Tại sao ngày càng nhiều gia đình không đặt thùng rác dưới chậu rửa bát? Hóa ra chuyển sang 2 chỗ này lại tiện đủ đường

Trong nhiều căn bếp, khoang tủ ngay dưới chậu rửa gần như mặc định trở thành chỗ đặt thùng rác. Cách bố trí này có lý do khá dễ hiểu. Thùng rác được giấu kín sau cánh tủ, không làm bếp mất thẩm mỹ, lại nằm ngay khu vực sơ chế và rửa thực phẩm nên tiện tay bỏ rác.

Thế nhưng khi sử dụng lâu dài, không ít gia đình mới nhận ra đây chưa chắc là vị trí thuận tiện nhất. Đặc biệt với những căn bếp nấu ăn thường xuyên, việc phải liên tục mở tủ, cúi người hay xử lý mùi trong một khoang kín có thể khiến chiếc thùng rác tưởng như được giấu rất khéo lại trở thành nguồn gây phiền toái.

Vì sao nhiều người không còn muốn đặt thùng rác dưới chậu rửa?

1. Khoang dưới chậu vốn đã là khu vực khá ẩm

Đây là nơi tập trung đường cấp nước, ống thoát và các mối nối của chậu rửa. Trong quá trình sử dụng, hơi ẩm, nước bắn hoặc những sự cố rò rỉ nhỏ đều có thể xuất hiện. Nếu thêm rác thực phẩm vào một không gian kín và ít thông thoáng, mùi khó chịu càng dễ lưu lại.

2. Mỗi lần bỏ rác đều phải mở tủ và cúi xuống

Một hai lần thì không đáng kể, nhưng trong lúc nấu ăn, mọi người có thể phải bỏ vỏ rau, bao bì, thức ăn thừa liên tục. Tay đang ướt hoặc bẩn mà phải kéo cánh tủ, cúi xuống rồi đóng lại khá bất tiện. Tay nắm và cánh tủ cũng dễ bị bẩn theo.

3. Chiếm mất một khoang lưu trữ hữu ích

Khoang dưới chậu vốn không quá rộng vì đã có đường ống. Đặt thêm một thùng rác lớn khiến phần diện tích còn lại càng khó tận dụng. Trong khi đó, đây vẫn có thể là nơi sắp xếp một số vật dụng vệ sinh phù hợp nếu được chia khoang hợp lý.

Vì vậy, thay vì mặc định giấu thùng rác dưới chậu, nhiều gia đình đang chuyển nó đến những vị trí thuận theo thao tác nấu nướng hơn.

Cách 1: Đưa thùng rác vào ngăn kéo hoặc tủ riêng ngay dưới khu vực sơ chế

Đây là cách phù hợp với những căn bếp đang thiết kế mới hoặc có thể cải tạo hệ tủ. Thay vì nhét thùng rác vào khoang dưới chậu, gia đình dành riêng một ngăn kéo hoặc khoang tủ gần mặt bàn thường dùng để thái, nhặt rau và chuẩn bị thực phẩm.

1. Bỏ rác ngay tại nơi phát sinh

Khi gọt củ quả, thái thịt hay bóc bao bì, phần lớn rác xuất hiện ở khu vực sơ chế chứ không phải trong chậu rửa. Đặt thùng ngay phía dưới mặt bàn giúp người dùng chỉ cần kéo ngăn ra rồi gạt rác xuống. Các thao tác nấu ăn nhờ vậy liền mạch hơn.

2. Tách rác khỏi khu vực đường nước

Thùng rác có một khoang riêng sẽ không phải nằm chung với ống cấp thoát nước và những vị trí dễ ẩm dưới chậu. Khoang này cũng dễ thiết kế vừa kích thước thùng, có khoảng trống để lấy ra vệ sinh và hạn chế tình trạng đồ đạc chen chúc.

3. Dễ chia rác thành nhiều nhóm

Nếu khoang đủ rộng, gia đình có thể đặt hai thùng nhỏ thay vì một thùng lớn. Chẳng hạn một bên dành cho rác sinh hoạt cần bỏ thường xuyên, bên còn lại dành cho loại rác có thể thu gom riêng. Khi lấy rác, người dùng chỉ cần kéo cả ngăn ra thay vì lục trong khoang tủ sâu.

Tuy nhiên, dù đặt trong tủ riêng, rác thực phẩm vẫn nên được đổ thường xuyên. Thùng có nắp và phần ruột tháo rời cũng sẽ thuận tiện hơn khi cần rửa sạch.

Cách 2: Đặt một thùng nhỏ ở cuối hệ tủ hoặc gần lối ra vào bếp

Không phải gia đình nào cũng muốn hy sinh một khoang tủ để chứa rác. Với bếp đã hoàn thiện, cách đơn giản hơn là đưa thùng rác ra ngoài nhưng chọn vị trí ít vướng chân, chẳng hạn cuối dãy tủ bếp, cạnh đảo bếp hoặc một góc gần lối ra vào.

1. Không phải chạm vào cánh tủ khi tay đang bẩn

Một chiếc thùng có nắp đạp chân hoặc cơ chế mở thuận tiện giúp người nấu bỏ rác nhanh hơn. Đây là ưu điểm dễ nhận thấy nhất khi đang sơ chế thực phẩm và hai tay không sạch.

2. Dễ lấy ra đổ và vệ sinh

Thùng đứng độc lập có thể được nhấc ra, lau sàn và rửa thùng bất cứ lúc nào. Nếu túi rác bị rò nước, người dùng cũng dễ phát hiện và xử lý hơn thay vì để chất bẩn âm thầm đọng trong đáy tủ.

3. Có thể chọn vị trí theo thói quen của từng nhà

Nhà thường xuyên nấu ăn có thể đặt thùng gần khu vực sơ chế. Gia đình ít nấu nhưng thường mang rác ra ngoài có thể ưu tiên vị trí gần cửa bếp. Quan trọng nhất là thùng không nằm giữa lối đi, không sát nguồn nhiệt và không cản trở việc mở tủ, tủ lạnh hay máy rửa bát.

Tất nhiên, đặt thùng rác dưới chậu rửa không phải cách bố trí sai. Nếu khoang tủ khô ráo, thùng có nắp kín và gia đình cảm thấy thuận tiện thì hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng. Điểm đáng cân nhắc nằm ở việc đừng mặc định đây là nơi duy nhất dành cho thùng rác.

Một vị trí tốt nên đáp ứng ba điều: gần nơi rác thường phát sinh, dễ lấy ra vệ sinh và không làm gián đoạn thao tác trong bếp. Chỉ cần đổi vị trí dựa trên cách gia đình thực sự nấu ăn mỗi ngày, một món đồ nhỏ như thùng rác cũng có thể giúp căn bếp dễ sử dụng hơn đáng kể.