Chính thức khai mạc Sóng Festival 2026 tại Hà Nội: 31 ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế tham gia

Chiều tối ngày 24/10/2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Thủ đô Hà Nội) Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 chính thức khai mạc sự kiện chính Sóng Festival với thông điệp "Chạm số – Sống xanh". Đây là hoạt động điểm nhấn của chiến dịch Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sóng Festival là lễ hội thanh toán số – công nghệ – giải trí dành cho người dân và giới trẻ, nơi 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán số (thẻ, mã QR, ví điện tử, sinh trắc học), không sử dụng tiền mặt. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10/2026 tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội từ 09h30 ngày 24/10 – 22h00 ngày 25/10, với sự tham gia của 31 ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế cùng gần 70 gian hàng thuộc các lĩnh vực: ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ, giáo dục…

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ và mua sắm không sử dụng tiền mặt, người tham dự được trực tiếp chạm – trải nghiệm – thanh toán qua các giải pháp thanh toán số của ngân hàng và đối tác công nghệ, đồng thời nhận nhiều ưu đãi khi chi tiêu không dùng tiền mặt ngay tại lễ hội. Sân khấu Sóng Festival hoạt động xuyên suốt hai ngày với các tiết mục văn nghệ của sinh viên, nghệ sĩ khách mời và phần trình diễn của nhà tài trợ. Ban Tổ chức dành 5.000 phần quà top-up 50.000 đồng trực tiếp vào tài khoản người tham dự, khuyến khích trải nghiệm thanh toán không tiền mặt ngay tại sự kiện. Toàn bộ gian hàng được thiết kế với ngôn ngữ trực quan, màu sắc trẻ trung, sản phẩm đa dạng như sách, trà sữa, cà phê, mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện, đồ tiêu dùng và ưu đãi đặc biệt từ các đơn vị tham gia.

Với thông điệp "Chạm số – Sống xanh", Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống hiện đại, văn minh: mỗi cú chạm thanh toán số không chỉ mang lại sự nhanh chóng, minh bạch, an toàn mà còn góp phần giảm sử dụng tiền mặt, hướng tới thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2" – điểm nhấn của Sóng Festival 2026

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2" diễn ra vào tối 25/10/2026 từ 20h00–22h00, đón khách từ 19h00, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến như Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng các khách mời. Âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn sôi động hứa hẹn khuấy động không gian đi bộ Trần Nhân Tông, tạo nên hành trình cảm xúc nơi âm nhạc chạm cảm xúc, công nghệ chạm nhịp sống.

Lễ hội còn có sự góp mặt của Đại sứ chương trình – Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong các màn trình diễn thời trang được đầu tư công phu trong đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2".

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong – Đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết, sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thanh toán số Việt Nam bước sang năm thứ 6 với hai dấu mốc đặc biệt: chính thức mang tên gọi mới và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng, giữa lòng Thủ đô. Ban tổ chức chọn phố đi bộ Trần Nhân Tông để mở rộng cánh cửa chương trình đến với đông đảo người dân, từ học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh đến du khách trong nước và quốc tế. Một người chưa quen thanh toán bằng mã QR có thể được hướng dẫn ngay tại gian hàng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng

Những con số đáng chú ý về thanh toán không tiền mặt

Thông tin tại sự kiện, Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết thêm, thói quen thanh toán đang thay đổi nhanh hơn chúng ta hình dung. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp nối hành trình của Ngày Thẻ Việt Nam với phạm vi rộng mở hơn, từ thẻ ngân hàng, mã QR đến những giải pháp mới, trong đó an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng luôn được đặt lên hàng đầu.

"Chủ đề "Chạm số - Sống xanh" gửi gắm mong muốn về một lối sống hiện đại, tiện lợi và quan tâm hơn đến môi trường. Với gần 70 gian hàng cùng 31 ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính và doanh nghiệp tham gia, chúng tôi mong người dân nhận được những trải nghiệm thiết thực: biết dùng một phương thức thanh toán mới, thêm một kỹ năng phòng tránh rủi ro khi giao dịch. Mỗi cú chạm không chỉ là một giao dịch tiện lợi, an toàn mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và lối sống xanh, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước và NAPAS trong vai trò truyền thông, kết nối và lan tỏa" - ông phát biểu tại buổi khai mạc Sóng Festival.

Ông Nguyễn Quang Minh

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS, Phó Trưởng BTC trong khi đó chia sẻ, thanh toán số đang ngày càng trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, mang lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Không chỉ ở trong nước, thanh toán số đang mở rộng phạm vi xuyên biên giới. Chỉ với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi thanh toán tại Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý

"Đồng hành cùng báo Tiền Phong từ mùa đầu tiên của Ngày thẻ Việt Nam, nay là Ngày thanh toán số Việt Nam, NAPAS tự hào khi chương trình ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, mang đến những trải nghiệm thực tế và củng cố niềm tin của người dân đối với các phương thức thanh toán số. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng thói quen thanh toán số trong cộng đồng".

Theo Ban tổ chức, sau 5 mùa, Ngày thẻ Việt Nam đã ủng hộ kinh phí khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, trao tặng 5 phòng học máy tính với gần 100 máy tính, hàng chục suất học bổng và hàng trăm phần quà cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tiếp nối hoạt động cộng đồng ý nghĩa đó, Ban Tổ chức hy vọng các đơn vị, tổ chức và cộng đồng chung tay huy động nguồn lực để tiếp tục trao tặng phòng học máy tính cho trẻ em khó khăn.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 bao gồm chuỗi hoạt động: Họp báo phát động: 8h00 ngày 08/10/2026. Hội thảo chuyên đề: "Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số", 8h30 ngày 14/10/2026, Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội. Tọa đàm/hoạt động dành cho sinh viên: Ngày 12/10/2026 tại Học viện Ngân hàng Sóng Festival: ngày 24–25/10/2026 tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội – lễ hội mua sắm và giải trí "không tiền mặt", nơi các giao dịch được thực hiện bằng thẻ, QR, ví điện tử, sinh trắc học; có các gian hàng ngân hàng, merchant, ẩm thực OCOP, khu trải nghiệm công nghệ thanh toán số. Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2" - Sự kiện âm nhạc của giới trẻ trong không gian công nghệ. Chiến dịch Mega Sale 2026 - Loạt ưu đãi thanh toán không tiền mặt, phối hợp cùng hệ sinh thái đối tác thương mại điện tử, bán lẻ, ẩm thực, giải trí.



