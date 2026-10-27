Một số bệnh không nên sử dụng gừng: 8 nhóm đối tượng cần cẩn trọng

Gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc giảm buồn nôn, chống viêm đến hỗ trợ tiêu hóa. Chính vì những công dụng này mà nhiều người có xu hướng lạm dụng gừng như một phương thuốc tự nhiên cho mọi vấn đề. Thế nhưng, việc sử dụng gừng với lượng lớn hoặc dùng các chế phẩm bổ sung chứa chiết xuất gừng không đúng cách có thể gây ra tác dụng phụ hoặc tương tác với thuốc không mong muốn.

Gừng và những lợi ích bất ngờ: Vì sao cần biết các bệnh không nên sử dụng gừng?

Gừng (Zingiber officinale) chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol và shogaol, mang lại đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và tác động đến một số chức năng sinh lý. Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả của gừng trong việc giảm triệu chứng buồn nôn do ốm nghén, say tàu xe hoặc sau phẫu thuật. Ngoài ra, gừng còn hỗ trợ giảm đau cơ, viêm khớp và cải thiện các triệu chứng khó tiêu.

Tìm hiểu bệnh không nên sử dụng gừng giúp bạn thận trọng hơn khi dùng gừng hỗ trợ sức khỏe

Tuy nhiên, việc dùng gừng với lượng lớn hoặc sử dụng các chế phẩm bổ sung chứa chiết xuất gừng có thể gây tác dụng không mong muốn, tiềm ẩn nguy cơ tương tác với một số loại thuốc. Một số nghiên cứu còn ghi nhận gừng có thể ảnh hưởng đến đường huyết, huyết áp hoặc quá trình đông máu.

Những bệnh không nên sử dụng gừng để tránh rủi ro sức khỏe

Mặc dù lành tính, gừng có thể trở thành yếu tố gây hại nếu được sử dụng cho các nhóm đối tượng dưới đây. Việc nắm rõ thông tin này giúp bạn và gia đình chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Người đang sốt cao

Gừng có tính nhiệt, có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Khi một người đang sốt cao, đặc biệt là do nhiễm trùng, việc dùng gừng có thể khiến thân nhiệt tăng cao hơn, làm tình trạng trở nên trầm trọng và khó kiểm soát. Khi bị sốt cao, người bệnh nên chú ý bù dịch phù hợp, theo dõi diễn biến triệu chứng và sử dụng thuốc hạ sốt khi có chỉ định phù hợp. Cần đi khám sớm nếu sốt kéo dài hoặc tình trạng xấu đi.

Bệnh nhân huyết áp cao

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ hạ huyết áp, điều này có vẻ là một lợi ích. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đang sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, việc dùng thêm gừng có thể gây ra tác dụng cộng hưởng, khiến huyết áp giảm xuống quá thấp, gây chóng mặt, ngất xỉu và các biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, bệnh nhân huyết áp cao cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng gừng.

Người bị rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể ảnh hưởng đến chức năng tiểu cầu. Do đó, chế phẩm bổ sung gừng có thể tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ở một số đối tượng, đặc biệt là người mắc rối loạn chảy máu hoặc đang sử dụng thuốc chống đông, thuốc kháng kết tập tiểu cầu. Người đang dùng warfarin, aspirin hoặc các thuốc ảnh hưởng đến đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng chế phẩm bổ sung gừng, nhất là khi chuẩn bị phẫu thuật hoặc thực hiện thủ thuật có nguy cơ chảy máu.

Phụ nữ mang thai giai đoạn cuối hoặc có tiền sử sảy thai

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, một lượng nhỏ gừng có thể giúp giảm ốm nghén. Tuy nhiên, trong những tháng cuối, việc dùng gừng với liều lượng cao có thể làm tăng nguy cơ co thắt tử cung và xuất huyết, ảnh hưởng đến an toàn của cả mẹ và bé. Phụ nữ có tiền sử sảy thai, dọa sảy thai hoặc các biến chứng thai kỳ khác không nên tự ý dùng gừng thay thế thuốc điều trị buồn nôn do thai kỳ.

Bà bầu dùng gừng liều cao có thể tăng nguy cơ chảy máu và co thắt tử cung

Người bị sỏi mật

Người mắc sỏi mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm bổ sung gừng liều cao, do dữ liệu về tính an toàn ở nhóm này còn hạn chế.

Bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng

Mặc dù gừng có thể giúp giảm khó tiêu, nhưng với những người đang có vết loét ở niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng, tính cay nóng của gừng có thể gây kích ứng. Việc tiêu thụ gừng, đặc biệt là gừng tươi, có thể làm khó chịu vùng bụng hoặc kích ứng đường tiêu hóa ở một số người.

Người mắc bệnh trĩ

Tương tự như viêm loét dạ dày, tính nóng của gừng có thể làm tình trạng bệnh trĩ trở nên tồi tệ hơn. Gừng có thể gây kích ứng vùng hậu môn và làm tăng nguy cơ chảy máu từ các búi trĩ. Do đó, người bệnh trĩ nên hạn chế việc sử dụng gừng trong chế độ ăn uống.

Bệnh nhân tiểu đường

Gừng có khả năng làm giảm lượng đường trong máu. Đây có thể là một tin tốt, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cho những bệnh nhân đang điều trị tiểu đường bằng thuốc hoặc insulin. Sự kết hợp này có thể khiến đường huyết giảm xuống mức quá thấp (hạ đường huyết). Cần thận trọng khi dùng các sản phẩm bổ sung gừng với liều cao do khả năng ảnh hưởng đến đường huyết và nguy cơ tương tác thuốc chưa được xác định đầy đủ. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này, tiếp tục theo dõi đường huyết theo hướng dẫn và không tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc điều trị.

Tác dụng phụ của gừng khi dùng sai cách hoặc quá liều

Ngay cả với người khỏe mạnh, việc tiêu thụ quá nhiều gừng (thường là trên 5 gram mỗi ngày) cũng có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ợ nóng, tiêu chảy, đầy hơi và cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Dùng quá nhiều gừng có thể gây ợ nóng, tiêu chảy và khó chịu ở dạ dày

Một số người có thể bị dị ứng với gừng, biểu hiện qua phát ban trên da hoặc khó chịu ở miệng. Lạm dụng gừng trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh trung ương. Do đó, nguyên tắc “vừa đủ” luôn là kim chỉ nam an toàn khi sử dụng bất kỳ loại thảo dược nào, kể cả gừng.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng gừng và lời khuyên từ chuyên gia y tế

Để đảm bảo an toàn, điều quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi bắt đầu sử dụng gừng như một liệu pháp hỗ trợ, đặc biệt nếu bạn thuộc các nhóm đối tượng kể trên. Chuyên gia y tế sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp dựa trên tình trạng sức khỏe và các loại thuốc bạn đang dùng.

Không tự ý dùng gừng để thay thế các phương pháp điều trị y tế đã được chỉ định. Hãy xem gừng như một loại gia vị hoặc một biện pháp hỗ trợ tạm thời với liều lượng hợp lý. Tóm lại, tham khảo ý kiến chuyên gia về danh sách các bệnh không nên sử dụng gừng là điều cần thiết trước khi bạn quyết định dùng gừng với mục đích trị liệu.

Gừng là nguyên liệu tự nhiên mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách và phù hợp với từng đối tượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng gừng một cách an toàn, đặc biệt là những người có bệnh lý nền hoặc đang dùng một số loại thuốc điều trị. Vì vậy, việc tìm hiểu các bệnh không nên sử dụng gừng cùng những trường hợp cần thận trọng là điều cần thiết để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy sử dụng gừng với lượng phù hợp và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết để đảm bảo an toàn và phát huy những lợi ích của loại thảo dược này.