Bỏ hơn 200 triệu đồng mua thẻ tập California Fitness, khách hàng thấp thỏm khi phòng gym đột ngột đóng cửa

Những ngày vừa qua. việc hệ thống phòng tập California Fitness & Yoga thông báo đóng cửa một số cơ sở khiến nhiều hội viên rơi vào cảnh hoang mang, lo lắng khi quyền lợi từ những hợp đồng đã ký có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Không ít người đã bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua thẻ tập dài hạn và các gói huấn luyện viên cá nhân (PT), nhưng khi phòng tập tạm ngừng hoạt động, họ chưa nhận được phương án rõ ràng về việc bảo lưu thời hạn, chuyển nhượng hay hoàn trả phần giá trị còn lại.

Trước thông tin đóng cửa đột ngột, điều khiến các hội viên băn khoăn không chỉ là việc tiếp tục tập ở đâu, mà còn là số tiền đã bỏ ra và quyền lợi chính đáng của mình sẽ được giải quyết ra sao.

Chi hơn 220 triệu đồng mua thẻ tập trong 7 năm, khách hàng lo mất trắng quyền lợi

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Kim Giang (trú tại Long Biên, Hà Nội, là hội viên của phòng tập California Fitness & Yoga Mipec) cho biết đã chi khoảng 220-230 triệu đồng để mua thẻ tập 7 năm và các buổi huấn luyện cá nhân (PT) tại California Fitness. Tuy nhiên, sau gần 3 năm sử dụng, chị vẫn còn hơn 4 năm tập luyện cùng gần 80 buổi PT chưa sử dụng.

Theo khách hàng này, ban đầu chị mua thẻ tập thường với giá hơn 10 triệu đồng. Sau đó, nhân viên tư vấn chuyển sang gói thẻ Sen với thời hạn 7 năm, chị phải đóng thêm để nâng cấp lên gói có giá trị khoảng 95 triệu đồng.

Chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga đang đóng cửa và tạm ngưng hàng loạt chi nhánh trên toàn quốc trong quá trình tái cấu trúc khiến nhiều khách hàng lo lắng. Ảnh: Như Hoàn

Ngoài ra, chị còn mua gói huấn luyện cá nhân gồm hơn 120 buổi PT với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng. Tính cả hai khoản, số tiền chị đã bỏ ra lên tới khoảng 220-230 triệu đồng.

"Thẻ của chị mua 7 năm nhưng mới dùng được gần 3 năm, tức là vẫn còn hơn 4 năm nữa. Còn gói PT ban đầu có hơn 120 buổi, hiện tại chị vẫn còn khoảng gần 80 buổi chưa sử dụng", chị Giang chia sẻ.

Theo chị Giang cho biết, thời gian đầu khi mới tham gia, chị khá hài lòng với chất lượng dịch vụ. Nhân viên tư vấn, chăm sóc hội viên và các dịch vụ tại phòng tập đều tạo cảm giác chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị nhận thấy hoạt động tại cơ sở có dấu hiệu đi xuống.

Do công việc bận rộn, chị không thể thường xuyên đến phòng tập, dẫn đến số buổi PT còn lại khá nhiều. Đến khi xuất hiện những thông tin về khó khăn trong hoạt động của California Fitness, chị bắt đầu nhận thấy các huấn luyện viên dần vắng mặt, việc liên hệ cũng không còn thuận lợi như trước.

"Đến bây giờ thì chị gần như không liên lạc được với PT nữa. Cảm giác như mình bị bỏ rơi, không biết phải tìm ai để hỏi về số buổi tập còn lại", nữ khách hàng nói.

Chị Giang cho biết hiện nay chị vẫn còn khoảng 80 buổi tập PT và thẻ tập còn thời hạn 4 năm tại phòng tập California Fitness & Yoga

Không chỉ lo lắng về quyền lợi tập luyện, chị Giang còn cho biết một số đồ dùng cá nhân gửi tại phòng tập hiện vẫn chưa thể lấy về do cơ sở đóng cửa. Theo lời kể, có thời điểm khách hàng chỉ nhận được thông báo đóng cửa trước một ngày. Do gia đình đang có việc riêng, chị không kịp đến lấy đồ. Sau đó, khi theo dõi thông tin trên các hội nhóm mạng xã hội, chị mới biết cơ sở đã đóng cửa.

"Giày dép và một số vật dụng cá nhân của chị vẫn để ở phòng tập, đến giờ cũng chưa lấy được. Bây giờ phòng tập đóng cửa, đồ đạc của mình ở bên trong mà không biết phải liên hệ với ai để giải quyết", chị chia sẻ.

Điều khiến chị Giang và nhiều khách hàng băn khoăn là sau khi đại diện California Fitness đến tận phòng tập gửi lời xin lỗi đến từng hội viên, chị kỳ vọng doanh nghiệp sẽ có động thái cụ thể để giải quyết những vấn đề của hội viên. Tuy nhiên, theo chị, chỉ khoảng một tuần sau, cơ sở tiếp tục đóng cửa và khách hàng không nhận được thông tin rõ ràng về phương án xử lý.

Thông báo tạm ngưng mở cửa tại phòng tập California Fitness & Yoga Hàng Da và Mipec được gửi tới khách hàng

Chị cho biết bản thân có sự thông cảm nhất định với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thậm chí, khi California Fitness từng triển khai chương trình bán các buổi tập với giá khoảng 20.000 đồng/buổi, chị cũng hiểu đây có thể là một cách để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động.

"Tôi không phải không muốn đóng góp hay hỗ trợ California Fitness lúc khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy cả nhân viên lau dọn, vệ sinh cũng nghỉ việc, rồi nhân viên ở các bộ phận khác phải thay nhau làm những công việc đó, tôi cảm nhận hoạt động của phòng tập đã có vấn đề từ trước", chị Giang nói.

Theo khách hàng, chương trình bán buổi tập giá 20.000 đồng cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi dừng lại. Sau đó, hoạt động của phòng tập tiếp tục bị gián đoạn và cuối cùng là đóng cửa.

Hiện tại, điều chị mong muốn nhất không hẳn là doanh nghiệp phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng, mà cần đưa ra phương án cụ thể để bảo vệ quyền lợi của những người đã mua thẻ dài hạn.

"Tôi nghĩ California có thể không duy trì được hoạt động như trước, nhưng nếu chuyển nhượng cho một đối tác khác thì phải có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho hội viên. Những người mua thẻ Sen, thẻ VIP như chúng tôi đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng, không thể cứ thế mất toàn bộ quyền lợi", chị bày tỏ.

Khách hàng này cho biết, với số tiền đã đóng hơn 220 triệu đồng, sau thời gian sử dụng, giá trị quyền lợi còn lại của chị ước tính khoảng 150 triệu đồng. Chị không đặt kỳ vọng được hoàn trả toàn bộ khoản tiền này, nhưng mong doanh nghiệp có cơ chế chia sẻ thiệt hại hợp lý.

"Ví dụ, nếu không thể hoàn trả 100% số tiền còn lại thì cũng phải có một phương án nào đó. Chúng tôi có thể chấp nhận mất đi một phần, chẳng hạn 30%, nhưng ít nhất phải được bảo đảm 70% quyền lợi để tiếp tục tập luyện, duy trì sức khỏe. Chứ không thể để số tiền hàng trăm triệu đồng của khách hàng mất trắng", chị nói.

Theo chị, đây không chỉ là vấn đề của riêng mình mà còn là nỗi lo chung của nhiều hội viên khác đã mua thẻ tại các cơ sở California Fitness. Qua các hội nhóm trên mạng xã hội, chị thấy nhiều khách hàng tại những cơ sở khác nhau cũng đang bày tỏ sự lo lắng, mong muốn được giải quyết quyền lợi.

Chị cho biết hiện vẫn chờ đợi động thái chính thức từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu không có phương án giải quyết thỏa đáng, chị có thể cùng những khách hàng khác làm đơn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Phòng tập đóng cửa đột ngột, hội viên cùng PT thuê địa điểm duy trì tập luyện

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Phạm Tuyết Nhung, một hội viên của California Fitness tại cơ sở Mipec Long Biên, cho biết hợp đồng thẻ tập của chị còn thời hạn đến tháng 7/2028. Tuy nhiên, trước việc phòng tập bất ngờ đóng cửa, chị cũng như nhiều hội viên khác đang lo lắng về quyền lợi và số tiền đã bỏ ra để mua các gói dịch vụ.

Theo chị Nhung, khoảng 2 năm trước, chị mua một thẻ tập thông thường với giá khoảng 17 triệu đồng, có thời hạn sử dụng 3 năm. Việc mua thẻ được thực hiện thông qua nhân viên kinh doanh. Khách hàng chủ yếu căn cứ vào thời hạn và các thông tin ghi trên hợp đồng do nhân viên cung cấp.

Chị cho biết bản thân đã lựa chọn California Fitness vì tin tưởng vào thương hiệu, chất lượng cơ sở vật chất và môi trường tập luyện tại đây. Với chị và nhiều hội viên khác, việc đến phòng tập không chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe mà còn trở thành một thói quen sinh hoạt hằng ngày.

"Chúng tôi đã chọn một địa điểm mà mình tin tưởng, đã gắn bó và tập luyện ở đó trong thời gian dài. Với những người yêu thích vận động như chị, mỗi ngày dành ra 1-2 tiếng để tập luyện gần như là nhu cầu thiết yếu. Vì vậy, việc phòng tập đột ngột đóng cửa ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hội viên", chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung cho biết hiện chị và một số khách hàng đã chủ động liên hệ với đội ngũ huấn luyện viên cũ của California Fitness, cùng nhau thuê địa điểm và đóng góp chi phí để duy trì một nơi tập tạm thời

Theo lời kể, trước khi cơ sở Mipec chính thức đóng cửa, chị đã nghe thông tin một số cơ sở khác thuộc hệ thống California Fitness ngừng hoạt động. Những thông tin này khiến chị và các hội viên bắt đầu lo lắng về khả năng duy trì hoạt động của phòng tập.

Đáng chú ý, chị Nhung cho biết khoảng 4-5 ngày trước thời điểm chị chia sẻ, cơ sở California Fitness tại Mipec Long Biên đóng cửa. Theo chị, thông báo được đưa ra với lý do liên quan đến hoạt động vận hành. Tuy nhiên, điều khiến hội viên băn khoăn là chưa có thông tin cụ thể về việc xử lý các hợp đồng, thẻ tập và những quyền lợi đã mua.

"Bao nhiêu hội viên đều ngỡ ngàng trước việc này. Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về việc đóng cửa thì quyền lợi của mình sẽ được giải quyết như thế nào. Họ chỉ thông báo là vì lý do vận hành, còn phương án dành cho hội viên thì chưa thấy có hướng dẫn cụ thể", chị Nhung nói.

Chị cho biết những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện từ khoảng một tháng trước khi phòng tập đóng cửa. Một số dịch vụ vốn nằm trong quyền lợi hội viên bất ngờ bị cắt giảm, trong đó có dịch vụ khăn tắm.

Ngoài ra, một số quyền lợi dành cho khách hàng sở hữu thẻ cao cấp như nước uống, sử dụng bể bơi cũng bị dừng. Theo chị, đây đều là những dịch vụ mà khách hàng đã bỏ tiền mua cùng các gói hội viên.

Dù vậy, thời điểm đó, nhiều người vẫn không quá đặt nặng những quyền lợi đi kèm mà chỉ mong phòng tập tiếp tục duy trì hoạt động để có nơi tập luyện. "Thực ra mọi người cũng không đòi hỏi quá nhiều. Có những người còn rất nhiều buổi PT chưa sử dụng nhưng cũng không yêu cầu gì cả. Ai cũng chỉ mong phòng tập duy trì được để có nơi đến tập luyện, gặp gỡ và chia sẻ với nhau hằng ngày", chị Nhung kể.

Ảnh: Như Hoàn

Theo chị, phòng tập không đơn thuần là nơi rèn luyện thể chất mà còn trở thành không gian giao lưu, chia sẻ của những người thường xuyên đến đây. Với nhiều hội viên, câu lạc bộ giống như một gia đình thứ hai, nơi họ vừa tập luyện vừa trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.

"Ở độ tuổi của chúng tôi, nhiều khi câu lạc bộ giống như gia đình thứ hai. Hằng ngày đến đây vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa được gặp gỡ, chia sẻ với mọi người. Đùng một cái phòng tập đóng cửa như vậy, chúng tôi thực sự rất sốc, không chỉ vì thói quen tập luyện bị gián đoạn mà còn vì những mối quan hệ đã gắn bó lâu nay", chị bày tỏ.

Để không bị gián đoạn việc tập luyện, chị Nhung cùng một số hội viên đã chủ động liên hệ với đội ngũ huấn luyện viên cũ của California Fitness, cùng nhau thuê địa điểm và đóng góp chi phí để duy trì một nơi tập tạm thời. Theo chị, đây là giải pháp trước mắt trong bối cảnh chưa có phương án chính thức từ phía doanh nghiệp. Các hội viên vẫn muốn duy trì việc tập luyện, đồng thời tiếp tục gắn bó với đội ngũ huấn luyện viên đã quen thuộc.

"Trước mắt, chúng tôi cùng các huấn luyện viên cũ thuê một địa điểm, mọi người tự đóng phí để có chỗ tập. Đây chỉ là giải pháp tạm thời để việc tập luyện không bị gián đoạn, bởi hiện tại chúng tôi cũng chưa có phương án nào khác", chị Nhung cho biết.

Về lâu dài, khách hàng này mong muốn California Fitness có thể khôi phục hoạt động hoặc sớm có nhà đầu tư mới tiếp quản các cơ sở hiện tại.

Theo chị, hệ thống máy móc, cơ sở hạ tầng và địa điểm tập luyện vẫn có chất lượng tốt. Đây cũng là những yếu tố khiến nhiều hội viên không muốn phải chuyển sang một nơi khác.

"Chúng tôi vẫn hy vọng California có thể hồi sinh. Nếu doanh nghiệp không đủ khả năng tiếp tục duy trì hoạt động thì mong sớm có nhà đầu tư khác vào tiếp quản, tiếp tục vận hành những phòng tập này. Hội viên đã quen địa điểm, quen máy móc và cơ sở vật chất ở đây nên nếu có thể duy trì được thì đó là điều tốt nhất", chị Nhung nói.

Chị Nhung cho biết đến nay bản thân chưa nhận được thông báo chính thức về việc bảo lưu thẻ, chuyển đổi quyền lợi hay phương án hoàn trả nếu cơ sở ngừng hoạt động.

Theo chị, thỉnh thoảng hội viên nhận được email hoặc thông báo qua ứng dụng, nhưng nội dung chủ yếu mang tính chung chung, chưa giải đáp những thắc mắc cụ thể liên quan đến hợp đồng và quyền lợi khách hàng.

"Chúng tôi chưa nhận được văn bản hay email nào nói rõ nếu câu lạc bộ tạm dừng hoạt động thì thẻ sẽ được bảo lưu như thế nào, quyền lợi của hội viên được giải quyết ra sao. Hội viên rất cần một thông tin chính thức để biết quyền lợi của mình được bảo đảm thế nào, chứ không thể cứ chờ đợi trong lo lắng", chị Nhung chia sẻ.

Khách hàng này cho biết trước mắt chị và nhiều hội viên vẫn mong doanh nghiệp sớm có phương án khôi phục hoạt động hoặc tìm được đơn vị tiếp quản. Trường hợp California Fitness chính thức ngừng hoạt động mà không có giải pháp bảo đảm quyền lợi, chị sẽ cùng những khách hàng khác tìm đến các cơ quan chức năng để đề nghị hỗ trợ giải quyết.

"Chúng tôi vẫn mong có nhà đầu tư mới để phòng tập được hoạt động trở lại. Nếu không thể khôi phục thì hội viên cũng cần được thông báo rõ ràng và có phương án giải quyết quyền lợi. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tìm đến các cấp chính quyền để nhờ giải quyết", chị Nhung nói.

Trước đó, 3 phòng tập California Fitness & Yoga (California) tại Hà Nội gồm Hàng Da, Mipec và Centuryon Royal City bắt đầu tạm ngưng hoạt động từ ngày 26/10. Thời gian tạm đóng dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/10 do vấn đề liên quan đến vận hành. Trước đó, cơ sở Times City cũng thông báo tạm ngưng từ ngày 25/10.

Diễn biến này nối tiếp việc hàng loạt phòng tập California tại Hà Nội ngừng hoạt động trong những tháng gần đây. Từ tháng 8, hệ thống đã đóng cửa các cơ sở Pico Xuân Thủy và Capital Tower. Sang tháng 10, Mac Plaza, Sky City, Somerset West Point và Vincom Star City lần lượt thông báo tạm ngưng.

Như vậy, đến ngày 26/10, toàn bộ hệ thống California tại Hà Nội hiện không còn phòng tập hoạt động.

Tại Khánh Hòa, cơ sở California duy nhất ở Nha Trang cũng thông báo tạm đóng từ ngày 25-10. Các phòng tập tại Đà Nẵng, Biên Hòa cùng nhiều địa điểm ở TP.HCM đã lần lượt ngừng đón hội viên.

Riêng tại TP.HCM, trong hai ngày 24 và 25/10, California tiếp tục thông báo tạm ngưng thêm sáu cơ sở gồm Landmark 81, Cali Tower, Gigamall, Thảo Điền Pearl, Cali 3/2 và Cali Thủ Đức.

Đến ngày 26/10, California chỉ còn hai phòng tập đang hoạt động trên cả nước, gồm Aeon Mall Bình Tân và Bình Dương Square, đều thuộc địa bàn TP.HCM.

So với mạng lưới khoảng 35 câu lạc bộ được ghi nhận năm 2025, số phòng tập còn đón hội viên của California đã thu hẹp đáng kể. Phần lớn cơ sở mới thông báo tạm ngưng đến hết ngày 31/10, song chưa có lịch mở cửa trở lại được xác nhận từ đầu tháng 11.