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Rà soát giao dịch chuyển khoản 22.000.000 đồng trong các ngày 3, 10 và 19/10 của một cửa hàng, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của thanh niên SN 2004

| | Sống

Nam thanh niên sinh năm 2004 được cho là đã có hành vi làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng để chiếm đoạt mỹ phẩm trị giá khoảng 22 triệu đồng tại một cửa hàng ở Bắc Ninh.

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm, Công an phường Thuận Thành - thành phố Bắc Ninh, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn làm giả giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công, để chiếm đoạt hàng hóa, với tổng giá trị khoảng 22 triệu đồng.

Ngày 23/10, Công an phường Thuận Thành tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N. sinh năm 1987, chủ cửa hàng mỹ phẩm "NHUNG C AUTHENTIC", địa chỉ tại tổ dân phố Phố Mới, phường Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh, về việc cửa hàng bị một nam thanh niên "lừa đảo" chiếm đoạt hàng hóa vào các ngày 03/10, 10/10 và 19/10/2026. Tổng giá trị hàng hóa bị chiếm đoạt khoảng 22.000.000 đồng.

Công an xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn làm giả giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công, để chiếm đoạt hàng hóa. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thuận Thành đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập T.H.H, sinh năm 2004, tạm trú tại xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh, để làm việc. Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận đã thực hiện hành vi nêu trên.

Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng hình ảnh giao dịch chuyển khoản ngân hàng giả để tạo lòng tin với nhân viên bán hàng. Theo kết quả xác minh ban đầu, thông qua mạng xã hội Facebook, H. biết đến cửa hàng mỹ phẩm "NHUNG C AUTHENTIC" và đã ba lần đến mua hàng. Trong quá trình nhân viên đóng gói sản phẩm, H. sử dụng điện thoại truy cập trang web "fakebill9.com" để tạo hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công với số tiền tương ứng giá trị hàng hóa, sau đó đưa hình ảnh giả cho nhân viên cửa hàng xem và chụp lại làm căn cứ xác nhận thanh toán. Lợi dụng việc nhân viên tin rằng giao dịch đã hoàn tất, H. mang hàng hóa ra khỏi cửa hàng mà không thực hiện thanh toán thực tế.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của H. tại xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh, cơ quan chức năng đã thu giữ một số sản phẩm mỹ phẩm có liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an phường Thuận Thành phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của nam thanh niên, thu giữ hàng hoá bị chiếm đoạt trước đó. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Qua vụ việc, Công an phường Thuận Thành khuyến cáo các cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn làm giả hóa đơn, hình ảnh giao dịch chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản. Khi bán hàng, nhân viên cần kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng hoặc tài khoản của cửa hàng, chỉ giao hàng sau khi xác nhận tiền đã thực sự được ghi có; không căn cứ duy nhất vào ảnh chụp màn hình hoặc thông báo chuyển khoản do khách hàng cung cấp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời lưu giữ hình ảnh, thông tin liên quan và trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Mỗi cơ sở kinh doanh chủ động nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng quy trình xác nhận thanh toán sẽ góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 8 triệu, 70 triệu, 350 triệu đến 450 triệu đồng... của các trường hợp sau

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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