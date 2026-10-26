Chân dung 4 nam sinh vào Chung kết Olympia 2026, có tỉnh lần đầu đón cầu truyền hình sau 26 năm

Sáng 1/11 tới đây, 4 nam sinh đến từ Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội sẽ bước vào trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Đó lần lượt là Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức - những gương mặt đã lần lượt giành chiến thắng ở các cuộc thi Quý để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Trần Võ Gia Bảo

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa là người đầu tiên ghi tên vào trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026. Nam sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Quý I với 175 điểm, sau khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng với 210 điểm.

Được biết, Gia Bảo có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học. Nam sinh từng là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa, đồng thời giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh khi còn học THCS. Gia Bảo cũng dành sự quan tâm cho Olympia từ khá sớm.

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa là người đầu tiên ghi tên vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026

Nam sinh bắt đầu yêu thích chương trình từ năm lớp 7, chủ động tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực và tham gia các trận đấu giao hữu, thi đấu mô phỏng để rèn luyện phản xạ. Đây là sự chuẩn bị cần thiết với một cuộc thi không chỉ đòi hỏi vốn hiểu biết rộng mà còn yêu cầu thí sinh phải đưa ra câu trả lời nhanh chóng dưới áp lực thời gian.

Chiến thắng ở Quý I giúp Gia Bảo trở thành đại diện đầu tiên của mùa Olympia năm thứ 26 giành quyền góp mặt trong trận đấu cuối cùng. Đồng thời, nam sinh mang cơ hội tổ chức điểm cầu truyền hình chung kết năm về Khánh Hòa, mở đầu danh sách bốn địa phương có thí sinh tranh tài tại trận chung kết năm nay.

Lý Thái Dương

Lý Thái Dương hiện là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Thái Dương từng kể rằng khi mới 5 tuổi, nam sinh đã trốn ngủ trưa để xem chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Tình yêu với sân chơi kiến thức ấy được duy trì trong nhiều năm, trước khi Thái Dương được tự trải nghiệm cuộc thi. Nam sinh có sở trường Hóa học, từng đạt giải học sinh giỏi môn này ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trường. Trước khi giành vé vào Chung kết năm, Thái Dương từng đạt 180 điểm ở cuộc thi Tháng.

Lý Thái Dương hiện là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

Dấu ấn đáng nhớ nhất của Thái Dương tại Olympia năm nay đến từ trận thi Quý II. Ở phần Vượt chướng ngại vật, nam sinh khởi đầu với 15 điểm, tạm xếp thứ ba trong đoàn leo núi. Tuy nhiên, ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên, Thái Dương quyết định nhấn chuông trả lời từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Đáp án chính xác giúp Thái Dương ghi thêm điểm và vươn lên dẫn đầu, tạo đà cho chiến thắng chung cuộc với 200 điểm. Đây là kết quả đưa nam sinh trở thành người thứ hai giành vé vào chung kết năm thứ 26. Chiến thắng của Thái Dương còn mang ý nghĩa đặc biệt với Trường THPT chuyên Hùng Vương khi ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên có điểm cầu truyền hình trực tiếp tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Phú Thọ đón cầu truyền hình Olympia.

Nguyễn Huy Quang Minh

Nguyễn Huy Quang Minh là học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, là thí sinh giành tấm vé thứ ba vào chung kết năm sau chiến thắng tại cuộc thi Quý III với 225 điểm. Trong hành trình tại Olympia năm thứ 26, dấu mốc nổi bật của nam sinh là thành tích 345 điểm ở cuộc thi Tháng 1 - Quý III, mức điểm cao nhất tại một cuộc thi Tháng của mùa giải này.

Quang Minh là học sinh chuyên Sinh, có thế mạnh ở lĩnh vực này và thể hiện khả năng xử lý nhanh trong các phần thi, đặc biệt là Tăng tốc. Tuy nhiên, hành trình đến với Olympia của nam sinh không hoàn toàn bằng phẳng.

Nguyễn Huy Quang Minh là học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên

Trước khi tham gia chương trình, Quang Minh từng bỏ lỡ cơ hội đại diện trường sau khi dừng chân ở bán kết một cuộc thi mô phỏng do câu lạc bộ của trường tổ chức. Thay vì từ bỏ mục tiêu, nam sinh tiếp tục rèn luyện và nuôi quyết tâm được góp mặt ở sân chơi chính thức.

Nỗ lực ấy được đền đáp khi Quang Minh lần lượt vượt qua các vòng thi để giành chiến thắng ở Quý III. Với 225 điểm, nam sinh trở thành thí sinh thứ ba có tên trong trận chung kết năm, đồng thời đưa Trường THPT chuyên Thái Bình lần đầu có đại diện góp mặt ở vòng đấu cuối cùng của Olympia.

Đoàn Lê Anh Đức

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là gương mặt cuối cùng giành quyền vào chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026. Nam sinh chiến thắng ở cuộc thi Quý IV với 220 điểm, sau màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính.

Ngoài thành tích thi đấu, Anh Đức còn có tài lẻ là hát quốc ca của 135 quốc gia. Nam sinh có sở trường Lịch sử, từng giành giải Nhất học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tại trận Quý IV, Anh Đức khởi đầu chưa thuận lợi. Sau phần thi Khởi động, nam sinh chỉ có 40 điểm và không tăng thêm điểm ở lượt thi chung, trong khi các đối thủ dần vươn lên. Tuy nhiên, cục diện thay đổi ở phần Vượt chướng ngại vật. Khi đoạn nhạc gợi ý đầu tiên vang lên, Anh Đức quyết định nhấn chuông trả lời từ khóa “Đông A” dù chưa có hàng ngang nào được mở. Nam sinh đã nghe được cụm từ “hào khí” trong đoạn nhạc và liên hệ với một khái niệm lịch sử. Đáp án chính xác giúp Anh Đức nâng tổng điểm lên 100 và vươn lên dẫn đầu.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là gương mặt cuối cùng giành quyền vào chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026

Ở phần Tăng tốc, Anh Đức tiếp tục giữ vị trí đầu với 140 điểm. Tuy nhiên, phần Về đích khiến cuộc đua trở nên căng thẳng khi Đoàn Trung Dũng có thời điểm vượt lên dẫn trước với 170 điểm. Anh Đức sau đó tận dụng cơ hội giành quyền trả lời câu hỏi mà đối thủ không đưa ra được đáp án chính xác. Câu trả lời đúng về địa danh gắn với lịch sử thành Troy giúp nam sinh Hà Nội đạt 220 điểm và chính thức giành chiến thắng.

Trước đó, Anh Đức từng về nhì ở cuộc thi Tuần với 230 điểm, rồi bứt phá giành 330 điểm tại cuộc thi Tháng. Chiến thắng ở Quý IV khép lại hành trình giành vé vào chung kết của nam sinh, đồng thời đưa Hà Nội trở thành địa phương cuối cùng có đại diện góp mặt tại trận chung kết năm nay. Đây cũng là mùa thứ hai liên tiếp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có học sinh giành quyền vào Chung kết năm, sau Trần Bùi Bảo Khánh, Quán quân Olympia 2025.

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