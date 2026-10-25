VietinBank, Agribank, BIDV phát thông báo đến khách hàng đang dùng iPhone

Mới đây, Agribank, BIDV và VietinBank đồng loạt phát đi khuyến cáo về nguy cơ mất an toàn thông tin trên iPhone trước sự xuất hiện của biến thể mã độc P7 DarkSword, đồng thời yêu cầu khách hàng chủ động cập nhật iOS và tăng cường bảo vệ tài khoản ngân hàng.

Theo BIDV, mã độc DarkSword có khả năng khai thác các lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành iOS để xâm nhập iPhone khi người dùng truy cập website hoặc quảng cáo chứa mã độc. Sau khi xâm nhập, mã độc có thể đánh cắp mật khẩu, thông tin xác thực và dữ liệu cá nhân, từ đó làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, VietinBank đề cập trực tiếp đến P7 DarkSword, mô tả đây là bộ công cụ khai thác lỗ hổng trên iPhone và khuyến nghị khách hàng cập nhật iOS ngay trong ngày.

Agribank cũng cảnh báo khách hàng trước tình trạng mã độc và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Ngân hàng khuyến nghị người dùng cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất có bản vá bảo mật tương thích với thiết bị, đồng thời tránh truy cập đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội.

Agribank cảnh báo mã độc và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: Chụp màn hình)Agribank cảnh báo mã độc và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: Chụp màn hình)Agribank cảnh báo mã độc và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bên cạnh đó, khách hàng không nên tải hoặc cài đặt tệp, ứng dụng từ những nguồn không rõ ràng; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai. Người dùng cũng cần tránh nhập thông tin xác thực ngân hàng trên các đường link hoặc ứng dụng không đáng tin cậy.

P7 DarkSword có gì đáng chú ý?

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, công ty an ninh mạng iVerify cho biết đã phát hiện P7 DarkSword, một biến thể chưa từng được ghi nhận trước đây của phần mềm độc hại liên quan đến chuỗi khai thác lỗ hổng DarkSword trên iPhone. Phát hiện được đưa ra sau cuộc điều tra một chiếc iPhone nhiễm mã độc của nhân viên tại một tổ chức tài chính vào tháng 8/2026.

Trước đó, Google và iVerify từng công bố hai công cụ tấn công iPhone tinh vi mang tên Coruna và DarkSword. Các công cụ này kết hợp nhiều lỗ hổng trong hệ điều hành iOS để xâm nhập những thiết bị vẫn sử dụng phiên bản phần mềm lỗi thời.

Điểm đáng chú ý của P7 DarkSword là khả năng để lại ít dấu vết trên thiết bị hơn, khiến những dấu hiệu nhận diện từng được sử dụng để phát hiện các biến thể trước đây không còn đáng tin cậy.

Tuy nhiên, theo thông tin được nêu trong báo cáo, P7 không khai thác lỗ hổng iOS mới mà là biến thể mã độc được cài đặt sau khi cuộc tấn công DarkSword ban đầu thành công. Điều này đồng nghĩa, việc cập nhật iOS và vá các lỗ hổng liên quan vẫn là biện pháp quan trọng để ngăn chặn nguy cơ bị khai thác. Những chiếc iPhone đã được vá các lỗ hổng tương ứng không bị biến thể này khai thác theo cơ chế nói trên.

Cần làm gì nếu nghi ngờ iPhone nhiễm mã độc?

BIDV khuyến nghị khách hàng nghi ngờ thiết bị bị nhiễm mã độc nên sao lưu dữ liệu quan trọng, sau đó khôi phục cài đặt gốc bằng cách truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt chung, tiếp đến là Chuyển hoặc đặt lại iPhone và Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Sau khi khôi phục thiết bị, người dùng cần cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất tương thích. Đồng thời, nên đổi mật khẩu ứng dụng ngân hàng và các tài khoản quan trọng khác trên một thiết bị an toàn.

Các ngân hàng cũng lưu ý người dùng không nên chủ quan trước những đường link, quảng cáo hoặc ứng dụng có nguồn gốc không rõ ràng. Việc duy trì hệ điều hành được cập nhật, bảo vệ thông tin xác thực và cảnh giác với các yêu cầu cung cấp OTP là những bước cần thiết để hạn chế nguy cơ mất tài khoản và dữ liệu cá nhân.