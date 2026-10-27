3 loại trà bị liệt vào “danh sách hại gan”, thích đến đâu cũng phải kiềm chế

Ông Vương (tại Trung Quốc) vốn rất thích uống trà. Mỗi sáng thức dậy, ông đều pha một tách, sau bữa ăn lại uống thêm vài tách, lúc rảnh rỗi trên tay cũng luôn cầm chén trà. Ông cho rằng uống trà vừa giúp giải khát, vừa có lợi cho sức khỏe, tốt hơn nhiều so với uống các loại nước giải khát.

Thời gian trước, ông Vương nghe bạn bè giới thiệu một loại trà nhuận tràng, được quảng cáo là có thể làm sạch đường ruột và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nghĩ rằng tuổi tác đã cao, việc đại tiện không còn thuận lợi như trước, ông liền mua về uống hơn một tháng. Sau đó, ông lại mua vài gói trà thảo dược giá rẻ trên mạng, cho rằng những thứ có nguồn gốc tự nhiên chắc chắn sẽ an toàn hơn.

Cho đến một lần đi khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện các chỉ số chức năng gan của ông có dấu hiệu bất thường nên hỏi kỹ về chế độ ăn uống và tình hình sử dụng thuốc. Lúc này, ông Vương mới nhớ ra gần đây mình liên tục uống đủ loại trà, ngay cả những lá trà đã để rất lâu cũng không nỡ vứt đi.

Bác sĩ nhắc nhở rằng bản thân trà không gây hại cho gan, nhưng có một số loại trà thực sự không thể tùy tiện sử dụng. Vậy những loại trà nào có thể làm tăng gánh nặng cho gan? Trong sinh hoạt hằng ngày, nên uống trà như thế nào để yên tâm hơn?

Uống trà đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên, cần lưu ý chọn mua sản phẩm đảm bảo chất lượng. (Ảnh minh họa)

Cần thận trọng với 3 loại trà này, nhiều người vẫn đang uống

Trà được quảng cáo có tác dụng nhuận tràng, thải độc

Không ít người cứ bị táo bón là muốn dựa vào trà nhuận tràng để giải quyết vấn đề. Một số sản phẩm còn thu hút người tiêu dùng bằng những lời quảng cáo như “làm sạch ruột, thải độc” hay “loại bỏ dầu mỡ, giảm cân”.

Cần lưu ý rằng một số loại trà nhuận tràng có chứa các thành phần có tác dụng xổ. Sử dụng trong thời gian dài hoặc quá liều có thể gây đau bụng, tiêu chảy và rối loạn điện giải. Một số thành phần còn có thể gây tổn thương gan, mặc dù không phải ai sử dụng cũng gặp tình trạng này.

Gan chịu trách nhiệm chuyển hóa thuốc và nhiều loại hóa chất. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thành phần phức tạp có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Nếu thường xuyên bị táo bón, bạn có thể điều chỉnh chế độ ăn trước tiên, ăn nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, vận động phù hợp và bảo đảm uống đủ nước. Nếu tình trạng táo bón kéo dài không thuyên giảm hoặc đi kèm các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, sụt cân, cần đi khám kịp thời, không nên phụ thuộc vào trà nhuận tràng trong thời gian dài.

Trà thảo dược không rõ thành phần

Một số người cho rằng thảo dược có nguồn gốc từ thực vật tự nhiên nên chắc chắn không gây tác dụng phụ khi pha với nước uống. Quan niệm này không chính xác.

Một số loại thảo dược thực sự có giá trị sử dụng trong y học cổ truyền, nhưng có nguồn gốc tự nhiên không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Một số thành phần thực vật có thể gây tổn thương gan, trong khi những thành phần khác có thể tương tác với thuốc. Tình trạng sức khỏe của mỗi người, liều lượng sử dụng và thời gian uống cũng ảnh hưởng đến nguy cơ.

Đặc biệt, những người mắc bệnh gan mạn tính, bệnh thận, cũng như những người cần dùng thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ đường huyết và các loại thuốc khác trong thời gian dài càng không nên tùy tiện mua các loại trà dưỡng sinh không rõ thành phần.

Ông Vương đã tin vào quan niệm “hoàn toàn tự nhiên thì càng bồi bổ cơ thể” nên mới pha trộn nhiều loại trà không rõ nguồn gốc để uống. Đối với những sản phẩm như vậy, cách thận trọng nhất là tìm hiểu rõ thành phần và nguồn gốc trước khi sử dụng. Nếu có chứa thành phần dùng làm thuốc, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ, không tự ý sử dụng trong thời gian dài.

Một số loại thảo dược thực sự có giá trị sử dụng trong y học cổ truyền, nhưng có nguồn gốc tự nhiên không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. (Ảnh minh họa)

Trà đã bị nấm mốc

Một số người cao tuổi có thói quen sống tiết kiệm, dù trà đã để rất lâu cũng không nỡ vứt đi. Chỉ cần trà không có mùi lạ rõ rệt, họ vẫn cho rằng có thể tiếp tục pha uống.

Nếu trà xuất hiện các đốm mốc, mùi bất thường, bị ẩm và vón cục, bạn không nên tiếp tục uống. Cũng đừng cho rằng đem trà ra phơi nắng hoặc tráng nhiều lần bằng nước sôi là có thể loại bỏ nguy cơ.

Khi mua trà, không cần tích trữ quá nhiều trong một lần. Tốt nhất nên bảo quản trà ở nơi khô ráo, thoáng mát và kín. Nếu phát hiện trà đã biến chất, vứt bỏ sẽ yên tâm hơn.

Cần lưu ý điều gì khi uống trà?

Sau đó, ông Vương mới hiểu rằng vấn đề không nằm ở việc mình uống bao nhiêu tách trà thông thường, mà là ở chỗ ông không biết rõ mình đang uống loại trà nào.

Đối với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, uống trà thông thường với lượng vừa phải, có nguồn gốc đáng tin cậy và được bảo quản tốt thường không phải là điều đáng lo ngại quá mức.

Tuy nhiên, nếu đã mắc bệnh gan, bạn cần chú ý hơn. Đặc biệt, những người đang điều trị bệnh, có chức năng gan bất thường hoặc phải dùng thuốc dài ngày nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống các loại trà có chứa nhiều thành phần thảo dược.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng trà có chứa caffeine. Uống trà quá đậm hoặc quá muộn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, đồng thời khiến một số người gặp tình trạng hồi hộp, khó chịu ở dạ dày và các biểu hiện khác. Những người thường xuyên mất ngủ hoặc hồi hộp có thể giảm lượng trà đặc và cố gắng tránh uống trà ngay trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, trà không thể thay thế thuốc, cũng không thể dựa vào cái gọi là “trà thải độc” để làm sạch gan. Bản thân gan đã đảm nhiệm các chức năng chuyển hóa và giải độc. Điều thực sự cần làm là giảm lượng rượu bia tiêu thụ, tránh tùy tiện sử dụng thuốc và thực phẩm bổ sung, đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt điều độ.

Kết luận

Ông Vương đã ngừng sử dụng số trà nhuận tràng còn lại và các loại trà thảo dược không rõ thành phần, đồng thời không uống những lá trà cũ đã bị ẩm. Ông bắt đầu ăn uống điều độ, giảm uống rượu bia và tái kiểm tra chức năng gan theo lời khuyên của bác sĩ.

Sau đó, ông vẫn duy trì thói quen uống trà hằng ngày, nhưng chú ý hơn đến nguồn gốc và thành phần khi mua trà, không còn mù quáng tin vào những công dụng dưỡng sinh được quảng cáo.

Tóm lại, uống trà là một thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Không cần vì lo ngại trà gây hại gan mà hoàn toàn không uống, nhưng cũng đừng xem tất cả các loại trà đều là sản phẩm dưỡng sinh tốt cho sức khỏe. Nếu trong nhà vẫn còn trà không rõ nguồn gốc, trà bị ẩm hoặc biến chất, hãy xử lý sớm. Sức khỏe của cơ thể quan trọng hơn nhiều so với việc tiết kiệm vài gói trà.