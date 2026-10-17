Nữ sinh Y khoa gây bão từ tấm ảnh thẻ đến khoảnh khắc ngủ gật: Cưới cầu thủ nổi tiếng, cuộc sống viên mãn

Không chỉ được biết đến là bà xã của hậu vệ tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh, Trần Bích Hạnh gần đây liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh mộc mạc khi tranh thủ ngủ gật trên hành lang bệnh viện cùng bức ảnh thẻ phông xanh trong trẻo đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về nàng WAG xinh đẹp này.

Khác hẳn với phong cách lộng lẫy, quyến rũ thường thấy, Trần Bích Hạnh khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong diện mạo vô cùng giản dị của một nữ sinh viên Y khoa. Khoảnh khắc cô khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chân đi dép crocs tiện lợi, gục đầu chợp mắt ngắn ngủi trên dãy ghế hành lang bệnh viện sau giờ học mệt mỏi đã thu hút sự quan tâm lớn. Dù lộ rõ vẻ phờ phạc sau những giờ lâm sàng căng thẳng, nét thanh tú trên gương mặt cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Khoảnh khắc ngủ gật gây sốt của vợ Văn Thanh

Không dừng lại ở đó, bức ảnh thẻ phông nền xanh của Bích Hạnh cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Dù chụp theo góc chính diện - vốn được coi là "thử thách" nhan sắc với nhiều người, cô vẫn khoe trọn đường nét gương mặt hài hòa, làn da mịn màng cùng đôi mắt to tròn long lanh. Trong trang phục áo sơ mi trắng cổ bẻ chỉn chu, kết hợp cùng kiểu tóc đen buộc lệch và mái thưa tự nhiên, Bích Hạnh toát lên vẻ đẹp trong trẻo, trẻ trung như nữ sinh dù đã trải qua 1 lần sinh nở.

Tấm ảnh thẻ của vợ Văn Thanh

Sự chú ý dành cho Bích Hạnh không chỉ dừng lại ở nhan sắc mà còn ở quyết định đầy bản lĩnh. Dù công việc kinh doanh trước đó bận rộn và mang lại nguồn thu nhập rất tốt, cô vẫn quyết định gác lại nhiều cơ hội kinh tế để theo học bằng Đại học Y khoa kéo dài 6 năm.

Bích Hạnh tâm sự rằng việc đi học Y không phải là quyết định ngẫu hứng mà là bước chuẩn bị cho định hướng công việc lâu dài trong tương lai. Đặc biệt, động lực lớn nhất giúp cô kiên trì vượt qua chặng đường dài vất vả này là mong muốn trở thành tấm gương về sự bền bỉ, không ngại khó khăn cho con gái (bé Bông).

Nhan sắc đời thường của Bích Hạnh

Chuyện tình "chị em" kín tiếng và cuộc sống hôn nhân viên mãn

Trước khi về chung một nhà, Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996) và Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) từng có khoảng thời gian hẹn hò khá kín tiếng từ năm 2023. Đến đầu năm 2025, cặp đôi mới cởi mở hơn khi công khai chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành trong cuộc sống.

Giữa tháng 4/2026, đúng dịp sinh nhật tuổi 30 của Văn Thanh, nam cầu thủ đã tạo bất ngờ cho Bích Hạnh bằng màn cầu hôn lãng mạn tại một khu nghỉ dưỡng cạnh biển với nến và hoa tulip đỏ. Ngay trên bờ biển, Văn Thanh quỳ gối trao nhẫn cho Bích Hạnh cùng lời hứa chân thành sẽ luôn ở bên yêu thương và bảo vệ cô.

Cặp đôi vừa cưới được vài tháng

Tháng 5 và tháng 6/2026, cặp đôi chính thức tổ chức chuỗi lễ cưới trang trọng tại Ninh Bình, Hải Phòng và Hà Nội với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng đội trong giới bóng đá. Trong đám cưới tại Hà Nội, khoảnh khắc xúc động nhất là khi con gái riêng của Bích Hạnh bước lên lễ đường trao nhẫn cưới cho mẹ và ba Văn Thanh. Trước đông đảo quan khách, nam hậu vệ không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới con gái vì đã mở lòng đón nhận anh và hứa sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho hai mẹ con. Cuộc sống hôn nhân của cả hai hiện tại vô cùng đầm ấm khi Bích Hạnh luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ tuyệt đối từ ông xã trên con đường học tập và sự nghiệp.

Vợ chồng Văn Thanh mua xe ngay sau khi cưới

Ảnh: TTNV