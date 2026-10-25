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VietinBank có thông báo mới nhất đến khách hàng dùng điện thoại iPhone

| | Smart Money

VietinBank có thông báo mới nhất đến khách hàng dùng điện thoại iPhone

VietinBank khuyến cáo khách hàng sử dụng iPhone cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất tương thích với thiết bị.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa khuyến cáo khách hàng sử dụng điện thoại iPhone cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất tương thích với thiết bị, nhằm hạn chế nguy cơ bị mã độc khai thác lỗ hổng bảo mật, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Theo thông báo ngày 24/10/2026 trên ứng dụng ngân hàng, VietinBank cảnh báo về nguy cơ từ mã độc và các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, trong đó có P7 DarkSword. Mã độc này được đề cập với khả năng khai thác lỗ hổng trên iPhone để đánh cắp mật khẩu, thông tin xác thực và dữ liệu cá nhân.

Trước nguy cơ trên, VietinBank khuyến nghị khách hàng chủ động cập nhật iOS phiên bản mới nhất tương thích với thiết bị. Việc cập nhật nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật, giảm nguy cơ thông tin cá nhân bị đánh cắp và tài sản bị chiếm đoạt trên nền tảng số.

Để cập nhật hệ điều hành, người dùng iPhone có thể thực hiện theo các bước: vào Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm, sau đó kiểm tra và cài đặt phiên bản iOS phù hợp nếu có.

Bên cạnh việc cập nhật phần mềm, người dùng nên thận trọng khi truy cập đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin đăng nhập, mã xác thực cho các bên chưa được xác minh.

VietinBank khuyến nghị khách hàng chủ động bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng số.

Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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