Chuyện chưa kể về thầy trò nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2025, Lý Vân Dung - cũng học trò của cặp kiện tướng Hồng Việt - Thu Trang vừa đoạt Huy chương Bạc Solo Nữ Standard tại giải Vô địch KVTT thế giới. Trước đó, Nhã Uyên giành Huy chương đồng Latin cũng tại giải này.

Với hai thành tích có tính chất đột phá đó, HLV Hồng Việt và học trò đã có thể được trao Huân chương Lao động sớm hơn. “Nhưng do mải tập trung chuyên môn, không kịp làm các thủ tục giấy tờ nên lỡ mất", anh Việt cho hay.



'Giải nghệ' vì học trò

Cặp nhảy Hồng Việt - Thu Trang từng là điểm sáng của khiêu vũ thể thao nước nhà khi 7 năm liên tục Vô địch hạng Standard tại giải quốc gia, trong đó có 3 năm vô địch toàn năng. Từ 2014, cả hai quyết định dừng thi đấu khi đang ở đỉnh cao phong độ để lui về huấn luyện.

“Hồi ấy đã có nhiều học sinh tìm đến tôi, trong đó có những đôi rất tiềm năng", anh Việt nhớ lại.

“Tôi vẫn đang giữ vị trí vô địch toàn năng của Việt Nam, nên trước mỗi giải đấu, tôi phải bỏ học sinh khoảng một tháng để tập trung tập luyện cho bản thân. Vào giải, các em thi đấu không tốt so với khả năng, nên bị thiệt về thành tích. Tôi rất thương học sinh nên quyết định nghỉ thi đấu. Ngay năm sau, các học trò đã thay tôi giành vị trí vô địch toàn năng 5 điệu Standard ở giải quốc gia”.

Hồng Việt không tiếc nuối vì sớm “giải nghệ” ở vị trí VĐV, thậm chí về sau anh càng cảm thấy thích việc huấn luyện hơn. Anh nhận thấy để có thành tựu trong huấn luyện phức tạp hơn thi đấu. Khi thi đấu, chỉ có mình và bạn nhảy, ít thứ phải quan tâm hơn. Còn khi huấn luyện phải có trách nhiệm cùng lúc với nhiều học sinh.

“Huấn luyện tốn năng lượng ghê gớm,” Hồng Việt nói.

“Nhưng bù lại, mình có nhiều học sinh đem lại nhiều thành tích ở các thể loại khác nhau, trong khi nếu là VĐV mình cũng chỉ có thể thi đấu ở một thể loại Latin hoặc Standard mà thôi. Điều đó khiến tôi thêm yêu thích công tác đào tạo và thấy đóng góp của mình trong huấn luyện còn có ý nghĩa hơn so với thời thi đấu”.

Một buổi huấn luyện của HLV Hồng Việt dành cho VĐV Nhã Uyên.

Bỏ cả thanh xuân để khiêu vũ

Với Nhã Uyên, thầy cô chứng kiến từ những bước đầu chập chững đến với khiêu vũ. “Ngay từ lúc ấy, tôi đã thấy Uyên còn trẻ nhưng ý chí, quyết tâm rất lớn", trọng tài quốc tế Thu Trang nhớ lại.

Khi Uyên không tìm được bạn nhảy phù hợp, có nguy cơ phải giã từ sàn diễn, chính cặp HLV Hồng Việt Thu Trang đã động viên để cô chuyển hướng sang nhảy đơn.

Nhã Uyên kể: “Tôi cũng đã trải qua quá trình hoạt động, thi đấu trước khi trở thành học trò của thầy cô. Sau đó, trong giai đoạn COVID-19, có thể gọi là một biến cố đối với tôi. Lúc ấy tôi khá bơ vơ, mọi thứ xáo trộn. Thầy cô rất quan tâm, hỏi thăm tình hình cuộc sống, sức khỏe. Rồi dần dần, thầy cô và tôi gắn kết hơn, cùng có những định hướng tiếp theo cho con đường của tôi”.

Nhã Uyên cho hay cuộc sống của cô chỉ xoay quanh khiêu vũ, không tập luyện, thi đấu thì giảng dạy. Đó cũng là nguồn thu chính giúp cô nuôi sự nghiệp.

Phần lớn thời gian trong ngày của Nhã Uyên trôi qua tại phòng tập của thầy cô trên đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Những đợt cao điểm trước khi bước vào thi đấu, Uyên gần như ăn ngủ tại đây.

Từ trái qua: Nhã Uyên nhận cúp Bạc Thế giới 2026 ở Đức cùng thầy cô, trình diễn chào mừng lễ khai mạc Giải Khiêu vũ thể thao quốc tế Cúp Thăng Long mở rộng 2026 và thi đấu tại đấu trường quốc tế.

“Nếu tôi dành 8-10 tiếng mỗi ngày cho khiêu vũ, thì thầy cô chắc dành 24/24. Không chỉ chuyên môn, cả những công việc bên lề thầy cô cũng tâm huyết với học trò. Có những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, gần sáng. Khi tôi đã ngủ rồi, thầy cô vẫn còn đang lo liệu công việc liên quan đến khiêu vũ. Sự tận tâm ấy, tôi nghĩ khó ai sánh được”.

“Tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến hay mong chờ mình được nhận Huân chương Lao động. Tất cả điều này là do thầy cô chuẩn bị cho tôi. Khi biết tin, tôi rất xúc động, vì tôi nghĩ cả một quá trình hoạt động của mình đã được công nhận. Chắc chắn đó sẽ luôn là động lực để tôi tiếp tục con đường cống hiến cho đất nước”, vận động viên Nguyễn Trọng Nhã Uyên.

Về mối duyên sâu đậm với học trò Nhã Uyên, HLV Hồng Việt chia sẻ: “Tôi coi Uyên như em ruột thì mới 'đồng cam cộng khổ' để huấn luyện được như thế. Nhiều khi tập từ sáng ròng rã đến tận 1-2h sáng hôm sau là bình thường. Mình cũng mệt, trò cũng mệt mà vẫn cứ tập. Chả ai làm thế với người ngoài”.

HLV Hồng Việt có không ít học trò ở cả châu Á và châu Âu. Với học trò người nước ngoài, học phí của anh là 80 USD/tiết. Hết 45 phút là ngừng.

“Nhưng với VĐV Việt Nam, học phí tôi lấy ít hơn nhiều, sau đấy tôi lại rất mệt vì bao giờ cũng dạy thêm giờ. Tôi đang dạy học sinh thì không chuyện gì có thể động đến tôi. Lúc đó kể cả cô Trang có bảo làm gì tôi cũng không làm đâu", anh Việt cười, nói.

Từ mẹ đến học trò

Nhã Uyên từ 3 năm nay cũng trở thành cô giáo chủ yếu dạy các em nhỏ. Song cô cũng có một học trò khiến cô rất tự hào và hạnh phúc. Đó chính là mẹ của Uyên - người đã hướng con gái đến với khiêu vũ thể thao, sau đó là múa (Uyên có 3 năm học ở Cao đẳng Múa Việt Nam). Nhưng mãi đến khi Uyên mở lớp dạy khiêu vũ thể thao, bà mới bắt đầu xỏ giày tập...

“Từ đó đến nay, mẹ tập nhảy và không bỏ sót mùa giải Thăng Long nào do thầy cô tổ chức", Uyên hào hứng kể.

Kể chuyện đến đây, Uyên mới chợt nhớ vẫn chưa khoe với mẹ về Huân chương Lao động. Thầy cô có thể biết nhiều chuyện của Uyên nhưng bố mẹ thì không. Cô có nguyên tắc hạn chế kể về công việc với gia đình.

“Tôi nghĩ chính vì ít chia sẻ nên con đường sự nghiệp của tôi mới tiếp tục được đến bây giờ. Nếu tôi chia sẻ nhiều hơn, gia đình có thể lo lắng và bàn lùi. Phụ huynh lúc nào cũng xót con", Uyên nói.

Á quân Khiêu vũ Thể thao Thế giới Nhã Uyên và hai người thầy gắn bó Hồng Việt - Thu Trang.

Gia đình Uyên cũng có dòng máu thể thao. Ông ngoại Quách Biên từng vô địch Đông Dương về bơi lội. Mẹ và cậu đều là VĐV bơi lội có thời gian thi đấu cho hải quân.

Nhã Uyên hiện vẫn có cơ hội và tiềm năng để đổi màu huy chương trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, HLV Hồng Việt không đặt nặng chuyện này: “Những tấm huy chương thế giới học trò tôi đạt được đều giành được ở châu Âu. Tôi rất tự hào vì đó là kết quả thầy trò chúng tôi bằng sức mình tự làm nên. Thi đấu trên đất khách quê người, ngang cơ với tất cả các nước, không có lợi thế nào cả. Tôi thích những cuộc đua như thế. Vô địch thế giới còn phụ thuộc vào may mắn”.

Anh tỏ ra hài lòng với kết quả đạt được, nhưng phương châm “đã làm nghề phải quyết liệt”, và tâm niệm “phải đưa học sinh lên vị trí cao nhất có thể” trong anh vẫn không thay đổi.