tiền chênh lệch đủ mua biệt thự khác, lập kỷ lục tại thành phố

Một thương vụ bất động sản đặc biệt vừa gây chú ý tại San Francisco, Mỹ, khi căn biệt thự 8 phòng ngủ thuộc sở hữu của một gia đình suốt hơn 40 năm được bán với mức giá vượt xa con số chào bán ban đầu. Không chỉ có giá trị hàng trăm tỷ đồng, giao dịch này còn thiết lập một kỷ lục mới tại thành phố vốn nổi tiếng với thị trường nhà ở đắt đỏ.

Rao bán biệt thự gần 490 tỷ đồng, 20 ngày sau bất ngờ nhận mức giá khó tin

Cụ thể, căn biệt thự nằm tại số 20 Cherry Street, thuộc khu dân cư cao cấp Presidio Heights, được đưa ra thị trường ngày 2/10/2026 với giá 18,5 triệu USD, tương đương gần 490 tỷ đồng. Công trình được xây dựng năm 1966, gồm 8 phòng ngủ và 7 phòng tắm theo cách thống kê của một số trang bất động sản, tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 1.250m². Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc hiện đại giữa thế kỷ XX, nằm trên con đường cụt yên tĩnh cạnh khu Presidio, có sân vườn riêng, không gian sống rộng rãi và gara dành cho 3 ô tô.

Căn biệt thự 8 phòng ngủ tại số 20 Cherry Street, San Francisco (Mỹ), được rao bán với giá 18,5 triệu USD (Ảnh BHGRE)

Những căn biệt thự có khuôn viên lớn và mức độ riêng tư cao như vậy ngày càng hiếm tại San Francisco, nơi quỹ đất hạn chế và nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang luôn đáng kể. Tuy nhiên, điều khiến căn nhà tại Cherry Street thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế, mà còn ở diễn biến bất ngờ sau khi được rao bán.

Ngày 22/10/2026, đúng 20 ngày sau khi xuất hiện trên thị trường, căn biệt thự chính thức được bán với giá 28,5 triệu USD, tương đương khoảng 750 tỷ đồng. Như vậy, người mua đã chấp nhận trả cao hơn mức giá chủ nhà đưa ra tới 10 triệu USD, khoảng 260 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 54%. Nói cách khác, giá giao dịch cuối cùng cao gấp khoảng 1,54 lần giá rao bán, dù bất động sản mới được giới thiệu chưa đầy ba tuần.

Bất động sản được xây dựng từ năm 1966, nằm trên khu đất rộng khoảng 1.250 m², sở hữu khu vườn riêng, gara 3 ô tô và vị trí đắc địa cạnh khu Presidio (Ảnh The Goods SF)

Đáng chú ý, khoản chênh lệch 260 tỷ đồng đủ để mua thêm một căn biệt thự hạng sang tại nhiều khu vực khác ở Mỹ. Nhưng trong trường hợp này, người mua sẵn sàng chi thêm toàn bộ số tiền đó để sở hữu đúng căn nhà mình mong muốn.

Thực tế, thương vụ tại Cherry Street không phải trường hợp duy nhất người mua sẵn sàng chi vượt xa giá niêm yết. Trong tháng 10/2026, một căn nhà tại số 2 Sixth Avenue được bán với giá 15 triệu USD, dù chủ sở hữu ban đầu chỉ rao 8 triệu USD. Trước đó, căn nhà tại khu Cow Hollow cũng được giao dịch với giá 15 triệu USD, cao hơn gần 89% so với mức chào bán 7,95 triệu USD. Tuy nhiên, nếu xét số tiền chênh lệch tuyệt đối, căn biệt thự 20 Cherry Street vẫn đứng đầu với 10 triệu USD.

Theo dữ liệu giao dịch được công bố, đây là mức tiền trả vượt giá rao bán lớn nhất từng được ghi nhận tại San Francisco, dù không phải tỷ lệ trả vượt giá cao nhất.

Chỉ 20 ngày sau khi rao bán, căn biệt thự được mua với giá 28,5 triệu USD, cao gấp khoảng 1,5 lần mức chào bán, riêng khoản chênh lệch lên tới khoảng 260 tỷ đồng (Ảnh Sfchronicle)

Vì sao căn nhà 60 năm tuổi khiến người mua chấp nhận trả thêm 260 tỷ đồng?

Đằng sau thương vụ đặc biệt là câu chuyện về một gia đình có mối liên hệ lâu năm với giới kinh doanh và thể thao tại San Francisco. Căn biệt thự được thiết kế bởi hãng kiến trúc Whisler-Patri, hoàn thành năm 1966 và thuộc sở hữu gia đình Lurie trong hơn bốn thập kỷ. Những người đứng tên bán bất động sản là các quỹ tín thác mang tên Robert A. Lurie và Janice R. Lurie.

Robert Lurie, thường được biết đến với tên Bob Lurie, từng sở hữu đội bóng chày San Francisco Giants, một trong những câu lạc bộ nổi tiếng của giải bóng chày nhà nghề Mỹ. Bà Janice Rosen Lurie, người từng sinh sống lâu năm tại căn biệt thự, qua đời vào tháng 7/2026 ở tuổi 96. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với gia đình, bất động sản được đưa ra thị trường và nhanh chóng trở thành tâm điểm của phân khúc nhà ở siêu sang.

Một trong những lợi thế lớn nhất của căn nhà là vị trí cạnh khu Presidio, nơi nổi tiếng với cảnh quan xanh, các công trình lịch sử và những khu dân cư đắt đỏ. Khu đất rộng khoảng 0,31 mẫu Anh, tương đương 1.250m², nằm cuối một con đường cụt, sở hữu sân vườn riêng cùng tầm nhìn hướng về Presidio. Đây là những đặc điểm khó tìm tại khu vực trung tâm một thành phố có mật độ phát triển cao như San Francisco.

Thương vụ lập kỷ lục tại San Francisco về số tiền trả vượt giá rao bán lớn nhất từng được ghi nhận, phản ánh sức nóng của phân khúc bất động sản hạng sang tại thành phố này (Ảnh Realtor)

Sức nóng của thị trường bất động sản San Francisco được cho là có liên quan đến làn sóng phát triển mạnh của ngành trí tuệ nhân tạo (AI), thu hút nhiều chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và người có thu nhập cao đến khu vực Vịnh San Francisco. Theo dữ liệu của công ty môi giới Compass, trong nửa đầu năm 2026, hơn 140 căn nhà tại thành phố được bán với giá cao hơn mức niêm yết ít nhất 1 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 8 căn. Đáng chú ý, khoảng 79% giao dịch nhà ở trên 7 triệu USD, tính đến ngày 1/9/2026, được hoàn tất mà không sử dụng khoản vay thế chấp.

Giữa bối cảnh đó, căn biệt thự 8 phòng ngủ tại Cherry Street trở thành minh chứng nổi bật cho sức cạnh tranh trong phân khúc bất động sản cao cấp. Từ một tài sản được gia đình gìn giữ hơn 40 năm, ngôi nhà chỉ mất 20 ngày để tìm được người mua sẵn sàng trả thêm khoảng 260 tỷ đồng. Thương vụ không chỉ lập kỷ lục tại San Francisco về số tiền vượt giá chào bán mà còn cho thấy những bất động sản có vị trí hiếm và lịch sử sở hữu đặc biệt vẫn có khả năng thu hút các mức giá đáng kinh ngạc.

Nguồn: Realtor