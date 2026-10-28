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CSGT đề nghị 881 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo quy định 168

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CSGT đề nghị các chủ phương tiện vi phạm khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 12 đến 18/10/2026, các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành đã ghi nhận 718 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, chấp hành quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ giới hạn tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện an toàn nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Danh sách cụ thể bao gồm:

Danh sách các phương tiện vi phạm để chủ xe nắm bắt thông tin, nộp phạt theo đúng quy định (Ảnh: Phòng CSGT Công an TP.Bắc Ninh)

Bên cạnh đó tại TP.HCM, tình trạng xe máy lưu thông trên vỉa hè vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, trường học.

Trước tình hình này, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Bên cạnh việc xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh ghi hình để xác minh và xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm như sau:

Người dân thực hiện nộp phạt theo quy định (Ảnh: Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM)

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan, có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT TP.HCM đề nghị các chủ phương tiện có liên quan phối hợp xử lý, chấm dứt hành vi vi phạm và chấp hành quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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