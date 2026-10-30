Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên cấp đông thực phẩm

Trong nhịp sống bận rộn, trữ đông thực phẩm là giải pháp giúp nhiều gia đình tiết kiệm thời gian, chủ động nguồn nguyên liệu và hạn chế lãng phí. Thế nhưng, nếu bảo quản không đúng cách, thịt cá rất dễ đông thành từng khối lớn, dính chặt vào nhau. Mỗi lần cần sử dụng một phần, người nội trợ lại phải rã đông cả gói, dẫn đến tình trạng dùng không hết hoặc phải cấp đông lại, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Để khắc phục tình trạng này, chỉ cần áp dụng một vài lời khuyên cho gia đình để việc trữ đông sẽ trở nên thuận tiện hơn, giúp dễ dàng lấy từng phần khi cần mà vẫn đảm bảo chất lượng thực phẩm.

Cấp đông tôm bằng chai nhựa

Tôm tươi thường khó mua được với mức giá hợp lý vào mùa đông. Vì vậy, một số gia đình có thói quen mua tôm từ trước để trữ đông dùng dần. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, tôm dễ bị đen đầu, thịt bở và mất đi độ săn chắc.

Một cách được gợi ý là cho tôm sống vào chai nhựa đựng nước đã rửa sạch, cố gắng xếp tôm đầy chai để giảm lượng không khí bên trong, sau đó đưa vào ngăn đông.

Cấp đông tôm bằng chai nhựa.

Khi cần sử dụng, không nên ngâm chai trong nước hoặc để tôm tự rã đông. Thay vào đó, hãy cắt chai để lấy tôm ra, xả dưới vòi nước lạnh đang chảy cho đến khi các con tôm tách rời nhau, rồi đưa vào nồi chế biến ngay.

Chia nhỏ thịt xay trước khi cấp đông

Thịt xay là nguyên liệu tiện lợi cho nhiều món ăn, nhưng nếu cấp đông nguyên một khối lớn, người dùng thường phải rã đông toàn bộ dù chỉ cần một phần nhỏ. Việc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần cũng có thể khiến chất lượng và kết cấu thịt thay đổi.

Để khắc phục, hãy cho thịt xay vào túi bảo quản thực phẩm, ép dẹt thành một lớp mỏng rồi dùng dao chia thành các ô nhỏ ngay trên bề mặt túi. Sau đó, đặt túi vào ngăn đông.

Chia nhỏ thịt băm thành từng ô sẽ dễ tách rời.

Khi thịt đông cứng, các phần thịt sẽ dễ tách rời theo từng ô. Người dùng chỉ cần bẻ lấy lượng vừa đủ cho mỗi bữa ăn, không phải rã đông cả túi, giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn và hạn chế tình trạng cấp đông lại thực phẩm đã rã đông.

Chần đậu đũa trước khi cấp đông

Đậu đũa mua vào thời điểm giá rẻ có thể được sơ chế và bảo quản để sử dụng dần trong những tháng tiếp theo. Theo hướng dẫn trong bài viết, đậu đũa cần được rửa sạch, sau đó cho vào nồi hấp khoảng 6–8 phút kể từ khi nước sôi.

Sau khi hấp, để đậu nguội tự nhiên và làm khô phần nước còn đọng trên bề mặt. Khi đậu đã khô hoàn toàn, chia thành từng phần tương ứng với lượng dùng cho mỗi bữa, cho vào túi riêng rồi bảo quản trong ngăn đông.

Cách làm này giúp việc lấy thực phẩm theo khẩu phần trở nên dễ dàng hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian sơ chế khi cần chế biến.

Chần sơ rau lá xanh rồi cấp đông

Không chỉ thịt và các loại củ quả, nhiều loại rau lá xanh cũng có thể được cấp đông nếu xử lý đúng cách. Để giữ màu sắc của rau sau khi bảo quản, bài viết khuyến nghị nhặt và rửa sạch rau, chần nhanh trong nước sôi, sau đó chuyển ngay sang nước đá để làm nguội.

Tiếp theo, để ráo nước hoàn toàn rồi chia rau thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ăn. Cho rau vào túi kín, loại bỏ càng nhiều không khí bên trong càng tốt trước khi đưa vào ngăn đông.

Việc chia khẩu phần từ đầu giúp người dùng dễ lấy lượng rau cần thiết, tránh phải rã đông toàn bộ số rau đã bảo quản.

Cấp đông nguyên quả cà chua

Cà chua vào mùa thường có giá dễ chịu và hương vị được đánh giá là ngon hơn so với thời điểm mùa đông. Thay vì mua số lượng lớn rồi để ở nhiệt độ thường, người dùng có thể rửa sạch cà chua, lau khô bề mặt và cho nguyên quả vào ngăn đông.

Khi cần chế biến, chỉ cần lấy cà chua ra, xả qua nước lạnh là có thể bóc lớp vỏ bên ngoài dễ dàng hơn. Cà chua sau khi cấp đông phù hợp để nấu canh, xào hoặc làm sốt cà chua nhờ đặc tính dễ tiết nước.

Tuy nhiên, do quá trình đông lạnh có thể làm thay đổi kết cấu của quả, cách bảo quản này phù hợp hơn với các món ăn cần cà chua mềm, không đòi hỏi giữ nguyên độ giòn của cà chua tươi.

Điều quan trọng là không nên cấp đông thực phẩm một cách tùy tiện hoặc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần. Chuẩn bị đúng cách ngay từ đầu sẽ giúp việc bảo quản thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế lãng phí thực phẩm.

Nguồn: Tổng hợp