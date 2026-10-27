ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trước đó chưa ghi nhận bệnh lý nền.

Người này khởi phát sốt cao, đau tức bụng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, nam thanh niên xuất hiện thêm tình trạng đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi.

Sau khi đến cơ sở y tế gần nhà, nam thanh niên được chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, người bệnh mệt nhiều, kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp. Các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản, cho thở máy trước khi chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Dù được thở máy với nồng độ oxy 100%, SpO₂ chỉ đạt khoảng 80%. Nhịp tim nhanh 120-140 lần/phút, huyết áp ở mức 80/40 mmHg dù đang sử dụng thuốc vận mạch. Người bệnh tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi.

Sốt cao vài ngày do sốt xuất huyết, nam thanh niên 23 tuổi suy hô hấp nguy kịch (Ảnh: BVCC)

Kết quả xét nghiệm xác định Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), theo dõi nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Theo BS Phúc, đây là trường hợp sốt xuất huyết diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở người trẻ tuổi, không có bệnh lý nền, với tình trạng sốc và tổn thương phổi nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước tình trạng oxy máu không cải thiện dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi khí.

Bệnh nhân đồng thời được điều trị bằng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực khác. Các bác sĩ theo dõi sát huyết động, đông máu, chức năng thận và những cơ quan bị ảnh hưởng.

Sau quá trình điều trị chuyên sâu, tình trạng oxy hóa máu và huyết động của người bệnh từng bước cải thiện. Đến ngày 26/10, bệnh nhân đã được rút ECMO và ống nội khí quản, tỉnh táo trở lại. Đây là dấu hiệu tích cực sau 13 ngày hồi sức, song người bệnh vẫn cần được theo dõi trước khi xuất viện.

Sốt xuất huyết tấn công người trẻ khỏe mạnh

Theo BS Phúc, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả người trẻ khỏe mạnh, không có bệnh nền. Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.

Phần lớn người mắc sốt xuất huyết có thể hồi phục, nhưng một số trường hợp diễn biến nặng do thoát huyết tương, gây sốc, xuất huyết nghiêm trọng và tổn thương các cơ quan.

Đáng lưu ý, giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm sốt hoặc vừa hết sốt. Đây là thời điểm có thể xảy ra thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm tiểu cầu và sốc. Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với đã khỏi bệnh.

Từ trường hợp trên, BS Phúc khuyến cáo người dân không chủ quan khi sốt cao kéo dài, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, mệt lả, vật vã, lừ đừ, chảy máu bất thường, tiểu ít hoặc khó thở.

Khi có những biểu hiện này, cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời. Người nghi mắc sốt xuất huyết không nên tự ý truyền dịch tại nhà hoặc sử dụng aspirin, ibuprofen và các thuốc chống viêm không steroid khác do nguy cơ làm tăng xuất huyết. Việc bù dịch, sử dụng thuốc hạ sốt và theo dõi xét nghiệm cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.