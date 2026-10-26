Muốn bảo vệ gan, đừng bỏ qua 5 loại đồ uống quen thuộc này, nhất cái số 1 không tốn tiền

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn đơn giản và cần thiết để duy trì đủ nước cho cơ thể. Uống nước phù hợp với nhu cầu giúp các hoạt động sinh lý diễn ra bình thường, đồng thời thay thế nước ngọt và đồ uống nhiều đường, qua đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Thay vì tìm kiếm các loại nước được quảng cáo có tác dụng "detox", nên ưu tiên nước lọc và chế độ ăn uống khoa học. Gan vốn có khả năng chuyển hóa, xử lý nhiều chất trong cơ thể mà không cần đến các sản phẩm thải độc đặc biệt.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin, trong đó có EGCG, cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa đang được nghiên cứu về tác động đối với sức khỏe. Trà xanh pha thông thường có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Ảnnh minh họa

Nước ép củ dền

Củ dền chứa betalain, betaine và nitrate, những hợp chất được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa và khả năng tác động đến quá trình chuyển hóa. Một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận những thay đổi tích cực ở men gan và một số chỉ số chuyển hóa khi bổ sung nước ép củ dền cho người mắc gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay vẫn còn hạn chế. Nếu sử dụng, nên chọn nước ép không thêm đường và kết hợp với chế độ ăn đa dạng, thay vì coi đây là phương pháp điều trị bệnh gan.

Nước dừa

Nước dừa cung cấp nước và các chất điện giải, đặc biệt là kali. Nếu chọn loại không bổ sung đường, đây có thể là lựa chọn thay thế cho một số đồ uống ngọt.

Để bảo vệ sức khỏe gan, điều quan trọng nhất là duy trì lối sống lành mạnh lâu dài. Uống đủ nước, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia vẫn là những nền tảng thiết thực để bảo vệ sức khỏe gan.

Những nhóm thực phẩm mọi người nên ưu tiên gồm: Rau xanh và rau củ giàu chất xơ như rau lá xanh, bông cải, bí, mướp, cà rốt. Trái cây tươi ít ngọt như bưởi, cam, táo, lê, thanh long. Đạm nạc dễ tiêu như cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng với khẩu phần hợp lý. Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Ngược lại, các nhóm thực phẩm cần hạn chế gồm: Rượu bia. Thực phẩm quá mặn và đồ chế biến sẵn như chả giò, xúc xích, thịt hun khói. Các món giàu purin như thịt đỏ, nội tạng. Món chiên rán, nhiều dầu mỡ, phủ sốt béo. Bánh kẹo ngọt, nước ngọt có gas.



