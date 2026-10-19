Sơn Hải đang xây một công trình thuộc dạng "bậc nhất, hạng nhất" Việt Nam: Chủ tịch Tập đoàn trực tiếp cam kết, đầu tư 43.298 tỷ đồng, nằm trên 2 tỉnh - thành phố, dự kiến khai thác ngay trong 2029

Ngày 15/10/2026, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM. Đây là hai đoạn cao tốc từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước, với tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tham gia đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Đáng chú ý, tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, trực tiếp đưa ra lời hứa xây dựng công trình đạt chất lượng cao, đặc biệt là có vẻ đẹp thuộc hàng đầu Việt Nam.

Ảnh Sơn Hải Group

Công trình hơn 43.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029

Theo Báo Điện tử Chính phủ, hai dự án thành phần có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, trải dài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Trong đó, khoảng 74,5 km thuộc Tây Ninh, chủ yếu nằm trên địa bàn tỉnh Long An cũ, còn khoảng 3,8 km thuộc TP.HCM.

Cụ thể, dự án thành phần 2-4 có chiều dài 42,55 km, nối từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, tổng mức đầu tư 20.485 tỷ đồng. Dự án thành phần 2-5 dài 35,75 km, tiếp nối từ cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến cảng Hiệp Phước, tổng mức đầu tư 22.813 tỷ đồng.

Trong giai đoạn đầu, tuyến đường được xây dựng theo quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Đây là một phần của dự án Vành đai 4 TP.HCM, với chiều dài đầu tư khoảng 159,31 km theo chủ trương được Quốc hội thông qua, kết nối ba địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sau sáp nhập.

Theo Báo Tây Ninh, dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, tức khoảng ba năm kể từ lễ khởi động. Đến giữa tháng 10/2026, địa phương đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho khoảng 639/681 ha đất cần thực hiện, đạt hơn 94%, đồng thời triển khai các khu tái định cư và hệ thống đường gom phục vụ dự án.

Ảnh chụp tại buổi lễ khởi động dự án (Ảnh Sơn Hải Group)

Phối cảnh dự án (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)

Chủ tịch Sơn Hải cam kết công trình đẹp "bậc nhất, hạng nhất" Việt Nam

Một trong những điểm đáng chú ý nhất tại lễ khởi động là phát biểu của ông Nguyễn Viết Hải. Cụ thể, Chủ tịch Sơn Hải không chỉ nhấn mạnh tiến độ và chất lượng mà còn đặc biệt đề cao yếu tố mỹ thuật.

Ông Hải khẳng định: "Tôi đại diện cho liên danh, đại diện cho Tập đoàn Sơn Hải xin hứa sẽ thực hiện dự án này với thời gian tốt nhất, với chất lượng tốt nhất, mỹ thuật đẹp nhất và khẳng định sẽ có một dự án đi qua địa bàn Tây Ninh đẹp bậc nhất, hạng nhất trong số các dự án của Việt Nam".

Như vậy, bên cạnh yêu cầu về thời gian và độ bền, người đứng đầu Sơn Hải còn đặt ra kỳ vọng rất cao đối với hình thức, tính thẩm mỹ của tuyến cao tốc khi hoàn thành. Ông Hải cũng đề cập đến những thách thức khi xây dựng đường cao tốc qua vùng sình lầy, nền địa chất yếu. Đây là những khu vực có thể xuất hiện tình trạng mặt đường nhấp nhô, gập ghềnh nếu việc xử lý kỹ thuật không tốt, đặc biệt tại vị trí tiếp giáp giữa đường và cầu.

Ông Nguyễn Viết Hải trong buổi lễ (Ảnh Sơn Hải Group)





Người dân, du khách sẽ được hưởng lợi gì khi tuyến đường hoàn thành?

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư và lời hứa của Chủ tịch Sơn Hải, công trình còn được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân khu vực phía Nam.

Hiện nay, việc đi lại giữa những khu vực như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc với các địa bàn lân cận vẫn phụ thuộc nhiều vào Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, các tuyến đường tỉnh và những trục giao thông hiện hữu. Dù cao tốc Bến Lức – Long Thành đã chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 1/10/2026, mạng lưới giao thông liên vùng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Khi hai đoạn Vành đai 4 đi vào khai thác, người dân đi ô tô và xe khách có thể có thêm hành lang giao thông kết nối giữa Tây Ninh và khu vực phía nam TP.HCM, đồng thời thuận tiện tiếp cận các tuyến cao tốc liên vùng thông qua hệ thống nút giao và đường kết nối.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Vành đai 4 còn được kỳ vọng tạo thêm hướng vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp, vùng sản xuất và cửa khẩu tới hệ thống cảng biển, cảng hàng không. Qua đó, tuyến đường góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ của khu vực.

Đối với du lịch, lợi ích đáng chú ý nằm ở khả năng kết nối các điểm đến trong mạng lưới giao thông rộng hơn. Sau khi hợp nhất với Long An, Tây Ninh sở hữu nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng, từ khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài đến Làng nổi Tân Lập, Làng cổ Phước Lộc Thọ và các di tích văn hóa, lịch sử ở khu vực Long An cũ.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tây Ninh đang đẩy mạnh liên kết điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái.

Trong tương lai, khi Vành đai 4 và các tuyến đường kết nối được hoàn thiện đồng bộ, du khách từ miền Tây, TP.HCM và Đông Nam Bộ có thể có thêm lựa chọn hành trình khi đến các điểm tham quan kể trên. Tuyến cao tốc mới không đi trực tiếp qua tất cả điểm du lịch, nhưng có thể góp phần giúp việc di chuyển liên vùng thuận tiện hơn.

Trong tương lai, người dân và du khách sẽ có thêm phương án kết nối các điểm đến du lịch giữa các địa phương (Ảnh Báo Tây Ninh)

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch năm 2029, công trình hơn 43.000 tỷ đồng sẽ bổ sung một hành lang giao thông quan trọng cho khu vực phía Nam. Đó cũng là thời điểm những lời hứa về tiến độ, chất lượng, vẻ đẹp và độ êm thuận của tuyến đường có thể được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế của người dân và du khách.