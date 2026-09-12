Trần Bích Hạnh hé lộ cuộc sống đời thường của Văn Thanh với con gái riêng, đáp trả khi bị nói "làm màu"

Mới đây, Trần Bích Hạnh – bà xã của hậu vệ Vũ Văn Thanh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ câu chuyện đời thường ấm áp và không kém phần hài hước về cuộc sống gia đình. Bài viết nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ cách ứng xử tinh tế cùng tình cảm sâu sắc mà nam cầu thủ dành cho con gái riêng của vợ.

Theo chia sẻ từ Bích Hạnh, do cô bận công việc nên Vũ Văn Thanh đã chủ động đi họp phụ huynh đầu năm cho bé Bông (con gái riêng của cô). Đáng chú ý, sau buổi họp, dù kết quả đánh giá năng lực của bé có phần sút giảm, nam hậu vệ vẫn liên tục khen ngợi và tìm lý do bênh vực con. Anh cho rằng việc con vừa trải qua kỳ nghỉ hè nên chưa quen nhịp học là điều dễ hiểu, đồng thời khẳng định bé vẫn nằm trong nhóm học tốt của lớp.

Văn Thanh vừa cưới vợ hồi tháng 6, đi họp đầu năm học cho con gái riêng của vợ (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở đó, mỗi khi Bích Hạnh nghiêm khắc mắng phạt con vì lơ đễnh học hành, Văn Thanh lại đóng vai "chiếc lá chắn" vững chắc. Anh nhẹ nhàng gọi con ra phòng khách an ủi, trò chuyện và mua đồ ăn cho bé. Thậm chí, nam tuyển thủ còn vào tận phòng dặn dò vợ: "Em nhẹ nhàng với con thôi".

Bích Hạnh cho biết thêm, Văn Thanh chưa từng vắng mặt trong các mốc thời gian quan trọng của con gái. Từ việc tham dự lễ khai giảng đến việc tranh thủ mang quà lên tận lớp học để tổ chức sinh nhật cho bé khi mẹ bận việc, anh đều thu xếp chu đáo. Sự quan tâm tỉ mỉ ấy còn thể hiện qua chi tiết nhỏ khi anh lưu tên danh bạ của bé là "con gái yêu", trái ngược với biệt danh dí dỏm "Bông thúi" mà Bích Hạnh đặt cho con. Người đẹp sinh năm 1993 hài hước than thở mình sắp biến thành "sư tử hồng" trong nhà vì chồng quá cưng chiều con.

Văn Thanh và Bích Hạnh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn (Ảnh: FBNV)

Phản ứng tinh tế trước bình luận trái chiều

Bên cạnh những lời khen ngợi cho tình cảm ấm áp của gia đình nhỏ, bài đăng cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. Khi một tài khoản để lại bình luận cho rằng hành động của Văn Thanh là "làm màu", Bích Hạnh đã lập tức lên tiếng phản pháo. Cô nhẹ nhàng đáp trả: "Như thế này em nguyện làm màu cả đời ý chị ơi ".

Câu trả lời khéo léo và thẳng thắn của vợ Văn Thanh nhận được sự đồng tình lớn từ cư dân mạng. Lối ứng xử thông minh không chỉ bảo vệ hạnh phúc gia đình mà còn chứng minh tình cảm chân thành, sự gắn kết bền chặt giữa Vũ Văn Thanh và con gái riêng của vợ trong đời sống thực tế.