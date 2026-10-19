Nữ sinh đại học SN 2005 mở liền 20 quán trà sữa trong 1 năm với số vốn hơn 100 triệu, doanh thu hiện vượt mốc 3,8 tỷ/tháng

Mới đây, Vương Ngữ Hiên - một nữ sinh đại học năm 3 tại Hàng Châu, Trung Quốc - đã trở thành tâm điểm chú ý và bàn luận xôn xao trên mạng xã hội nhờ câu chuyện "mở quán trà sữa với 30.000 NDT (khoảng 116 triệu VNĐ)", "mở liền 20 cửa hàng trong 1 năm" và "doanh thu hàng tháng vượt mốc 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ VNĐ)". Nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ cô quảng cáo thổi phồng hoặc có nhà đầu tư chống lưng phía sau.

Ngày 16 tháng 10, Vương Ngữ Hiên đã đích thân bóc tách sự thật đằng sau câu chuyện khởi nghiệp với 30.000 NDT, đồng thời chia sẻ hành trình từ một sạp hàng lề đường cho đến chuỗi cửa hàng tại nhiều địa phương.

Theo báo Hàng Châu Nhật Báo, Vương Ngữ Hiên sinh năm 2005, hiện là sinh viên năm thứ 3 Đại học Lượng tử Trung Quốc (China Jiliang University) và từng là một vận động viên bóng rổ. Sau khi truyền thông đưa tin về câu chuyện khởi nghiệp của cô, không ít người tỏ ra hoài nghi rằng một người vừa bước chân vào xã hội làm sao có thể thuận lợi đến thế.

Một năm trước, Vương Ngữ Hiên dùng chiếc xe cắm trại đẩy ra đường bán món sữa chanh. Đến tháng 3 năm nay, cô cùng một đàn chị khóa trên mỗi người góp một nửa vốn, dùng tổng cộng 30.000 NDT để mở cửa hàng đầu tiên tại một khu ẩm thực địa phương. Cửa hàng đầu tiên chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, toàn bộ thiết bị pha chế đều được mua lại từ chợ đồ cũ nhằm cắt giảm chi phí đến mức tối đa.

Vương Ngữ Hiên nhấn mạnh không nhượng quyền thương mại (franchise), mà hợp tác với bạn học để mở chi nhánh.

Đội ngũ của Vương Ngữ Hiên gồm 4 người. Cô và người đàn chị với vai trò sáng lập chịu trách nhiệm góp vốn, chọn mặt bằng và nghiên cứu hương vị; hai người còn lại lần lượt phụ trách thiết kế nhận diện thương hiệu và quảng bá truyền thông.

Vương Ngữ Hiên vừa phải đảm bảo lịch học ở trường, vừa tranh thủ ngày cuối tuần chạy đôn chạy đáo tìm mặt bằng. "Lúc đó chỉ có tàu điện ngầm kết hợp xe đạp, chạy từ sáng sớm đến tối mịt, còn mệt hơn cả hồi tôi đi tập bóng rổ. Về đến ký túc xá là ngã lưng ngủ gục, hôm sau lại tiếp tục ra ngoài tìm cửa hàng", cô chia sẻ.

Trong vòng 7 tháng tiếp theo, cô lần lượt mở 11 cửa hàng tại Hàng Châu, sau đó mở rộng sang Ôn Châu, Nam Kinh, Mã An Sơn và các khu vực khác.

Trong quá trình khởi nghiệp, Vương Ngữ Hiên cảm thấy khó khăn nhất là khâu quảng bá truyền thông. Là một người có tính cách hướng nội, việc chủ động bắt chuyện với người qua đường khiến cô vô cùng ngại ngùng. Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên ra quân, mình kéo chiếc xe cắm trại đi qua mấy dãy phố nhưng chỉ bán được mười mấy ly, doanh thu vỏn vẹn 119,6 NDT.

Tại chợ phiên sinh viên, gian hàng của Vương Ngữ Hiên luôn đông nghịt khách xếp hàng.

Tháng 11 năm ngoái, tại hội chợ sinh viên trường Đại học Tài chính Kế toán Chiết Giang, Vương Ngữ Hiên bán hàng trong 4 ngày và ngày nào gian hàng của cô cũng có người xếp hàng dài. Mỗi ngày cô làm từ 300 đến 400 ly trà sữa và hầu như luôn mời từng khách hàng tham gia vào hội nhóm người hâm mộ của mình.

Sau đó, cô "chuyển sang đánh trận địa" trên các nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) và Douyin (Tiktok Trung Quốc), dùng giá ưu đãi trải nghiệm và các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng mới, đồng thời dùng chất lượng hương vị để giữ chân khách quen.

Vương Ngữ Hiên không hề mở nhượng quyền thương mại. Các cửa hàng ở ngoại tỉnh đều do bạn học, bạn bè đầu tư kinh doanh, cô và đối tác sáng lập chỉ cung cấp công thức kỹ thuật và hỗ trợ vận hành, quảng bá.

Hiện tại, tổng doanh thu hàng tháng của 20 cửa hàng đã vượt mốc 1 triệu NDT. Tuy nhiên, cô làm rõ rằng tính trung bình doanh thu mỗi cửa hàng chỉ rơi vào khoảng 60.000 đến 70.000 NDT/tháng (230 đến 270 triệu VNĐ). Sau khi trừ chi phí thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên và nguyên vật liệu, mỗi cổ đông hợp tác chỉ nhận về khoản lợi nhuận từ 7.000 đến 8.000 NDT/tháng (khoảng 27 – 31 triệu VNĐ).

Để bắt kịp thói quen tiêu dùng của khách hàng trẻ, đội ngũ còn thiết kế riêng một linh vật hoạt hình hình quả chanh dễ thương để áp dụng lên logo thương hiệu, thân ly, túi packaging và menu. Vương Ngữ Hiên cho rằng yếu tố thị giác bắt mắt sẽ nâng cao ấn tượng đầu tiên của khách hàng: "Khi thấy hình ảnh thương hiệu đẹp mắt, người ta mới có cảm giác muốn uống. Các yếu tố thị giác đáng yêu cũng mang lại cho họ giá trị cảm xúc".

Trước những nghi vấn trên mạng xã hội, dù có chút bận tâm nhưng Vương Ngữ Hiên vẫn bình thản đối mặt với dư luận: "Tôi cứ làm tốt việc của mình thôi". Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, cô quyết định: "Trước mắt cứ làm chậm lại một chút đã, chuyện tương lai để khi nào làm thành công rồi hãy tính".

Nguồn: HK01