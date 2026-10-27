Trà hay cà phê tốt cho gan hơn? Nghiên cứu hé lộ câu trả lời bất ngờ

Trà và cà phê là hai thức uống quen thuộc, được nhiều người lựa chọn để tăng sự tỉnh táo và tập trung. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cả hai còn có thể mang lại những lợi ích đáng kể đối với sức khỏe gan.

Một nghiên cứu của Đại học Cát Lâm (Trung Quốc) với sự tham gia của 26.729 người đã phát hiện việc uống trà và cà phê thường xuyên có liên quan đến tình trạng giảm tích tụ mỡ trong gan, giảm lượng sắt dư thừa và cải thiện các chỉ số viêm, xơ hóa gan.

Đáng chú ý, trà và cà phê lại thể hiện những lợi thế khác nhau.

Uống trà thường xuyên giảm 43% nguy cơ viêm, xơ hóa gan

Uống trà thường xuyên giảm 43% nguy cơ viêm, xơ hóa gan (Ảnh: Getty)

Theo kết quả nghiên cứu trên, trà có mối liên hệ tích cực với nhiều chỉ số sức khỏe gan, đặc biệt là tình trạng viêm và xơ hóa. Cụ thể, những người uống từ 6 tách trà trở lên mỗi ngày có nguy cơ xuất hiện các dấu hiệu viêm, xơ hóa gan thấp hơn khoảng 43% so với nhóm không uống trà.

Không chỉ vậy, lượng trà tiêu thụ càng tăng thì các chỉ số liên quan đến mỡ tích tụ trong gan và tình trạng dư thừa sắt cũng có xu hướng giảm.

Những phát hiện này cho thấy uống trà thường xuyên có thể liên quan đến việc duy trì sức khỏe gan tốt hơn.

Cà phê cũng có lợi cho gan, đặc biệt ở khả năng giảm tích tụ sắt

Nếu trà nổi bật ở các chỉ số liên quan đến viêm và xơ hóa thì cà phê lại cho thấy lợi thế đáng chú ý đối với lượng sắt và mỡ tích tụ trong gan. Theo nghiên cứu, nhóm uống từ 6 tách cà phê mỗi ngày trở lên có nguy cơ dư thừa sắt trong gan thấp hơn khoảng 53% so với nhóm không uống.

Đồng thời, lượng chất béo tích tụ trong gan cũng có xu hướng giảm. Đáng chú ý, những người sử dụng cà phê rang xay có mức chất béo trong gan thấp hơn trung bình khoảng 16%.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa lượng cà phê tiêu thụ và chỉ số viêm, xơ hóa gan có dạng chữ U. Điều này cho thấy uống càng nhiều cà phê chưa chắc mang lại lợi ích càng lớn.

Trà hay cà phê tốt cho gan hơn?

Trà và cà phê đều có những lợi ích cho gan (Ảnh: Harvard Health)

Từ những kết quả trên, trà cho thấy lợi thế ở các chỉ số liên quan đến viêm và xơ hóa gan, trong khi cà phê nổi bật về lượng mỡ và sắt tích tụ. Tuy nhiên, chưa thể kết luận loại đồ uống nào tốt hơn toàn diện.

Đặc biệt, nghiên cứu còn ghi nhận việc kết hợp trà và cà phê có mối liên hệ tích cực với sức khỏe gan.

So với người không uống cả hai loại, những người tiêu thụ tổng cộng trên nửa tách trà hoặc cà phê mỗi ngày, dù uống riêng hay kết hợp, đều có các chỉ số sức khỏe gan tích cực hơn.

Dù vậy, những kết quả này chỉ cho thấy mối liên hệ, không đồng nghĩa với việc uống trà hoặc cà phê chắc chắn ngăn ngừa được bệnh gan.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên cố uống tới 6 tách mỗi ngày chỉ để đạt được những lợi ích ghi nhận trong nghiên cứu. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây mất ngủ, hồi hộp và đánh trống ngực.

Ngoài ra, nên hạn chế các loại trà và cà phê pha nhiều đường, kem béo vì chúng làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể.

Đối với người đã mắc bệnh gan, việc uống trà hoặc cà phê không thể thay thế các phương pháp điều trị cần thiết.

Nguồn: Sohu