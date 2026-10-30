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Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 diễn ra lúc nào?

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Bốn gương mặt giành chiến thắng ở các cuộc thi quý đã sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 1/11/2026. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa Olympia 2026, nơi 4 thí sinh xuất sắc nhất sau các cuộc thi tuần, tháng và quý sẽ cùng tranh tài để tìm ra chủ nhân của vòng nguyệt quế danh giá. Nhà vô địch năm nay sẽ nhận vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.

Bốn gương mặt giành chiến thắng ở các cuộc thi quý, chính thức bước vào trận chung kết năm, gồm Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất Quý I); Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất Quý II); Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất Quý III) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, nhất Quý IV.).

Bốn gương mặt giành chiến thắng ở các cuộc thi quý, chính thức bước vào trận chung kết năm

Bên cạnh trường quay chính, chương trình kết nối với 4 địa điểm tại các địa phương có thí sinh góp mặt, tạo nên không khí cổ vũ sôi động trên cả nước. Theo thông tin được công bố, 4 điểm cầu địa phương của trận chung kết năm nay gồm Công viên biển Bình Sơn tại Khánh Hòa, khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở Phú Thọ, Quảng trường Thái Bình tại Hưng Yên và Bảo tàng Hà Nội.

Tại trường quay chính, bộ đôi MC Ngọc Huy và Khánh Vy tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Trong khi đó, các MC Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang sẽ kết nối không khí cổ vũ tại 4 điểm cầu địa phương.

Bốn điểm cầu Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 26 Bốn điểm cầu Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 26

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Theo Nhật Linh

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