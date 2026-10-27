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Dì Việt kiều tin tưởng giao 4,7 tỷ đồng mua nhà, cháu trai bất ngờ mất liên lạc

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Dì Việt kiều tin tưởng giao 4,7 tỷ đồng mua nhà, cháu trai bất ngờ mất liên lạc

Tin tưởng giao 4,7 tỷ đồng cho cháu trai quản lý, mua nhà, người dì Việt kiều không ngờ người này gửi ảnh tiết kiệm qua Viber tạo lòng tin rồi mất liên lạc.

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú (SN 1989, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan số tiền hơn 4,7 tỷ đồng do người thân ở nước ngoài chuyển về nhờ quản lý và mua nhà.

Dì Việt kiều tin tưởng giao 4,7 tỷ đồng mua nhà, cháu trai bất ngờ mất liên lạc- Ảnh 1.

Theo điều tra ban đầu, bà L.H.C. hiện định cư tại Hoa Kỳ, có quan hệ dì - cháu với Tú. Tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước.

Từ tháng 2/2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú nhiều khoản tiền, tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng thu được từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao Tú quản lý lên tới hơn 4,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng qua ứng dụng Viber. Những hình ảnh này khiến người dì tiếp tục tin tưởng giao tiền cho cháu quản lý.

Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, Đà Nẵng, với giá hơn 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc, mua nhà. Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Người này cũng cắt đứt liên lạc, rời khỏi nơi cư trú.

Phát hiện sự việc, bà C. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan điều tra đã vận động Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Theo Nguyễn Thành

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