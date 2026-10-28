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Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên lý giải mục đích, tổng mức phạt phải nhận?

| | Sống

Che biển số xe bằng khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm và thiếu nhiều giấy tờ, nam thanh niên bị phạt khoảng 11 triệu đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh, khoảng 20h08' ngày 25/10, trên đường Hoàng Quốc Việt, khu đô thị An Huy, xã Tân Yên (Bắc Ninh), tổ công tác CSGT phát hiện anh Trần V.B., trú tại tổ dân phố Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, điều khiển xe mô tô biển số 98AH-089.xx với nhiều dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, trong khi biển số xe lại bị che kín bằng một chiếc khẩu trang. Hành vi này khiến biển số phương tiện không được để lộ rõ ràng như quy định. Khi làm việc với cơ quan chức năng, anh B. cho hay do mình không đội mũ bảo hiểm nên đã dùng khẩu trang che biển số xe.

Chưa dừng lại ở đó, khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ, anh Trần V.B. tiếp tục không xuất trình được giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nam thanh niên dùng khẩu trang che biển số xe do không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh cắt từ clip)

Với các vi phạm được phát hiện, tổng mức phạt dự kiến đối với nam thanh niên là khoảng 11 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần V.B.để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời nhắc nhở đối với những người tham gia giao thông có ý định che, giấu hoặc ngụy trang biển số phương tiện. Khẩu trang được sử dụng để bảo vệ sức khỏe, mũ bảo hiểm giúp bảo vệ tính mạng, còn biển số xe phải được giữ rõ ràng, đúng quy định. Việc sử dụng sai mục đích những vật dụng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn có thể khiến người vi phạm phải trả giá đắt.

Người dân chú ý mức phạt lên đến 40 triệu đồng với cá nhân vi phạm quy định sau

Theo Hương Trà

Phụ Nữ Mới

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