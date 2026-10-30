Ngôi trường lần thứ 2 có cầu truyền hình Đường Lên Đỉnh Olympia sau 15 năm

Tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, diễn ra vào ngày 1/11 tới đây, Trần Võ Gia Bảo sẽ đại diện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa tranh tài cùng 3 thí sinh đến từ các trường THPT chuyên khác trên cả nước. Tấm vé vào Chung kết năm của Gia Bảo không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình cá nhân mà còn đưa tên trường Lê Quý Đôn trở lại trận chung sân chơi trí tuệ này sau 15 năm chờ đợi.

Đây là lần thứ hai Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải có học sinh lọt vào chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Đại diện đầu tiên của trường là Lê Bảo Lộc, người góp mặt trong trận Chung kết năm thứ 11 vào năm 2011 và giành giải Ba.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải là một trong những cơ sở giáo dục chuyên của tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải là một trong những cơ sở giáo dục chuyên của tỉnh Khánh Hòa, có nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội. Tên trường được điều chỉnh sau khi địa giới hành chính thay đổi năm 2025 và tỉnh Ninh Thuận trước đây sáp nhập vào tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, trường được biết đến với tên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thuộc tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Thành lập năm 2008, chuyển sang cơ sở mới từ năm 2021

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thành lập theo Quyết định số 4666/QĐ-UB ngày 4/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ), bắt đầu hoạt động từ năm học 2008-2009.

Đến tháng 9/2021, trường được xây dựng mới theo đề án phát triển trường THPT chuyên. Cơ sở hiện nay nằm tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, trên khu đất rộng 30.000m². Sau khi địa giới hành chính thay đổi, trường được đổi tên thành Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 1/7/2026.

Tháng 9/2021, trường được xây dựng mới theo đề án phát triển trường THPT chuyên (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Với định hướng đào tạo học sinh giỏi, nhà trường đặt mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn song song với giáo dục toàn diện. Báo cáo thường niên nêu rõ trường chú trọng khả năng tự học, tự nghiên cứu, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đây cũng là những năng lực cần thiết đối với học sinh theo học tại môi trường giáo dục chuyên.

Khuôn viên 30.000m², có phòng thí nghiệm và ký túc xá

Trường có 24 phòng học và 12 phòng học bộ môn, trong đó có các phòng thực hành Tin học, Tiếng Anh, thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học và thực hành Công nghệ. Các phòng học bộ môn được bố trí nhằm phục vụ hoạt động học tập, thực hành và bồi dưỡng chuyên sâu.

Ngoài không gian học tập, trường có phòng đọc, kho sách tra cứu, phòng họp trực tuyến và nhà đa năng phục vụ một số hoạt động thể thao trong nhà. Khu vực sân chơi, thể dục thể thao gồm sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền và sân bóng rổ. Theo báo cáo, khu đất xây dựng trường có diện tích 30.000 m², tương ứng khoảng 38m² cho mỗi học sinh theo số liệu thống kê trong tài liệu.

ở hiện nay nằm tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, trên khu đất rộng 30.000m2 (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Trường còn có khu ký túc xá nam và nữ riêng, mỗi khu gồm 24 phòng. Mỗi phòng được bố trí cho 8 học sinh, có khu vực vệ sinh và tắm giặt khép kín. Khu bếp và nhà ăn có sức chứa 400 chỗ ngồi. Đây là những hạng mục đáng chú ý với học sinh ở xa, dù điều kiện sử dụng thực tế và quy định đăng ký ở nội trú cần được xác nhận trực tiếp với nhà trường.

Theo dữ liệu do trường công bố trong báo cáo thường niên năm 2026, về đội ngũ, báo cáo thường niên ghi nhận trường có 70 cán bộ, giáo viên và nhân viên; trong đó có 48 giáo viên. Trong nhóm 63 cán bộ quản lý và giáo viên được thống kê trình độ chuyên môn, 47 người có trình độ sau đại học, gồm thạc sĩ và tiến sĩ.

Một trong những niềm tự hào của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải là kết quả tại các kỳ thi học sinh giỏi (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Thành tích học sinh giỏi và dấu ấn tại Olympia

Một trong những niềm tự hào của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải là kết quả tại các kỳ thi học sinh giỏi. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025, trường có 22 học sinh đoạt giải trên tổng số 38 học sinh dự thi. Cụ thể, thành tích gồm 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 16 giải Khuyến khích.

Nhà trường cũng có dấu ấn tại cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia. Năm 2011, học sinh Lê Bảo Lộc góp mặt trong chung kết năm thứ 11 và giành giải Ba. Đến năm 2026, Trần Võ Gia Bảo tiếp tục đưa tên trường trở lại trận chung kết sau 15 năm chờ đợi khi giành chiến thắng ở cuộc thi Quý I với 175 điểm.

Trần Võ Gia Bảo sẽ đại diện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa tranh tài cùng 3 thí sinh đến từ các trường THPT chuyên khác trên cả nước

Trước khi giành vé vào chung kết năm, Gia Bảo từng vô địch cuộc thi Tháng với 210 điểm. Nam sinh học lớp chuyên Hóa, có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học, từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh khi còn học THCS. Hành trình của Gia Bảo cho thấy học sinh của trường không chỉ tham gia các kỳ thi học thuật theo môn chuyên mà còn có cơ hội thử sức ở sân chơi tổng hợp kiến thức như Olympia.

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