Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất vừa được áp dụng

| | Sống

Việc tích hợp tài khoản thanh toán vào ứng dụng VNeID giúp người dân dễ dàng thực hiện giao dịch và nhận an sinh xã hội, dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách thức tích hợp.

Bắt đầu từ tháng 10/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp có thể lập tài khoản an sinh trên VNeID, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền theo Nghị định 320 của Chính Phủ.

Theo đó, tài khoản liên kết phải chính chủ, thông tin trùng khớp với danh tính điện tử và mỗi người chỉ được liên kết một phương tiện thanh toán.

Cơ quan nhà nước sẽ chi trả lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp từ ngân sách, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản hưởng an sinh trên VNeID.

Để đăng ký, người dân dùng VNeID mức độ 2 và làm theo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây. Kết quả đăng ký sẽ được thông báo trên VNeID.

Người chưa đăng ký hoặc không có ủy quyền vẫn được nhận tiền bằng các hình thức khác theo quy định.

Các bước tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID:

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất vừa được áp dụng - Ảnh 1.

Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Bước 1: Truy cập chức năng tích hợp

Người dùng đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ → Tích hợp giấy tờ → Tạo mới yêu cầu .

Sau đó, tại phần lựa chọn loại thông tin cần tích hợp, chọn Tài khoản thanh toán .

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

Tại màn hình nhập thông tin tích hợp, người dùng lựa chọn nhà cung cấp, sau đó nhập số tài khoản/thẻ/ví.

Kiểm tra lại thông tin vừa khai báo và tích vào ô "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng" .

Đây là bước người dùng cần đặc biệt chú ý, bởi thông tin tài khoản được nhập sẽ được hệ thống gửi đi tra cứu. Vì vậy, nên kiểm tra kỹ nhà cung cấp và số tài khoản, thẻ hoặc ví trước khi xác nhận.

Bước 3: Gửi yêu cầu

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng chọn Gửi yêu cầu .

Khi màn hình thông báo gửi yêu cầu thành công xuất hiện, người dùng có thể chọn Tích hợp thêm thông tin khác nếu muốn tiếp tục bổ sung giấy tờ, thông tin khác hoặc chọn Quay về để trở lại màn hình tích hợp.

Yêu cầu sau đó được hệ thống gửi đi tra cứu. Khi tra cứu thành công, kết quả phê duyệt sẽ hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Bước 4: Kiểm tra tài khoản đã tích hợp

Sau khi thông tin được tích hợp thành công, người dùng vào Ví giấy tờ → Tài khoản thanh toán .

Ứng dụng yêu cầu xác thực bằng passcode hoặc vân tay, khuôn mặt tùy theo phương thức xác thực đã được thiết lập trên thiết bị. Sau khi xác thực, danh sách tài khoản thanh toán đã tích hợp sẽ hiển thị để người dùng kiểm tra.

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất vừa được áp dụng - Ảnh 2.

Các bước kiểm tra thông tin tài khoản đã tích hợp trên VNeID (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Có thể dùng tài khoản đã tích hợp để nhận an sinh xã hội

Một tiện ích khác là người dân có thể lựa chọn tài khoản thanh toán đã tích hợp trên VNeID làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất vừa được áp dụng - Ảnh 3.

Chọn tài khoản đã tích hợp để hưởng An sinh xã hội trên VNeID (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Để thực hiện, người dùng vào Ví giấy tờ → Tài khoản thanh toán.

Trong danh sách tài khoản đã tích hợp, chọn tài khoản muốn sử dụng rồi nhấn "Chọn làm TK hưởng ASXH" .

Ngoài cách này, người dùng có thể nhấn nút tùy chỉnh thông tin, sau đó chọn Liên kết tài khoản hưởng ASXH .

Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Người dùng chọn Xác nhận , sau đó xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt. Khi thao tác thành công, tài khoản vừa chọn được đánh dấu là Tài khoản hưởng ASXH.

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất vừa được áp dụng - Ảnh 4.

Tùy chọn tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Người dân cũng có thể kiểm tra thông tin này từ màn hình chính VNeID bằng cách vào nhóm dịch vụ An sinh xã hội → Tài khoản hưởng ASXH . Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp.

Có thể hủy tích hợp khi không còn nhu cầu

VNeID cũng cho phép người dân chủ động hủy thông tin tài khoản thanh toán đã tích hợp.

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất vừa được áp dụng - Ảnh 5.

Các bước hủy tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tại màn hình Tài khoản thanh toán, chọn nút tùy chỉnh thông tin của tài khoản cần xóa, sau đó nhấn Hủy tích hợp thông tin .

Tiếp theo, người dùng chọn Xác nhận và thực hiện xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt. Hoàn tất thao tác, tài khoản sẽ được xóa khỏi danh sách tài khoản thanh toán trên VNeID.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh/Trang thông tin điện tử phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý quy định khấu trừ lương mới nhất

Theo Duy Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 105 tỷ đồng/năm, đang tuyển giảng viên thu nhập tới 115 triệu/tháng, “tặng” ngay 350 triệu nếu đủ điều kiện sau

Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 105 tỷ đồng/năm, đang tuyển giảng viên thu nhập tới 115 triệu/tháng, “tặng” ngay 350 triệu nếu đủ điều kiện sau Nổi bật

Dự báo thời tiết 27/10: Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng hứng mưa lớn kéo dài nhiều ngày

Dự báo thời tiết 27/10: Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng hứng mưa lớn kéo dài nhiều ngày Nổi bật

Từ 1/11, gia đình có con nhỏ chú ý quy định mới để không bỏ lỡ quyền lợi

Từ 1/11, gia đình có con nhỏ chú ý quy định mới để không bỏ lỡ quyền lợi

08:01 , 27/10/2026
W Signature đạt WELL Coworking Rating, dấu mốc mới của coworking Việt Nam

W Signature đạt WELL Coworking Rating, dấu mốc mới của coworking Việt Nam

08:00 , 27/10/2026
Những tính năng thiết thực cần có ở bình nước nóng

Những tính năng thiết thực cần có ở bình nước nóng

08:00 , 27/10/2026
Sẵn sàng cho Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya

Sẵn sàng cho Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya

07:59 , 27/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên