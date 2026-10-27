Tìm người nhặt được 50 triệu đồng của chị Lâm Thị Thủy Tiên

Ngày 27/10, Công an phường Phước Bình (TP.Đồng Nai) phát thông báo truy tìm người nhặt được số tiền 50 triệu đồng của chị Lâm Thị Thủy Tiên.

Trước đó, chiều cùng ngày, chị Lâm Thị Thủy Tiên (Trú tại xã Phú Nghĩa) trên đoạn đường di chuyển từ phường Phước Long đến khu phố Long Điền, phường Phước Bình, không may đánh rơi số tiền 50 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, chị Lâm Thị Thủy Tiên đã đến Công an phường Phước Bình trình báo và đề nghị hỗ trợ thông báo, truy tìm tài sản bị đánh rơi.

Công an đề nghị ai nhặt được số tiền nêu trên hoặc có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ Công an phường Phước Bình để phối hợp xác minh, trao trả tài sản cho người bị mất. Số điện thoại Công an phường Phước Bình là 02713.705.113.