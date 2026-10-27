Diện mạo hiện tại của người phụ nữ béo nhất thế giới từng nặng 353kg sau khi giảm được 200kg

Từng chạm mốc cân nặng kỷ lục lên tới 353kg, Charity Pierce (đến từ Cedar Rapids, Iowa, Mỹ) từng được mệnh danh là người phụ nữ béo nhất thế giới. Ẩn sau ngoại hình quá khổ ấy là một câu chuyện đau lòng về tâm lý và cuộc chiến giằng co giữa ranh giới sinh tử để giành lại cuộc sống bình thường.

Cân nặng quá khổ của người phụ nữ được cho là béo nhất thế giới

Mối nguy từ vết thương tâm lý tuổi thơ

Cơn nghiện ăn uống mất kiểm soát của Charity không tự nhiên xuất hiện. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải sống trong bi kịch gia đình khi liên tục chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ. Không tìm được chỗ dựa tinh thần, Charity dần coi thức ăn như một "liều thuốc an ủi" độc hại. Thói quen này kéo dài suốt nhiều thập kỷ, khiến cân nặng của cô tăng phi mã và biến cô trở thành "tù nhân" trong chính cơ thể mình.

Không chỉ đối mặt với mỡ thừa, Charity còn mắc chứng bệnh khiến chân trái sưng to khổng lồ. Việc di chuyển trở thành điều bất khả thi.

Charity bên con gái và bạn trai lúc trước

Bước ngoặt và những đợt phẫu thuật sinh tử

Động lực ban đầu để Charity quyết tâm giảm cân là ước mơ được cùng người bạn đời kém 17 tuổi, Tony Sauer, bước vào lễ đường. Đến năm 2014, nhận thấy tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng và khao khát được về gặp người mẹ đang hấp hối vì ung thư não, cô đã đồng ý tham gia chương trình thực tế My 600lb Life: Where Are They Now? của đài TLC.

Thời điểm đó, Charity vượt mức cân nặng tiêu chuẩn để phẫu thuật dạ dày tới gần 90kg. Tuy nhiên, Bác sĩ Younan Nowzaradan (tại Houston) đã tiếp nhận ca bệnh hy hữu này. Dưới sự hướng dẫn khắt khe, Charity đã nỗ lực giảm từ 353kg xuống còn 295kg trong 5 tháng – đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày xuống chỉ còn bằng kích thước một quả bóng chày.

Đáng buồn thay, sự nỗ lực ấy vẫn không kịp giúp cô gặp mẹ lần cuối. Bà đã qua đời trong lúc Charity đang trên giường bệnh hồi phục.

Hình ảnh của Charity trước và sau khi giảm cân

Đổ máu và nước mắt sau hành trình trút bỏ 200kg mỡ thừa

Sau ca phẫu thuật dạ dày, hành trình của Charity vẫn chưa dừng lại. Cô tiếp tục trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật nắn chỉnh cơ thể, bao gồm: Ca phẫu thuật cắt bỏ khối mỡ nặng tới 26kg ở chân và phẫu thuật loại bỏ 17kg da thừa ở vùng bụng.

Dù đã thành công trút bỏ hơn 200kg mỡ thừa, những biến chứng hậu phẫu lại tiếp tục đẩy cô vào nguy hiểm. Phần da thừa bị nhiễm trùng mô tế bào liên tục khiến cô phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. Trong một lần phẫu thuật cắt da thừa, Charity rơi vào tình trạng nguy kịch vì sốc nhiễm trùng và suýt không qua khỏi.

"Ở mức gần 360kg, tôi là một tù nhân trong chính cơ thể mình. Nhưng việc giảm cân khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Cơ thể tôi vẫn còn rất biến dạng và các biến chứng liên tục cản trở sự tiến bộ của tôi," Charity từng bộc bạch.

Bên cạnh các ca phẫu thuật đắt đỏ và đau đớn, Charity tiết lộ liệu pháp tâm lý mới là yếu tố quyết định giúp cô duy trì lối sống mới. Việc can thiệp tâm lý giúp cô giải quyết triệt để căn nguyên của chứng nghiện ăn, cắt đứt thói quen dùng thức ăn để khỏa lấp cảm xúc tiêu cực.

Một số hình ảnh gần đây của Charity, cô đã giảm được hơn 200kg sau rất nhiều nỗ lực

Nguồn: Daily Mail