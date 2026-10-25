Có 100 triệu nên gửi 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng? Đừng chỉ nhìn vào con số lãi suất

Có 100 triệu đồng tiền nhàn rỗi, nhiều người thường bắt đầu bằng một câu hỏi rất quen thuộc: gửi 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng để nhận được nhiều tiền lãi nhất? Nếu chỉ nhìn vào bảng lãi suất, câu trả lời tưởng như rất đơn giản. Kỳ hạn càng dài, lãi suất thường càng cao, vì thế gửi 12 tháng có vẻ là phương án hợp lý hơn cả.

Nhưng gửi tiết kiệm không chỉ là phép nhân giữa số tiền, lãi suất và thời gian. Với cùng 100 triệu đồng, một người có thể thấy kỳ hạn 12 tháng là lựa chọn tốt, trong khi người khác lại phù hợp hơn với kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng. Sự khác biệt nằm ở kế hoạch sử dụng tiền và khả năng duy trì khoản gửi đến đúng ngày đáo hạn.

Gửi 3 tháng: Lãi có thể thấp hơn nhưng đổi lại là sự linh hoạt

Kỳ hạn 3 tháng phù hợp với những người chưa có kế hoạch tài chính quá dài hoặc biết rằng trong vài tháng tới mình có thể cần dùng đến tiền.

Chẳng hạn, bạn có 100 triệu đồng đang tạm thời chưa sử dụng nhưng dự kiến cuối năm sẽ phải đóng học phí cho con, sửa nhà, mua xe hoặc chuẩn bị một khoản tiền cho công việc. Trong trường hợp này, cố gửi 12 tháng chỉ để lấy mức lãi suất cao hơn có thể không phải quyết định tối ưu.

Ưu điểm lớn nhất của kỳ hạn 3 tháng là vòng quay tiền nhanh. Sau mỗi 3 tháng, người gửi có thể xem lại nhu cầu tài chính của mình, kiểm tra mặt bằng lãi suất mới rồi quyết định gửi tiếp hoặc rút ra sử dụng.

Điểm hạn chế là lãi suất kỳ hạn ngắn thường thấp hơn kỳ hạn dài. Ngoài ra, nếu lãi suất thị trường giảm trong thời gian tới, đến lúc đáo hạn người gửi có thể phải tái gửi với mức lãi thấp hơn trước.

Vì vậy, kỳ hạn 3 tháng phù hợp hơn với người ưu tiên tính linh hoạt hơn là tối đa hóa tiền lãi.

Gửi 6 tháng: Khoảng giữa dễ lựa chọn với nhiều người

Nếu 3 tháng bị cho là quá ngắn còn 12 tháng lại khiến bạn cảm thấy tiền bị “khóa” quá lâu, kỳ hạn 6 tháng có thể là phương án cân bằng.

Với 100 triệu đồng chưa có nhu cầu sử dụng trong nửa năm tới, gửi 6 tháng giúp người gửi thường nhận được mức lãi tốt hơn kỳ hạn ngắn nhưng vẫn không phải cam kết quá dài.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người có kế hoạch tài chính theo từng nửa năm. Sau 6 tháng, bạn có thể đánh giá lại tình hình thu nhập, chi tiêu, lãi suất thị trường cũng như những khoản tiền lớn sắp phát sinh.

Kỳ hạn này đặc biệt hữu ích với người vẫn muốn giữ khả năng xoay xở tương đối nhanh. Nếu có biến động về công việc hoặc gia đình, việc chờ thêm vài tháng để khoản tiền đáo hạn thường dễ chịu hơn so với việc đã gửi trọn một năm.

Dĩ nhiên, mức lãi của kỳ hạn 6 tháng vẫn có thể thấp hơn 12 tháng. Nhưng phần chênh lệch đó cần được đặt cạnh “giá trị của sự linh hoạt”, thay vì chỉ nhìn vào số tiền lãi tuyệt đối.

Gửi 12 tháng: Phù hợp khi chắc chắn đây là tiền nhàn rỗi

Kỳ hạn 12 tháng thường hấp dẫn những người muốn gửi tiền rồi gần như không phải bận tâm trong một năm.

Nếu 100 triệu đồng thực sự là tiền nhàn rỗi, bạn đã có quỹ dự phòng riêng và gần như chắc chắn không cần dùng đến khoản tiền này trong 12 tháng tới, gửi dài hạn có thể là lựa chọn hợp lý.

Lợi thế là người gửi có thể cố định mức lãi suất ngay từ đầu trong cả kỳ hạn. Điều này có lợi nếu sau đó mặt bằng lãi suất giảm. Thay vì cứ vài tháng phải gửi lại với mức lãi mới, khoản tiền của bạn vẫn được hưởng mức lãi đã thỏa thuận ban đầu cho đến ngày đáo hạn.

Tuy nhiên, nhược điểm cũng rất rõ: 12 tháng là khoảng thời gian đủ dài để nhiều kế hoạch bất ngờ xuất hiện.

Nếu giữa kỳ bạn cần tiền gấp và phải tất toán trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm, khoản tiền đó thường chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn theo quy định của ngân hàng và điều khoản sản phẩm. Khi đó, phần chênh lệch lãi suất mà bạn kỳ vọng ban đầu có thể gần như mất đi