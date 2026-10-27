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Miền Bắc sắp có không khí lạnh

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Miền Bắc sắp có không khí lạnh

Dự báo khoảng ngày 1, 2-11, các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (bao gồm cả Hà Nội) sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình khiến trời se lạnh vào đêm và sáng.

Miền Bắc sắp có không khí lạnh- Ảnh 1.

Khu vực Bắc Bộ sắp có không khí lạnh. Ảnh minh hoạ.

Ngày 27-10, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục chuỗi ngày nền nhiệt cao với thời tiết ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Tại Hà Nội, trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-32 độ C.

Dự báo ngày 28-10, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, trời nắng, ít mưa. Trong hai ngày 29, 30-10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Tuy nhiên nền nhiệt cao nhất vẫn trên 30 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến khoảng ngày 1, 2-11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Trong đợt không khí lạnh này, trời có khả năng chuyển lạnh ở các tỉnh, thành phố thuộc khu vực vùng núi, và se lạnh vào đêm và sáng ở khu vực đồng bằng (bao gồm cả thủ đô Hà Nội).

Sang tháng 11-2026, không khí lạnh duy trì hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có khả năng phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng vẫn lưu ý khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại trong các tháng chính của mùa Đông, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn, đặc biệt tại khu vực vùng núi cao phía Bắc.

Theo Trọng Tùng

Hà Nội Mới

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