5 thói quen khiến bạn lọt vào "tầm ngắm" của gan nhiễm mỡ: Cái thứ 3 chẳng ai ngờ đến!

Khi lượng mỡ tích tụ vượt quá 5% tổng trọng lượng gan, cơ quan này đã chính thức rơi vào trạng thái nhiễm mỡ. Tình trạng này khiến lá gan bị phình to, suy giảm khả năng lọc độc tố và tạo đà cho các hạt mỡ xâm nhập, tàn phá tế bào.

Nghiêm trọng hơn, gan nhiễm mỡ không đứng một mình. Theo thời gian, lượng mỡ thừa này sẽ lan sang các cơ quan nội tạng khác, kéo theo hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan, tiểu đường tuýp 2, cao huyết áp và xơ vữa động mạch.

Dưới đây là 5 thói quen xấu hàng ngày làm gia tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ mà nhiều người trẻ đang vô tình mắc phải:

1. Lạm dụng rượu bia trong thời gian dài

Các nghiên cứu y khoa cho thấy có đến 75 - 95% người nghiện rượu lâu năm đều bị gan nhiễm mỡ. Những người uống từ 80 - 160ml rượu mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 5 - 25 lần so với người không uống.

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Rượu khi nạp vào cơ thể sẽ được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Chất chuyển hóa của rượu là Acetaldehyde có khả năng trực tiếp làm thoái hóa và hoại tử tế bào gan.

Đồng thời, cồn gây cản trở nghiêm trọng quá trình phân hủy axit béo. Điều này khiến chất béo bị ứ đọng lại trong tế bào gan, lâu dần tiến triển thành xơ gan và ung thư gan.

2. Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa

Thói quen ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm siêu chế biến hay các món chiên rán nhiều dầu mỡ cung cấp lượng lớn chất béo bão hòa cho cơ thể. Điều này tạo ra gánh nặng chuyển hóa cực kỳ lớn lên hệ thống tế bào gan.

Lượng chất dinh dưỡng dư thừa sẽ nhanh chóng biến thành mỡ tích trữ, dẫn đến béo phì, mỡ máu cao và gan nhiễm mỡ.

Bên cạnh đó, thói quen ăn quá cay, ăn đồ sống, uống đồ lạnh hoặc ăn đêm thường xuyên cũng khiến chức năng thải độc của gan suy giảm nghiêm trọng.

3. Giảm cân quá mức và ăn kiêng cực đoan

Đây là thói quen gây bất ngờ nhất bởi nhiều người vẫn lầm tưởng cứ ép cân, nhịn ăn là sẽ giúp cơ thể thon gọn và sạch mỡ. Thực tế, việc giảm cân quá nhanh có thể gây ra gan nhiễm mỡ, thậm chí tiến triển thành xơ gan.

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Khi ăn kiêng quá mức hay sụt cân quá nhanh, cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, đặc biệt là thiếu đạm (protein). Thiếu protein khiến gan không thể tạo ra các Apolipoprotein để vận chuyển Triglyceride ra ngoài. Hệ quả là một lượng lớn chất béo bị mắc kẹt và tích tụ lại ngay bên trong gan.

4. Tiêu thụ nhiều đồ ngọt

Đường ngọt, đặc biệt là đường Fructose có nhiều trong nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và cả các loại nước ép trái cây đóng chai hay nước ép nguyên chất là thủ phạm âm thầm gây gan nhiễm mỡ không do cồn.

Khác với Glucose có thể tiêu thụ ở toàn bộ cơ thể, đường Fructose chỉ có thể được chuyển hóa duy nhất tại gan. Nhiều người lầm tưởng nước ép trái cây hoàn toàn lành mạnh, nhưng khi ép bỏ chất xơ, lượng đường Fructose cô đặc sẽ nạp thẳng vào cơ thể với tốc độ rất nhanh.

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Khi bạn nạp quá nhiều đồ ngọt và nước ép, gan sẽ rơi vào trạng thái quá tải và ngay lập tức biến lượng đường dư thừa này thành Triglyceride. Lớp mỡ mới này sẽ lắng đọng trực tiếp trong các tế bào gan, gây ra tình trạng tích mỡ nhanh chóng.

5. Thức khuya và lười vận động

Thức khuya làm suy giảm chức năng trao đổi chất của gan, khiến quá trình phân hủy chất béo bị ức chế. Những người thức đêm thường có xu hướng ăn thêm vào bữa muộn nhưng lại không vận động.

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Lượng calo dư thừa từ bữa đêm nhanh chóng chuyển hóa thành mỡ tích trữ trong gan. Cùng với đó, thói quen ngồi nhiều và ít vận động của dân văn phòng càng khiến mỡ thừa tích tụ mạnh ở vùng bụng, làm tăng nguy cơ khó tiêu và bùng phát gan nhiễm mỡ.

6 dấu hiệu sớm của gan nhiễm mỡ cần chú ý

- Mệt mỏi kéo dài, uể oải và suy giảm năng lượng không rõ nguyên nhân vào ban ngày.

- Đau tức nhẹ hoặc cảm giác ấm ách, nặng ở vùng hạ sườn phải (vị trí của gan).

- Đầy bụng, khó tiêu, chán ăn hoặc buồn nôn sau khi ăn các món chứa nhiều dầu mỡ.

- Tăng cân nhanh hoặc gầy nhưng béo bụng lộ rõ dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều.

- Nước tiểu sẫm màu bất thường dù đã uống đủ nước trong ngày.

- Da hoặc lòng trắng mắt xuất hiện sắc vàng nhẹ do chức năng thải độc của gan suy giảm.

Tổng hợp