Trung Quốc mất gần 3 năm, Mỹ hơn 2 năm, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành siêu công trình rộng hơn 150.000 m², dùng 12.000 tấn kết cấu mái thép trong chưa đầy 2 năm: Ngay năm sau đi vào vận hành

Trên thế giới, những trung tâm hội nghị và triển lãm quy mô hàng trăm nghìn mét vuông thường đòi hỏi thời gian thi công đáng kể, đặc biệt với các hạng mục kết cấu thép vượt nhịp lớn, không gian không cột và hệ thống kỹ thuật phức tạp.

Một ví dụ là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc). Theo Tập đoàn xây dựng Bouygues Construction, giai đoạn II của công trình được triển khai từ năm 1995 đến năm 1997, hoàn thành sau 29 tháng.

Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 166.000 m², được xây dựng trên khu đất lấn biển rộng 7 ha. Điểm nhấn kiến trúc là hệ mái cong hình cánh chim rộng khoảng 40.000 m², sử dụng 9.000 tấm mái được thiết kế và điều chỉnh riêng. Theo đơn vị thiết kế SOM, công trình có kết cấu vượt nhịp không cột lên tới 80 m.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh SCMP)

Tại Mỹ, khu mở rộng West Hall thuộc Trung tâm Hội nghị Las Vegas cũng là một công trình có quy mô đáng chú ý. Theo Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Mỹ (ASCE), dự án mở rộng rộng khoảng 1,4 triệu feet vuông, tương đương 130.000 m², được lên kế hoạch thi công trong khoảng 27 tháng, trong đó riêng phần kết cấu chiếm khoảng 15 tháng.

Thông tin từ Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA) cho biết công trình bắt đầu xây dựng tháng 9/2018 và hoàn thành giai đoạn xây dựng vào tháng 12/2020, trước khi đón các sự kiện lớn trong năm 2021.

Hai trường hợp trên cho thấy quy mô và thời gian triển khai của những công trình hội nghị, triển lãm quốc tế. Tuy nhiên, mỗi dự án có điều kiện xây dựng, thiết kế và phạm vi công việc khác nhau.

Ảnh Vegas Means Business

Tại Việt Nam, một công trình cùng loại đang được đẩy nhanh tiến độ ở Phú Quốc, với mục tiêu hoàn thành trong chưa đầy hai năm kể từ khi triển khai xây dựng.

Siêu công trình hơn 150.000 m² với 12.000 tấn kết cấu mái thép

Công trình được nhắc đến là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nằm bên bờ biển phía Nam Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², gồm một tầng hầm, ba tầng nổi và tầng tum kỹ thuật.

Nhìn từ khu vực Cầu Hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn, công trình nổi bật với hệ mái khổng lồ uốn lượn như những lớp sóng nối tiếp nhau. Thiết kế lấy cảm hứng từ biển cả và đời sống làng chài, kết hợp những đường cong mềm mại với hệ kính mặt ngoài, tạo nên dấu ấn kiến trúc riêng bên bờ biển Phú Quốc.

Trung tâm hội nghị nổi bật bên bờ biển Phú Quốc khi cùng loạt công trình như Cầu Hôn (Ảnh Chủ đầu tư)

Một trong những hạng mục đặc biệt nhất là hệ mái thép có tổng khối lượng kết cấu khoảng 12.000 tấn, được chia thành 13 nhịp lớn. Các cấu kiện được lắp dựng theo hình dạng kiến trúc phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình ghép nối, căn chỉnh và thi công trên cao.

Không chỉ gây chú ý bởi hệ mái, công trình còn sở hữu không gian ballroom chính rộng tới 11.050 m², sử dụng kết cấu vượt nhịp 81 m mà không bố trí cột ở giữa.

Theo định hướng thiết kế, đây được kỳ vọng trở thành một trong những ballroom không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Không gian rộng, liền mạch cho phép tổ chức các hội nghị, triển lãm, yến tiệc và sự kiện quốc tế với hàng nghìn người tham dự.

Bên cạnh đó, tầng hai của trung tâm được bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt, trong khi tầng ba có ballroom khoảng 3.000 m² dành cho các phiên họp chính thức. Liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng APEC với sức chứa 4.030 chỗ ngồi. Công trình lấy cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, nổi bật với 50 cột trụ mang ý nghĩa biểu tượng cho 50 người con theo cha Rồng xuống biển.

Hai công trình được kỳ vọng hình thành một tổ hợp hội nghị, văn hóa và sự kiện quốc tế mới tại đảo Ngọc.

Trung tâm hội nghị nằm ngay cạnh nhà hát (Ảnh Chủ đầu tư)

Hoàn thành toàn bộ kết cấu thép, hướng tới vận hành năm 2027

Đáng chú ý, sau khoảng một năm thi công, hình hài kiến trúc chính của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hiện rõ.

Tiến độ đến ngày 23/10/2026, công trình đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn mái. Đặc biệt, 13/13 nhịp mái thép đã được lắp dựng, đánh dấu bước chuyển từ thi công kết cấu sang hoàn thiện kiến trúc và trang thiết bị.

Tại khu vực đại sảnh, hệ thống thang cuốn đã được lắp đặt và chạy thử. Các tổ đội tiếp tục hoàn thiện mặt dựng, ốp lát, trần, hệ thống cơ điện và nội thất bên trong. Theo kế hoạch, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hướng tới hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thành nội thất trước ngày 31/3/2027, sau đó tiến hành nghiệm thu, vận hành thử để sẵn sàng phục vụ các sự kiện trong năm 2027.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cam kết hoàn thành 21 công trình, dự án phục vụ APEC trước ngày 30/6/2027.

Phấn mái đã dần thành hình hoàn chỉnh (Ảnh Chủ đầu tư)

Bên trong trung tâm phối cảnh và thực tế hiện tại (Ảnh Chủ đầu tư)

Như vậy, nếu đáp ứng kế hoạch, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc sẽ hoàn thành các hạng mục chính sau chưa đầy hai năm xây dựng và dự kiến được đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Không chỉ phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng, công trình còn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du lịch MICE – loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện, góp phần mở rộng khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn tại Phú Quốc.