Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất vừa được áp dụng

Bắt đầu từ tháng 10/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp có thể lập tài khoản an sinh trên VNeID, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền theo Nghị định 320 của Chính Phủ.

Theo đó, tài khoản liên kết phải chính chủ, thông tin trùng khớp với danh tính điện tử và mỗi người chỉ được liên kết một phương tiện thanh toán.

Cơ quan nhà nước sẽ chi trả lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp từ ngân sách, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản hưởng an sinh trên VNeID.

Để đăng ký, người dân dùng VNeID mức độ 2 và làm theo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây. Kết quả đăng ký sẽ được thông báo trên VNeID.

Người chưa đăng ký hoặc không có ủy quyền vẫn được nhận tiền bằng các hình thức khác theo quy định.

Các bước tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID:

Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Bước 1: Truy cập chức năng tích hợp

Người dùng đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ → Tích hợp giấy tờ → Tạo mới yêu cầu .

Sau đó, tại phần lựa chọn loại thông tin cần tích hợp, chọn Tài khoản thanh toán .

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

Tại màn hình nhập thông tin tích hợp, người dùng lựa chọn nhà cung cấp, sau đó nhập số tài khoản/thẻ/ví.

Kiểm tra lại thông tin vừa khai báo và tích vào ô "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng" .

Đây là bước người dùng cần đặc biệt chú ý, bởi thông tin tài khoản được nhập sẽ được hệ thống gửi đi tra cứu. Vì vậy, nên kiểm tra kỹ nhà cung cấp và số tài khoản, thẻ hoặc ví trước khi xác nhận.

Bước 3: Gửi yêu cầu

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng chọn Gửi yêu cầu .

Khi màn hình thông báo gửi yêu cầu thành công xuất hiện, người dùng có thể chọn Tích hợp thêm thông tin khác nếu muốn tiếp tục bổ sung giấy tờ, thông tin khác hoặc chọn Quay về để trở lại màn hình tích hợp.

Yêu cầu sau đó được hệ thống gửi đi tra cứu. Khi tra cứu thành công, kết quả phê duyệt sẽ hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Bước 4: Kiểm tra tài khoản đã tích hợp

Sau khi thông tin được tích hợp thành công, người dùng vào Ví giấy tờ → Tài khoản thanh toán .

Ứng dụng yêu cầu xác thực bằng passcode hoặc vân tay, khuôn mặt tùy theo phương thức xác thực đã được thiết lập trên thiết bị. Sau khi xác thực, danh sách tài khoản thanh toán đã tích hợp sẽ hiển thị để người dùng kiểm tra.

Các bước kiểm tra thông tin tài khoản đã tích hợp trên VNeID (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Có thể dùng tài khoản đã tích hợp để nhận an sinh xã hội

Một tiện ích khác là người dân có thể lựa chọn tài khoản thanh toán đã tích hợp trên VNeID làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Chọn tài khoản đã tích hợp để hưởng An sinh xã hội trên VNeID (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Để thực hiện, người dùng vào Ví giấy tờ → Tài khoản thanh toán.

Trong danh sách tài khoản đã tích hợp, chọn tài khoản muốn sử dụng rồi nhấn "Chọn làm TK hưởng ASXH" .

Ngoài cách này, người dùng có thể nhấn nút tùy chỉnh thông tin, sau đó chọn Liên kết tài khoản hưởng ASXH .

Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Người dùng chọn Xác nhận , sau đó xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt. Khi thao tác thành công, tài khoản vừa chọn được đánh dấu là Tài khoản hưởng ASXH.