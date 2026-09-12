Rosé BLACKPINK vừa khoe iPhone 18 Pro, Samsung lập tức “cà khịa”: “Cần điện thoại xịn thì cứ hỏi chúng tôi”

Samsung “nhắc khéo” Rosé?

Trong bài đăng mới trên Instagram, Rosé xuất hiện cùng chiếc iPhone 18 Pro - mẫu smartphone cao cấp vừa được Apple giới thiệu hôm 10/9 theo giờ Việt Nam. Bức ảnh nhanh chóng nhận hàng triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận, trong đó đáng chú ý nhất là phản hồi trực tiếp từ Samsung.

“If you needed a real phone you could have just asked us”, tài khoản Samsung viết, tạm dịch: “Nếu cần một chiếc điện thoại thực sự thì cứ hỏi chúng tôi”.

Samsung cà khịa trong bài đăng của Rosé

Câu bình luận ngắn nhưng lập tức tạo ra màn đối đầu thú vị giữa hai đối thủ lớn trên thị trường smartphone. Đáng chú ý hơn, Rosé không phải cái tên xa lạ với Samsung.

Năm 2019, BLACKPINK trở thành đại sứ của dòng Galaxy A. Samsung Newsroom khi đó giới thiệu cả 4 thành viên Lisa, Jennie, Rosé và Jisoo tại sự kiện ra mắt Galaxy A70 và A80 ở Thái Lan.

Rosé selfie với iPhone 18 Pro đỏ burgundy - Ảnh: Instagram/Rose

Samsung sau đó còn tung Galaxy A80 phiên bản đặc biệt BLACKPINK tại nhiều thị trường. Tại Việt Nam, Samsung Vina giới thiệu phiên bản này vào tháng 7/2019, gọi BLACKPINK là “đại sứ thương hiệu của dòng Galaxy A”. Bộ sản phẩm mang hình ảnh nhóm gồm Galaxy A80, Galaxy Watch Active và Galaxy Buds, thậm chí có logo BLACKPINK trên mặt lưng điện thoại.

Sự hợp tác giữa hai bên kéo dài đến tháng 8/2020. Korea JoongAng Daily cho biết hợp đồng quảng bá Galaxy A80 của BLACKPINK hết hạn vào thời điểm này. Không lâu sau, Jisoo, Jennie và Rosé lần lượt công khai sử dụng iPhone.

Riêng Rosé từng nhiều lần xuất hiện với iPhone. India Today ghi nhận nữ ca sĩ cầm iPhone tại Met Gala 2021, trong khi các hình ảnh trên Instagram trước đó cũng cho thấy cô sử dụng các mẫu iPhone sau khi hợp tác với Samsung kết thúc.

BLACKPINK từng là đại sứ thương hiệu của Samsung

Vì vậy, việc Rosé dùng iPhone hiện nay không phải câu chuyện một nghệ sĩ đang trong hợp đồng với Samsung bất ngờ sử dụng sản phẩm của đối thủ. Khoảng cách từ thời điểm BLACKPINK kết thúc hợp tác với Samsung đến nay đã là 6 năm.

Điều khiến màn “cà khịa” lần này đáng chú ý nằm ở chỗ Rosé hiện không chỉ đơn thuần sử dụng iPhone. Cô đang trực tiếp xuất hiện trong một chiến dịch của Apple.

Rosé vừa hợp tác với đạo diễn Dave Meyers để thực hiện MV “New Trick”. Đáng chú ý, toàn bộ video được quay bằng iPhone 18 Pro trong khuôn khổ chiến dịch “Shot on iPhone” của Apple. British Vogue cho biết Meyers, người từng thực hiện MV cho nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có BLACKPINK, đã đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho sản phẩm mới của Rosé.

“New Trick” dự kiến phát hành ngày 17/9, đánh dấu một sản phẩm mới trong hoạt động solo của thành viên BLACKPINK. Việc MV được quay hoàn toàn bằng iPhone 18 Pro khiến chiếc điện thoại xuất hiện cùng Rosé lần này mang ý nghĩa thương mại rõ ràng hơn một bức ảnh đời thường.

Khi những ngôi sao K-pop rời hợp đồng Samsung rồi chuyển sang iPhone

Câu chuyện Rosé không phải trường hợp duy nhất khiến việc nghệ sĩ K-pop đổi từ Galaxy sang iPhone trở thành chủ đề được bàn luận.

Rosé (nhóm Blackpink) hợp tác đạo diễn Dave Meyers thực hiện MV "New Trick", quay bằng iPhone 18 Pro - Video: Instagram/Rose

Ngay sau khi hợp đồng giữa BLACKPINK và Samsung kết thúc, việc các thành viên sử dụng iPhone từng gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Khi Jisoo đăng ảnh với chiếc iPhone mới vào năm 2021, một bộ phận cư dân mạng chỉ trích cô vì cho rằng việc chuyển sang sản phẩm của Apple quá nhanh sau khi kết thúc hợp đồng với Samsung là thiếu thiện chí. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng hợp đồng đã kết thúc và nghệ sĩ có quyền lựa chọn thiết bị cá nhân.

Rosé thậm chí là một trong những thành viên sớm công khai sử dụng iPhone sau giai đoạn hợp tác với Samsung. Các hình ảnh trên Instagram của cô từng cho thấy những mẫu iPhone khác nhau, thay vì Galaxy mà BLACKPINK quảng bá trước đó.

Rosé từng nhiều lần xuất hiện với iPhone ngay sau khi kết thúc hợp đồng với Samsung

Điều này cũng cho thấy một thực tế của thị trường quảng cáo K-pop: hình ảnh một ngôi sao cầm điện thoại không nhất thiết phản ánh lựa chọn cá nhân của họ trong thời gian hợp đồng thương mại còn hiệu lực. Khi hợp đồng kết thúc, chiếc điện thoại xuất hiện trên tay nghệ sĩ có thể nhanh chóng trở thành một chi tiết được người hâm mộ và truyền thông chú ý.

Với Samsung, BLACKPINK từng là một trong những chiến dịch celebrity marketing đáng chú ý của hãng. Việc biến Galaxy A80 thành phiên bản đặc biệt mang tên nhóm, sử dụng hình ảnh 4 thành viên và kết hợp với các sản phẩm trong hệ sinh thái Galaxy cho thấy mức độ đầu tư của thương hiệu vào sức hút của BLACKPINK.

Năm 2025, Rosé dẫn đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn - Ảnh: Instagram/Rose

Còn với Rosé ở thời điểm hiện tại, câu chuyện đã chuyển sang một chương hoàn toàn khác. Cô không chỉ cầm iPhone 18 Pro, mà còn trở thành nhân vật trung tâm trong một sản phẩm được thực hiện để phô diễn khả năng quay phim của chính thiết bị này.

Cuối cùng, điều khiến màn tương tác này thú vị nằm ở chính nghịch lý của ngành quảng cáo người nổi tiếng: Một ngôi sao từng giúp Samsung bán Galaxy giờ lại đang dùng iPhone để thực hiện một MV cho Apple.