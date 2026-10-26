Người EQ thấp thường làm điều này khi bạn mình mắc lỗi trước đám đông

Trong một buổi tụ tập bạn bè, chỉ một câu nói nhầm, một lần phát biểu thiếu chính xác hay một hành động vụng về cũng có thể khiến ai đó rơi vào tình huống khó xử. Khi ấy, điều người ta cần đôi khi không phải lời giải thích dài dòng, càng không phải một bài học về đúng sai ngay giữa đám đông, mà chỉ là một người đủ tinh tế để không khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Thế nhưng, có những người lại lập tức cười phá lên, nhắc đi nhắc lại lỗi sai của bạn hoặc tranh thủ cơ hội để chứng minh mình hiểu biết hơn. Họ có thể cho rằng đó chỉ là một câu đùa vô hại, nhưng với người đang lúng túng, phản ứng ấy dễ biến một phút sơ suất thành khoảnh khắc xấu hổ khó quên.

Không giúp bạn gỡ rối mà còn biến lỗi sai thành trò đùa trước mặt mọi người

Một trong những biểu hiện thiếu tinh tế trong giao tiếp là vội vàng đem sai lầm của người khác ra làm trò cười, ngay cả khi người mắc lỗi là bạn thân của mình. Khi bạn nói nhầm một thông tin, trả lời sai câu hỏi hoặc vô tình làm đổ đồ trước mặt nhiều người, thay vì giúp bạn bình tĩnh xử lý, người này lập tức bật cười, trêu chọc hoặc kể lại sự việc với những người xung quanh.

Đôi khi, họ còn cố tình nhấn mạnh lỗi sai bằng những câu như: “Có thế mà cũng không biết”, “Trời ơi, sao cậu ngốc thế?” hay “May mà có tôi ở đây, không thì quê thật đấy!”. Những lời nói ấy có thể được bao biện bằng lý do “đùa cho vui”, nhưng ranh giới giữa trêu đùa thân thiết và làm tổn thương người khác nằm ở cảm nhận của người tiếp nhận, chứ không chỉ ở ý định của người nói.

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Điều đáng nói là người mắc lỗi thường đã nhận ra sự sơ suất của mình. Khi bị nhiều ánh mắt chú ý, họ có thể đang lo lắng, ngượng ngùng và chỉ muốn tình huống nhanh chóng qua đi. Việc liên tục nhắc lại lỗi sai chẳng giúp họ hiểu vấn đề hơn, mà chỉ kéo dài sự chú ý của mọi người vào khoảnh khắc họ muốn quên nhất.

Người có EQ tốt không nhất thiết phải luôn im lặng hay bênh vực bạn bất kể đúng sai. Họ hiểu rằng có những điều nên được góp ý, nhưng không phải lúc nào cũng cần nói ngay và nói trước mặt tất cả mọi người. Nếu lỗi sai không gây hậu quả nghiêm trọng, đôi khi một câu chuyển chủ đề, một lời đỡ lời hoặc đơn giản là không hùa theo những tiếng cười đã đủ giúp bạn mình bớt khó xử.

Trong trường hợp bạn mắc lỗi gây ảnh hưởng đến người khác, người bạn tinh tế vẫn có thể lên tiếng để xử lý vấn đề. Tuy nhiên, họ sẽ tập trung vào việc khắc phục hậu quả thay vì công kích cá nhân. Chẳng hạn, nếu bạn vô tình nói sai thông tin trong cuộc trò chuyện, họ có thể nhẹ nhàng bổ sung dữ kiện chính xác rồi để câu chuyện tiếp tục, thay vì biến sự nhầm lẫn thành dịp để hạ thấp bạn.

Cách phản ứng ấy không đồng nghĩa với việc dung túng cho sai lầm. Trái lại, nó cho thấy một người biết phân biệt giữa hành vi cần được điều chỉnh và phẩm giá của người đã mắc lỗi. Một người có thể sai trong một tình huống mà không vì thế trở thành kẻ kém cỏi, đáng bị chế giễu.

Nghiên cứu về cảm giác xấu hổ khi chứng kiến người khác mắc lỗi cho thấy con người có thể trải nghiệm sự ngượng ngùng thay cho người đang ở trong tình huống khó xử. Điều này phần nào lý giải vì sao một phản ứng thiếu tế nhị trước đám đông có thể khiến không khí trở nên căng thẳng hơn, trong khi cách ứng xử biết chừng mực giúp mọi người dễ dàng tiếp tục cuộc trò chuyện.

Một dấu hiệu khác cần để ý là người chỉ biết đùa cợt khi bạn mắc lỗi thường không quan tâm nhiều đến thời điểm và hoàn cảnh. Họ có thể đem một chuyện khiến bạn xấu hổ kể lại nhiều lần, thậm chí nhắc đến nó trước những người không liên quan, dù bạn đã thể hiện rõ sự không thoải mái. Khi ấy, vấn đề không còn đơn thuần nằm ở một câu nói đùa, mà ở việc họ có tôn trọng cảm xúc và giới hạn của bạn hay không.

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Tất nhiên, không thể chỉ từ một lần phản ứng vụng về mà kết luận ai đó có EQ thấp. Có người cười vì lúng túng, có người không nhận ra lời nói của mình gây tổn thương, cũng có những nhóm bạn vốn quen trêu đùa với nhau. Điều đáng quan sát là cách họ phản ứng khi biết bạn không vui: họ có dừng lại, xin lỗi và điều chỉnh hay tiếp tục cho rằng bạn quá nhạy cảm?

Trong một mối quan hệ lành mạnh, bạn bè có thể thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của nhau, nhưng sự thẳng thắn không nhất thiết phải đi kèm với việc khiến đối phương mất mặt. Một lời góp ý riêng sau cuộc gặp đôi khi có giá trị hơn nhiều câu trách móc giữa đám đông. Và một người thực sự quan tâm đến bạn sẽ không cần biến bạn thành tâm điểm của sự chế giễu để chứng minh mình hài hước hay thông minh.