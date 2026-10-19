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448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Trong thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 11/10/2026, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện 448 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh thông báo kết quả phát hiện vi phạm tốc độ qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 11/10/2026. Theo đó, có tổng cộng 448 trường hợp chạy quá tốc độ được ghi nhận.

Danh sách các phương tiện vi phạm được công khai để chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu:

448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 9.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 10.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 11.
448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 12.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 05-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm trên GPLX.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm kiểm tra thông tin và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo và điều khiển phương tiện bảo đảm an toàn. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp người dân tránh các vi phạm giao thông mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.


Nam An

Việt Nam hàng ngày

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