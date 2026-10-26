Lời khuyên cho người có thẻ tín dụng nhưng ít dùng

Thẻ tín dụng có thể mang lại nhiều tiện ích như mua hàng trả góp hoặc nhận ưu đãi hoàn tiền. Tuy nhiên, với những người chỉ mở thẻ để phòng trường hợp cần thiết, ít chi tiêu hoặc thậm chí là không dùng, bạn vẫn có thể mất một khoản phí không nhỏ, chính là phí thường niên.

Trên thực tế, nhiều ngân hàng thường có chính sách miễn phí thường niên cho thẻ tín dụng trong năm đầu tiên; hoặc miễn phí thường niên khi chi tiêu trong năm đạt một hạn mức cụ thể. Nếu không sử dụng thẻ hoặc tổng chi tiêu trong năm không đạt điều kiện của ngân hàng, chủ thẻ có thể vẫn phải đóng phí thường niên. Đây là khoản phí duy trì thẻ, thường được thu theo năm và không phụ thuộc hoàn toàn vào việc chủ thẻ có phát sinh giao dịch hay không.

Mức phí thường niên tùy thuộc ngân hàng, dòng thẻ và các điều kiện áp dụng. Với một số dòng thẻ tín dụng phổ biến. Để được miễn phí thường niên, chủ thẻ cần đáp ứng điều kiện cụ thể của ngân hàng. Một số thẻ yêu cầu tổng chi tiêu hợp lệ trong 12 tháng đạt mức tối thiểu; số tiền cần chi có thể khác nhau tùy từng loại thẻ.

Vì vậy, việc có thẻ nhưng hầu như không sử dụng, hoặc chi tiêu quá ít so với ngưỡng quy định, có thể khiến người dùng không đủ điều kiện miễn phí.

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Với những người đang sở hữu thẻ tín dụng nhưng ít dùng hoặc không còn nhu cầu sử dụng thường xuyên, dưới đây là những điều nên cân nhắc.

1. Kiểm tra chính xác phí thường niên và điều kiện miễn phí thường niên

Trước khi quyết định giữ hay đóng thẻ, việc đầu tiên nên làm là kiểm tra biểu phí hiện hành của ngân hàng. Chủ thẻ có thể tra cứu trên ứng dụng ngân hàng, website chính thức hoặc liên hệ tổng đài để xác nhận mức phí, thời điểm thu phí và điều kiện miễn phí thường niên cho năm tiếp theo.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa ưu đãi miễn phí năm đầu, miễn phí thường niên trọn đời và miễn phí khi đạt mức chi tiêu nhất định. Đây là những chính sách khác nhau, không nên mặc định rằng được miễn phí thường niên trong năm đầu đồng nghĩa với việc các năm sau cũng không mất tiền.

Chẳng hạn, nếu thẻ thu phí 799.000 đồng/năm nhưng yêu cầu chi tiêu 100 triệu đồng để được miễn phí, người chỉ chi vài triệu đồng mỗi năm khó có thể đáp ứng điều kiện. Khi đó, khoản phí gần 800.000 đồng cần được tính vào chi phí thực tế của việc sở hữu thẻ.

2. Tận dụng thẻ tín dụng cho các khoản chi vốn đã có trong ngân sách

Nếu vẫn muốn giữ thẻ để hưởng ưu đãi, bạn có thể sử dụng thẻ thanh toán những khoản chi thiết yếu vốn đã nằm trong kế hoạch hằng tháng, chẳng hạn hóa đơn điện, nước, internet, mua sắm tại siêu thị hoặc các dịch vụ trực tuyến có hỗ trợ thanh toán bằng thẻ.

Cách này giúp tăng tổng số tiền chi tiêu hợp lệ mà không nhất thiết phải mua thêm những món đồ không cần thiết.

Ảnh minh họa

Quan trọng hơn, chỉ nên dùng thẻ khi đã có sẵn tiền để thanh toán đầy đủ dư nợ đúng hạn. Nếu cố chi thêm để đạt ngưỡng miễn phí thường niên, người dùng có thể mất nhiều tiền hơn khoản phí định tiết kiệm.

3. So sánh lợi ích thực nhận với tổng chi phí duy trì thẻ

Không phải chiếc thẻ nào có phí thường niên cao cũng là lựa chọn tốn kém, bởi một số thẻ có chương trình hoàn tiền, tích điểm hoặc ưu đãi phù hợp với nhu cầu của người dùng. Ngược lại, thẻ có nhiều đặc quyền nhưng chủ thẻ hiếm khi sử dụng những tiện ích đó chưa chắc đã đáng giữ.

Cách đơn giản nhất là cộng tổng giá trị ưu đãi thực tế nhận được trong một năm, sau đó so sánh với phí thường niên và các chi phí liên quan. Ví dụ, nếu một chiếc thẻ thu phí thường niên 699.000 đồng/năm nhưng chủ thẻ chỉ nhận được 200.000 đồng tiền hoàn và gần như không dùng các ưu đãi khác, việc tiếp tục duy trì thẻ có thể không mang lại hiệu quả tài chính.

Khi tính toán, nên ưu tiên số tiền thực sự tiết kiệm được thay vì giá trị ưu đãi quảng cáo. Một chương trình giảm giá 20% không có nhiều ý nghĩa nếu người dùng phải mua món đồ vốn không định mua. Tương tự, điểm thưởng chỉ có giá trị khi có thể sử dụng và thực sự giúp giảm chi phí.

4. Nếu không còn nhu cầu, cân nhắc đóng thẻ đúng quy trình

Với người đã lâu không dùng thẻ tín dụng, không có kế hoạch sử dụng trong tương lai và không nhận được lợi ích tương xứng với chi phí, đóng thẻ có thể là phương án nên cân nhắc. Việc này giúp tránh tình trạng tiếp tục trả phí thường niên cho một dịch vụ gần như không sử dụng.

Tuy nhiên, trước khi đóng thẻ, cần kiểm tra và thanh toán toàn bộ dư nợ, lãi, phí cùng các giao dịch trả góp hoặc giao dịch chưa được ghi nhận đầy đủ. Chủ thẻ cũng nên sử dụng hoặc kiểm tra số điểm thưởng còn lại, đồng thời hủy những khoản thanh toán tự động đang liên kết với thẻ để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Sau đó, hãy liên hệ ngân hàng để yêu cầu đóng thẻ chính thức và xác nhận trạng thái thẻ đã được xử lý. Chỉ cắt thẻ vật lý hoặc xóa thông tin thẻ khỏi ứng dụng không đồng nghĩa với việc hợp đồng thẻ đã chấm dứt. Người dùng nên hỏi rõ liệu có khoản phí nào còn phát sinh và lưu lại xác nhận đóng thẻ.

Sở hữu thẻ tín dụng không đồng nghĩa với việc phải sử dụng thường xuyên bằng mọi giá. Điều quan trọng là hiểu rõ chi phí duy trì, tận dụng quyền lợi khi thực sự cần thiết và chủ động dừng dịch vụ nếu nó không còn phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân.