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Kết quả thử nghiệm vaccine ung thư hắc tố

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Thử nghiệm giai đoạn 3 cho thấy vaccine ung thư cá nhân hóa của Moderna và Merck kết hợp liệu pháp miễn dịch giúp giảm 42% nguy cơ tái phát hoặc tử vong.

Một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy vaccine ung thư cá nhân hóa do Moderna và Merck phát triển, khi kết hợp với liệu pháp miễn dịch, giúp giảm 42% nguy cơ tái phát hoặc tử vong ở bệnh nhân ung thư hắc tố.

Kết quả được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Ung thư Nội khoa châu Âu ở Madrid, Tây Ban Nha, dựa trên nghiên cứu với hơn 1.100 bệnh nhân.

Kết quả thử nghiệm vaccine ung thư hắc tố- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Vaccine sử dụng công nghệ mRNA, được thiết kế dựa trên những đột biến đặc trưng của khối u ở từng bệnh nhân và kết hợp với thuốc miễn dịch.

Nghiên cứu cũng ghi nhận nguy cơ ung thư lan rộng giảm 38%. Tỷ lệ sống không tái phát sau 24 tháng đạt 82,2%.

Các nhà nghiên cứu đánh giá đây là bước tiến tiềm năng trong điều trị ung thư cá nhân hóa.

Theo (Nguồn: tienphong.vn)

VTV.VN

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