Cựu giáo sư đại học ở Nhật Bản lĩnh án treo vì nhận hối lộ qua 28 lần chiêu đãi xa xỉ

Cụ thể, VietNamnet dẫn thông tin, vào ngày 22/10, Tòa án quận Tokyo đã đưa ra phán quyết đối với ông Shinichi Sato (63 tuổi), cựu giáo sư Trường Sau đại học Y khoa thuộc Đại học Tokyo, về tội nhận hối lộ liên quan đến dự án hợp tác nghiên cứu giữa nhà trường và Hiệp hội Mỹ phẩm Nhật Bản.

Theo nội dung bản án, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2024, ông Sato đã 28 lần nhận sự chiêu đãi tại các câu lạc bộ cao cấp và cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí dành cho người trưởng thành ở Tokyo.

Tổng giá trị của các cuộc vui này rơi vào khoảng 1,83 triệu yen (tương đương gần 300 triệu đồng). Đổi lại những đặc quyền đó, vị cựu giáo sư đã đứng ra tạo thuận lợi cho phía hiệp hội trong quá trình thành lập cũng như triển khai dự án nghiên cứu chung.

Tại phiên tòa, Thẩm phán Hiroshi Ikegami nhận định rằng hành vi nhận các khoản chi cho những cuộc vui xa xỉ của ông Sato đã làm tổn hại đến sự liêm chính trong thực thi công vụ. Vị thẩm phán cũng nhấn mạnh vụ việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra nếu bị cáo nhận thức được đầy đủ trách nhiệm cá nhân cùng sự tin tưởng mà xã hội dành cho mình.

Trước đó, phía công tố viên đã đề nghị mức án 2 năm tù giam kèm khoản tiền truy thu khoảng 1,83 triệu yen.

Đại học Tokyo hiện là cơ sở giáo dục đại học đứng đầu Nhật Bản. Ảnh: The Japan Times

Trong các phiên xét xử trước, ông Sato cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái, tự nhận bản thân đã yếu lòng và chủ quan trước vị trí đang đảm nhiệm, đồng thời gọi những việc mình đã làm là không phù hợp và đáng xấu hổ.

Tờ Kiến thức Đầu tư dẫn tin từ The Japan Times, liên quan đến vụ án này, một cựu đại diện 53 tuổi của Hiệp hội Mỹ phẩm Nhật Bản cũng bị kết tội đưa hối lộ. Ngoài ra, một cựu phó giáo sư 47 tuổi được bổ nhiệm đặc biệt tại Đại học Tokyo cũng bị kết tội nhận các khoản chiêu đãi tương tự và đã lĩnh án trước đó.

Vụ án của ông Sato là một trong những bê bối hối lộ làm dấy lên nhiều lo ngại về cơ chế giám sát tại Đại học Tokyo.

Trước đó vào cuối tháng 1, ngay sau khi vị giáo sư này bị bắt giữ, Hiệu trưởng Teruo Fujii đã phải công khai xin lỗi và thừa nhận những lỗ hổng quản trị tại trường.

Kết quả từ cuộc điều tra độc lập cũng chỉ rõ hàng loạt bất cập trong công tác quản lý nguồn tài trợ tư nhân, ý thức tuân thủ quy định của đội ngũ nhân viên cũng như văn hóa tổ chức khép kín bên trong Trường Y.

Hiện phía nhà trường đã đưa ra cam kết sẽ tiến hành cải tổ cơ chế giám sát và tăng cường công tác quản trị.