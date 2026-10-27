Từ 1/11, gia đình có con nhỏ chú ý quy định mới để không bỏ lỡ quyền lợi

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 11/9/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2026, thay thế Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, đồng thời xác định các chính sách hỗ trợ dành cho trẻ trong độ tuổi này.

Theo Điều 10, đối tượng phổ cập giáo dục mầm non là trẻ em từ 5 đến 6 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Chương trình được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định pháp luật.

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Đây là giai đoạn quan trọng trước khi trẻ bước vào lớp 1. Việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non nhằm bảo đảm trẻ được tiếp cận môi trường học tập phù hợp, hoàn thành chương trình giáo dục theo độ tuổi và có sự chuẩn bị cần thiết trước khi chuyển sang bậc tiểu học.

Đáng chú ý, bên cạnh việc quy định đối tượng phổ cập, nghị định còn đề cập đến những chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập mà phụ huynh cần nắm rõ.

Trẻ từ 5–6 tuổi được hưởng những quyền lợi gì?

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 353/2026/NĐ-CP, trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non từ 5–6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Thông tin được Báo Điện tử Chính phủ cũng nhấn mạnh, Nhà nước ưu tiên đầu tư và bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, tạo điều kiện để trẻ trong độ tuổi được tiếp cận giáo dục.

Đối với trẻ theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định, không vượt quá mức học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Ngoài học phí, một số nhóm trẻ còn có thể được hỗ trợ chi phí học tập nếu đáp ứng điều kiện, chẳng hạn trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ thuộc hộ nghèo hoặc nhóm đối tượng tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định.

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Một điểm khác cũng cần chú ý là sự khác biệt giữa chính sách dành cho trẻ 3–5 tuổi và trẻ 5–6 tuổi.

Theo giải đáp của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Báo Điện tử Chính phủ đăng tải, đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 277/2025/NĐ-CP là trẻ 3 tuổi học chương trình mẫu giáo 3–4 tuổi và trẻ 4 tuổi học chương trình mẫu giáo 4–5 tuổi.

Trong khi đó, trẻ 5 tuổi học lớp mẫu giáo 5–6 tuổi không thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này mà được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Vì vậy, phụ huynh cần xác định đúng độ tuổi, chương trình học và điều kiện của từng chính sách để bảo đảm quyền lợi cho con.

Phụ huynh cần lưu ý gì khi quy định mới có hiệu lực?

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ, Nghị định 353/2026/NĐ-CP còn quy định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.

Theo Điều 8, gia đình và người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện để trẻ trong độ tuổi quy định được học tập, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Điều 12 của nghị định cũng đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể để công nhận địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5–6 tuổi.

Theo đó, đối với cấp xã, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp phải đạt ít nhất 95%, riêng xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 90%. Đồng thời, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non hằng năm phải đạt ít nhất 85%, riêng xã đặc biệt khó khăn là 80%.

Đối với cấp tỉnh, phải có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5–6 tuổi.

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Những tỷ lệ này là tiêu chuẩn đánh giá kết quả phổ cập của địa phương, không phải điều kiện riêng để từng trẻ được miễn hay hỗ trợ học phí.

Đối với các gia đình có con đang học mẫu giáo, việc nghị định có hiệu lực từ ngày 1/11 không đồng nghĩa phụ huynh phải đăng ký nhập học lại hoặc thực hiện một thủ tục mới cho tất cả trẻ.

Tuy nhiên, phụ huynh nên chủ động cập nhật thông tin từ nhà trường, xác định đúng đối tượng và điều kiện hưởng các khoản hỗ trợ học phí, chi phí học tập, đồng thời phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm trẻ đến lớp và hoàn thành chương trình theo quy định.