3 lần nhờ chồng rửa bát đều nhớp nháp như bôi mỡ lợn, biết nguyên nhân tôi cảnh cáo: “Anh không được làm vậy!”

Rửa bát tưởng đơn giản nhưng đôi khi chỉ cần sai một bước, cả chồng bát nhìn sạch sẽ vẫn có cảm giác trơn nhớp khi cầm lên. Nhà tôi từng gặp đúng tình trạng này. Cả 3 lần nhờ chồng rửa bát, tôi đều phải đem một vài chiếc đi rửa lại vì sờ vào cứ nhớp nháp như bôi mỡ đông.

Ban đầu tôi nghĩ chồng rửa ẩu. Sau mới phát hiện nguyên nhân nằm ở một thói quen rất nhiều người cũng mắc phải: dùng quá nhiều nước rửa bát nhưng lại tráng quá nhanh.

Nước rửa bát không phải càng nhiều càng sạch

Khi gặp bát đĩa nhiều dầu mỡ, không ít người có thói quen bóp thêm nước rửa bát vì nghĩ càng nhiều bọt thì càng sạch. Thực tế, lượng sản phẩm nhiều hơn cũng đồng nghĩa công đoạn tráng cần kỹ hơn. Nếu chỉ xả nhanh đến khi không còn nhìn thấy bọt rồi đem úp, bát đĩa có thể vẫn còn cảm giác trơn nhớp. Đây cũng là lý do tôi phải nhắc chồng không được tiếp tục rửa theo cách cũ. Anh không hề lười kỳ cọ, thậm chí còn dùng nước rửa bát khá hào phóng. Vấn đề là phần lớn công sức lại dồn vào bước tạo bọt, trong khi bước tráng sạch phía sau được làm quá nhanh.

Chưa kể, nếu bát đĩa vẫn còn nhiều thức ăn và dầu mỡ mà đem rửa ngay, miếng rửa cũng nhanh chóng bám đầy chất bẩn. Cứ thế dùng nó để rửa tiếp cả chồng bát thì việc bát nhìn sạch nhưng sờ vào vẫn nhờn không phải chuyện khó hiểu.

Muốn bát sạch, đừng bỏ qua 4 bước này

1. Gạt sạch thức ăn và dầu mỡ thừa trước khi rửa

Cơm, rau, xương và thức ăn còn lại nên được loại bỏ trước. Với đĩa, nồi hoặc chảo có quá nhiều dầu mỡ, cũng nên xử lý phần dầu mỡ thừa trước thay vì đưa thẳng xuống chậu rồi trông chờ nước rửa bát giải quyết tất cả. Làm thêm bước nhỏ này giúp miếng rửa không bị ngấm dầu ngay từ những chiếc đầu tiên, đồng thời việc làm sạch cả chồng bát cũng nhẹ nhàng hơn.

2. Dùng nước rửa bát vừa đủ

Nhiều bọt không phải tiêu chuẩn để đánh giá bát đã sạch. Người dùng nên lấy lượng sản phẩm phù hợp theo hướng dẫn trên bao bì, nhất là với các loại nước rửa bát cô đặc. Nếu lần nào rửa cũng phải xả rất lâu mới hết cảm giác trơn trên bát, hãy thử giảm lượng nước rửa bát thay vì tiếp tục bóp thêm.

3. Rửa đồ ít dầu trước, đồ nhiều dầu sau

Cốc, chén và những món ít dầu mỡ có thể được rửa trước. Đĩa đựng đồ chiên xào, nồi và chảo nhiều dầu để lại sau cùng. Cách này giúp miếng rửa không bị phủ dầu mỡ ngay từ đầu rồi tiếp tục mang lượng dầu đó đi qua những chiếc bát vốn ít bẩn hơn. Nếu rửa trong chậu nước và thấy nước đã đục, lạnh hoặc nổi nhiều dầu mỡ, cũng nên thay nước sạch.

4. Tráng kỹ chứ đừng chỉ nhìn xem đã hết bọt chưa

Đây mới là bước nhiều người dễ làm qua loa. Không còn nhìn thấy bọt không có nghĩa là có thể lập tức đem bát lên giá.

Khi tráng, nên để nước sạch đi qua cả mặt trong, mặt ngoài, mép và đáy bát. Sau đó có thể kiểm tra nhanh bằng tay. Bề mặt sạch sẽ không nên còn cảm giác nhớp nháp bất thường.

Ngoài ra, miếng rửa bát sau mỗi lần sử dụng cũng cần được làm sạch, vắt và để ở nơi thông thoáng. Nếu đã quá cũ, bẩn hoặc có mùi thì nên thay mới, bởi chính dụng cụ dùng để làm sạch cũng có thể trở thành thứ khiến việc rửa bát kém hiệu quả.

Rửa bát không khó, nhưng dùng thật nhiều nước rửa bát rồi tráng qua loa lại là cách vừa tốn sản phẩm, vừa khiến cả chồng bát có nguy cơ phải rửa lại. Thay vì nhìn vào lượng bọt, hãy chú ý từ bước loại bỏ thức ăn thừa, thứ tự rửa cho đến công đoạn tráng cuối cùng. Đôi khi chỉ cần sửa một thói quen nhỏ, cảm giác nhớp nháp khó chịu cũng biến mất.