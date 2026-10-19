Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

| | Sống

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Ngày 19/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TPHCM), cho biết trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp đầu năm học mới, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông chỉ trong tháng 9/2026.

Lực lượng chức năng vào trường kiểm tra xe máy học sinh.

Đáng chú ý, hai nhóm lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm với 454 trường hợp và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định với 321 trường hợp. Số còn lại ở các lỗi vi phạm khác nhau.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh ở độ tuổi chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Kiểm tra các bãi giữ xe quanh trường học

Theo Phòng CSGT, trong tháng cao điểm, các đội, trạm trực thuộc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường và khu vực trọng điểm quanh trường học, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có việc không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Không chỉ tăng cường tuần tra trên đường, lực lượng CSGT còn phối hợp công an cấp xã và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động của những bãi giữ xe trong và xung quanh khu vực trường học.

CSGT tuyên truyền cho học sinh về an toàn giao thông.

Việc kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định, đặc biệt là trường hợp chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe đến trường.

Xử lý trách nhiệm phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian tới, lực lượng CSGT và công an cấp xã tiếp tục duy trì các tổ công tác tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm để phân luồng, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục, kiểm điểm phù hợp.

Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý phụ huynh và chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Theo Phòng CSGT, việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và ý thức tự giác của học sinh.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ lãnh đạo của FPTU vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới: “Tôi từng từ chối cơ hội học Tiến sĩ ở châu Âu vì muốn trở thành doanh nhân”

Nữ lãnh đạo của FPTU vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới: “Tôi từng từ chối cơ hội học Tiến sĩ ở châu Âu vì muốn trở thành doanh nhân” Nổi bật

Sơn Hải đang xây một công trình thuộc dạng "bậc nhất, hạng nhất" Việt Nam: Chủ tịch Tập đoàn trực tiếp cam kết, đầu tư 43.298 tỷ đồng, nằm trên 2 tỉnh - thành phố, dự kiến khai thác ngay trong 2029

Sơn Hải đang xây một công trình thuộc dạng "bậc nhất, hạng nhất" Việt Nam: Chủ tịch Tập đoàn trực tiếp cam kết, đầu tư 43.298 tỷ đồng, nằm trên 2 tỉnh - thành phố, dự kiến khai thác ngay trong 2029 Nổi bật

Nổi tiếng ngoài 70 tuổi, nữ nghệ sĩ 92 tuổi hé lộ bí quyết 'không bao giờ già'

Nổi tiếng ngoài 70 tuổi, nữ nghệ sĩ 92 tuổi hé lộ bí quyết 'không bao giờ già'

12:20 , 19/10/2026
Bức thư bé trai lớp 6 gửi mẹ kế nhân ngày 20/10 gây bão mạng

Bức thư bé trai lớp 6 gửi mẹ kế nhân ngày 20/10 gây bão mạng

12:05 , 19/10/2026
Người thích ăn tỏi mỗi ngày cần chú ý điều này

Người thích ăn tỏi mỗi ngày cần chú ý điều này

11:50 , 19/10/2026
4 con giáp cần thận trọng nhất trong 6 ngày tới: Chú ý từ tiền bạc, công việc và lời ăn tiếng nói

4 con giáp cần thận trọng nhất trong 6 ngày tới: Chú ý từ tiền bạc, công việc và lời ăn tiếng nói

11:50 , 19/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên