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Một trường đại học chi 550 triệu đồng để thu hút giáo sư

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Một trường đại học chi 550 triệu đồng để thu hút giáo sư

Trường đại học Sao Đỏ hỗ trợ một lần 550 triệu đồng với giáo sư, 450 triệu đồng với phó giáo sư và 350 triệu đồng với tiến sĩ về làm việc tại trường.

Trường đại học Sao Đỏ (Hải Phòng) vừa thông báo về việc thu hút, tuyển dụng giảng viên trình độ cao đối với người dự tuyển là giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ.

Trường tuyển giảng viên ở 21 ngành đào tạo, gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo; công nghệ dệt, may; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; kỹ thuật cơ điện tử; logistics và quản lý chuỗi cung ứng; kế toán; quản trị kinh doanh; thương mại điện tử; kinh tế số; tài chính - ngân hàng; luật; ngôn ngữ Anh; ngôn ngữ Trung Quốc; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; sư phạm Tiếng Trung Quốc; sư phạm công nghệ; toán ứng dụng.

Giảng viên sẽ làm việc tại trụ sở chính Trường đại học Sao Đỏ (thành phố Hải Phòng) và phân hiệu tại thành phố Hà Nội.

Ứng viên sau khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận và bố trí làm việc tại trường được hưởng tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm đối với người có trình độ tiến sĩ và các chế độ. Đặc biệt, được hưởng mức hỗ trợ thu hút một lần với chức danh giáo sư là 550 triệu đồng/người, với phó giáo sư là 450 triệu đồng, với tiến sĩ là 350 triệu đồng.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hỗ trợ thu hút một lần của Trường đại học Sao Đỏ đang ở mức cao so với các trường đại học trên cả nước đang tuyển dụng giảng viên.

Tại TP.HCM, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện chính sách thu hút nhân lực trình độ cao, hỗ trợ một lần 150 triệu đồng với tiến sĩ, 250 triệu đồng với phó giáo sư và 350 triệu đồng với giáo sư kèm cam kết làm việc tối thiểu 5 năm.

Tại ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), các nhà giáo, học giả có học hàm, học vị cao ứng tuyển và trở thành giảng viên, viên chức của trường sẽ nhận được mức hỗ trợ: giáo sư 500 triệu đồng/người; phó giáo sư 300 triệu đồng/người; tiến sĩ 150 triệu đồng/người.

Theo Đỗ Hợp ( Tiền Phong)

VTC News

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