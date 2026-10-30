Nghiên cứu trên 500.000 người: Thức uống quen thuộc giúp giảm nguy cơ đột quỵ, nhưng uống quá nóng có thể phản tác dụng

Uống trà là thói quen phổ biến ở nhiều quốc gia và từ lâu đã được quan tâm nhờ những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe. Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Nội khoa cho thấy việc uống trà thường xuyên có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu, trong đó có đột quỵ, bệnh tim mạch vành và nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiệt độ của trà có thể ảnh hưởng đáng kể đến mối liên hệ này. Những người uống trà quá nóng có nguy cơ mắc bệnh mạch máu cao hơn, cho thấy cách thưởng thức thức uống quen thuộc này cũng là yếu tố đáng lưu ý.

Uống trà thường xuyên giảm nguy cơ đột quỵ

Theo nghiên cứu, các nhà khoa học đã theo dõi gần 500.000 người Trung Quốc trong thời gian trung bình 9 năm. Trong quá trình này, nhóm nghiên cứu ghi nhận thói quen uống trà của những người tham gia và các bệnh phát sinh để đánh giá mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trà với nguy cơ mắc bệnh mạch máu.

Uống trà thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh mạch máu thấp hơn, nhưng trà quá nóng lại có thể làm tăng nguy cơ này (Ảnh minh họa: Euronews)

Kết quả cho thấy những người uống trà từ 3 lần mỗi tuần trở lên có nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu thấp hơn 11,2% so với nhóm còn lại. Mối liên hệ rõ nhất được ghi nhận ở đột quỵ thiếu máu cục bộ, với mức giảm nguy cơ 36,6%. Nguy cơ mắc các bệnh mạch máu não cũng thấp hơn 19,1%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những hợp chất có hoạt tính sinh học trong trà có thể góp phần lý giải kết quả này. Trà chứa polyphenol và flavonoid, những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ bảo vệ lớp nội mô - lớp tế bào lót bên trong mạch máu.

Lớp nội mô đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của mạch máu và duy trì lưu thông máu. Vì vậy, các hợp chất có khả năng hỗ trợ bảo vệ lớp tế bào này được quan tâm trong nghiên cứu về sức khỏe tim mạch.

Dù vậy, kết quả trên chỉ cho thấy mối liên hệ giữa thói quen uống trà và nguy cơ mắc bệnh, chứ chưa chứng minh rằng uống trà trực tiếp giúp ngăn ngừa đột quỵ.

Trà đen và trà xanh cho thấy những mối liên hệ tích cực

Không phải tất cả các loại trà đều cho kết quả giống nhau trong nghiên cứu. Trà đen cho thấy mối liên hệ mạnh và nhất quán nhất với nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn, tiếp theo là trà xanh.

Theo các nhà nghiên cứu, sự khác biệt này có thể liên quan đến thành phần hóa học của trà. Quá trình chế biến, đặc biệt là quá trình oxy hóa lá trà, làm thay đổi các hợp chất có trong thành phẩm. Chẳng hạn, theaflavin là nhóm hợp chất hình thành trong quá trình chế biến trà đen và được quan tâm nhờ các đặc tính chống viêm, điều hòa chuyển hóa lipid.

Trên thực tế, trà đen, trà xanh, trà trắng, trà ô long và trà Phổ Nhĩ đều được làm từ cây Camellia sinensis. Hương vị và thành phần của từng loại khác nhau tùy thuộc vào cách thu hoạch, chế biến và mức độ oxy hóa của lá trà.

Về lượng tiêu thụ, những người tham gia nghiên cứu uống trung bình khoảng 2-3 tách trà mỗi ngày. Tuy nhiên, nhóm có nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp nhất được ghi nhận là những người uống từ 6-8 tách mỗi ngày.

Kết quả này không đồng nghĩa với việc mọi người nên tăng lượng trà tiêu thụ lên mức tương tự. Mức tiêu thụ có lợi nhất trong nghiên cứu quan sát không nhất thiết là mức phù hợp với tất cả mọi người, bởi nguy cơ sức khỏe còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác.

Vì sao không nên uống trà khi còn quá nóng?

Một phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu là nhiệt độ trà có thể làm thay đổi mối liên hệ với nguy cơ mắc bệnh mạch máu.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự kết hợp có lợi nhất được ghi nhận ở những người uống trà có độ đậm vừa phải và không quá nóng. Ngược lại, việc uống trà quá nóng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu cao hơn 16%.

Đây cũng không phải lần đầu tiên đồ uống ở nhiệt độ quá cao được đặt trong mối liên hệ với nguy cơ sức khỏe. Trước đó, việc thường xuyên uống đồ uống rất nóng đã được liên hệ với nguy cơ ung thư thực quản cao hơn.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không có nghĩa rằng cứ uống trà nóng là sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Điều đáng lưu ý là cần tránh uống đồ uống ở nhiệt độ quá cao, thay vì coi mọi loại trà nóng đều có hại.

Nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống trà thường xuyên và nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn ở hầu hết các nhóm nhân khẩu học. Mối liên hệ này rõ hơn đáng kể ở những người béo phì.

Trà không thể thay thế các biện pháp bảo vệ tim mạch

Dù ghi nhận những kết quả đáng chú ý, các tác giả cũng nhấn mạnh rằng trà không phải là phương pháp có thể tự mình ngăn ngừa bệnh tim mạch. Việc uống trà cần được xem là một phần trong lối sống lành mạnh, bên cạnh những biện pháp phòng ngừa đã được thiết lập.

Dell Stanford, chuyên gia dinh dưỡng cấp cao tại Tổ chức Tim mạch Anh, người không tham gia nghiên cứu, cũng lưu ý rằng đây là nghiên cứu quan sát. Những khác biệt khác về chế độ ăn uống và lối sống giữa những người tham gia có thể góp phần giải thích kết quả.

Theo ông, nghiên cứu không chứng minh rằng uống một tách trà mỗi ngày sẽ bảo vệ tim mạch. Do đó, không nên diễn giải những phát hiện này thành lời khẳng định rằng trà có thể trực tiếp phòng ngừa bệnh.

Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong tại Liên minh châu Âu, chiếm khoảng một phần ba tổng số ca tử vong và ảnh hưởng đến khoảng 62 triệu người.

Từ kết quả nghiên cứu, việc uống trà với lượng phù hợp, tránh nhiệt độ quá cao và duy trì lối sống lành mạnh là những điểm đáng lưu ý. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, mọi người vẫn cần chú trọng các biện pháp phòng ngừa toàn diện, thay vì chỉ dựa vào một loại đồ uống.

Nguồn: Euronews

Hân Ly