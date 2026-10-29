Tất cả người dân chuyển khoản với nội dung sau cần liên hệ ngân hàng xử lý giao dịch, trình báo cơ quan Công an gần nhất

Theo đó, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là lập website, fanpage giả mạo đại lý vé máy bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc khu vui chơi có uy tín; đăng tải quảng cáo vé máy bay giá rẻ, phòng nghỉ ưu đãi hấp dẫn, vé tham quan giảm sâu để thu hút khách hàng. Một số trang còn sử dụng hình ảnh, thông tin nhận diện và nội dung quảng cáo tương tự các đơn vị kinh doanh chính thức nhằm tạo lòng tin.

Sau khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do giữ chỗ, xác nhận đặt vé, đặt phòng hay hưởng ưu đãi có thời hạn. Khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản hoặc cung cấp vé, xác nhận đặt phòng không hợp lệ, không đúng cam kết, khiến người dân vừa mất tiền vừa ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn tìm cách thu thập thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của khách hàng thông qua các đường link giả mạo hoặc những yêu cầu xác minh không rõ nguồn gốc. Khi có được các thông tin này, chúng có thể tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản, tài sản hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân vào mục đích trái pháp luật.

Ảnh minh họa

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

- Không vội tin vào quảng cáo vé máy bay, phòng nghỉ hoặc vé vui chơi có giá rẻ bất thường; cảnh giác với những ưu đãi yêu cầu thanh toán ngay hoặc thúc giục chuyển tiền để giữ chỗ.

- Kiểm tra kỹ địa chỉ website, tên và lịch sử hoạt động của fanpage; đối chiếu thông tin với website, số điện thoại và các kênh liên hệ chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Không tùy tiện truy cập đường link lạ, không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.

- Xác minh kỹ thông tin vé, phòng nghỉ, điều kiện sử dụng dịch vụ và chính sách hoàn, hủy trước khi thanh toán. Ưu tiên đặt dịch vụ qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đơn vị trung gian uy tín.

- Thận trọng khi chuyển tiền đặt cọc; kiểm tra thông tin người nhận và lưu giữ hóa đơn, nội dung trao đổi, xác nhận giao dịch để làm căn cứ khi cần thiết.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch, đồng thời lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng